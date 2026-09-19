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नितिन नबीन के रोड शो के बाद उज्जैन में बीजेपी का 25 साल पुराना सियासी समीकरण खतरे में

उज्जैन में रोड शो के दौरान महापौर के कथित अपमान पर बवाल ( ETV BHARAT )

महापौर की नाराजगी के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में हड़कंप मच गया. उनसे मिलने के लिए दिग्गज नेता पहुंचने लगे. महपौर बैरवा समाज से आते हैं और समाज के नेताओं ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है. उज्जैन शहर के साथ ही पूरे जिले में बैरवा समाज का अहम वोट बैंक है, जो हमेशा बीजेपी का माना जाता है. बैरवा समाज ने आंदोलन की तैयारी कर ली है. इस दौरान मौके को भांपते हुए कांग्रेस महापौर के समर्थन में उतर आई है. इन घटनाओं ने इस मामले को राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण बना दिया है.

महापौर मुकेश टटवाल ने अपमान से आहत होकर 20 सितंबर को सुबह 11 बजे 3 घंटे तक शहर के टॉवर चौक पर स्थित बाबासाहब अंबेडकर की प्रतिमा के यहां बैठने का फैसला किया है. उनका कहना है "बाबा साहब से अपमान सहन करने की शक्ति मांगेंगे. जो दायित्व जनता ने उन्हें दिया, उसे अपमान का घूंट सहते हुए पूरा करने की हिम्मत देने की प्रार्थना करेंगे." महापौर की नाराजगी के बाद बीजेपी का 25 साल पुराना सियासी समीकरण दांव पर लग गया है. उज्जैन की राजनीति में हलचल बढ़ गई.

उज्जैन में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस सेवा संकल्प अभियान के तहत दीप उत्सव मनाया गया. इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का रोड शो का आयोजन हुआ. हेलिपैड से लेकर शिप्रा के दत्त अखाड़ा तक रोड शो हुआ. रोड शो के दौरान रथ में सवार नेताओं की लिस्ट में शहर के प्रथम नागरिक महापौर का नाम गायब था. इसीलिए रथ पर सवार महापौर मुकेश टटवाल को उतार दिया गया. इस घटना से महापौर बेहद व्यथित हैं.

उज्जैन : उज्जैन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के रोड शो के बाद सियासत गर्मा गई है. रोड शो में रथ में सवार उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल को उतारने से सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया. महापौर ने इसे खुद का अपमान बताया है. वह बेहद नाराज हैं. महापौर की नाराजगी को देखते हुए जहां कांग्रेस ने मौके का लाभ उठाना शुरू कर दिया है तो बीजेपी के दिग्गज नेता डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए हैं. महापौर की नाराजगी के क्या मायने हैं, भाजपा नेता क्यों जुटे डैमेज कंट्रोल में, कांग्रेस की एंट्री और मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की विधानसभा क्षेत्र तक का इसका क्या असर पड़ेगा, इन बातों को समझना जरूरी है.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रथ से उतराने की घटना ने इतना बड़ा राजनीतिक रूप क्यों ले लिया? इसका जवाब उज्जैन की महापौर राजनीति, बैरवा समाज की लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक मौजूदगी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट के सामाजिक समीकरणों में छुपा है.

कौन-कौन पहुंचा नाराज महापौर से मिलने

घटना के सामने आते ही महापौर मुकेश टटवाल से चर्चा करने 18 सितंबर को उज्जैन प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल, राज्यसभा सांसद संत बालयोगी उमेश नाथ महाराज, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा सहित भाजपा के क्षेत्रीय पदाधिकारी पहुंचे. बैरवा समाज के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी भी पहुंचे. कांग्रेस नेताओं में उज्जैन की तराना से विधायक महेश परमार, उज्जैन नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि राय, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी सहित अन्य पदाधिकारी भी महापौर से मिलने पहुंचे.

उज्जैन के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल ने कहा" महापौर हमारे परिवार का हिस्सा हैं. हमारे मित्र हैं और हमारे साथ हैं. महापौर ने हमसे कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व मुख्यमंत्री ने महापौर से चर्चा की है. यह सब बातें सामान्य हैं और ऐसा होता है कभी-कभी. मनुष्य का स्वभाव है पर महापौर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता रहेंगे."

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ (ETV BHARAT)

बैरवा समाज के साथ उतरी कांग्रेस

बैरवा समाज के सुरेंद्र मरमट व समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदयाल बड़ोदिया ने कहा "20 सितंबर को बाबा साहब अंबेडकर प्रतिमा के पास महापौर की मौजूदगी में पूरा समाज भी रहेगा. जरूरत पड़ी तो जंतर-मंतर तक प्रदर्शन होगा." कांग्रेस विधायक महेश परमार ने कहा "महापौर शहर के प्रथम नागरिक हैं. उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वे किसी पार्टी से हों. हम महापौर के साथ हैं." महेश परमार ने इसे दलित प्रतिनिधित्व के मुद्दे से जोड़कर भी भाजपा पर सवाल उठाए हैं.

उज्जैन में 25 साल से लगातार बैरवा समाज से महापौर

पूरे विवाद का सबसे बड़ा सामाजिक और राजनीतिक एंगल ये है कि उज्जैन के महापौरों के रिकॉर्ड में वर्ष 2000 के बाद लगातार मदनलाल ललावत, सोनी मेहर, रामेश्वर अखंड, मीना जोनवाल बैरवा समाज से ही रहे हैं. साल 2022 में भाजपा ने मुकेश टटवाल को महापौर प्रत्याशी बनाया और वे भी बैरवा समाज से है. यानी नगर राजनीति में लगभग ढाई दशक का एक सामाजिक पैटर्न दिखाई देता है.

दूसरा पहलू भी महत्वपूर्ण है यह समाज किसी एक पार्टी का स्थाई नहीं रहा. पूर्व महापौर सोनी मैहर कांग्रेस से महापौर बनी थीं, जबकि अन्य भाजपा से बने हैं. इसलिए वर्तमान विवाद को बैरवा समाज अपने सामाजिक सम्मान से जोड़ रहा है. बैरवा समाज 90000 की संख्या में है शहरी क्षेत्र में और 65000 वोट हैं.

पूरे उज्जैन जिले में बैरवा समाज बड़ा फैक्टर

उज्जैन जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं नागदा, खाचरोद, महिदपुर, तराना, घट्टिया, उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण और बड़नगर. बैरवा समाज इन सभी सीटों पर अहम है. राजनीतिक दृष्टि से उज्जैन दक्षिण जोकि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की विधानसभा सीट है, साल 2023 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार चेतन प्रेम नारायण यादव से 12941 वोट से जीते थे. दक्षिण में बैरवा, सिंधी, राजपूत, ब्राह्मण समाज के वोट ज्यादा हैं. यानी टटवाल विवाद का सबसे संवेदनशील राजनीतिक संदर्भ यही सीट बनती है. मुख्यमंत्री की राजनीतिक जमीन और बैरवा समाज की शहरी मौजूदगी एक ही शहर में है.