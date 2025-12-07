ETV Bharat / state

न्यू ईयर पर महाकाल दर्शन की नो टेंशन, इन आसान उपायों से आसानी से होंगे दिव्य दर्शन

क्रिसमस और नववर्ष पर 10 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान ( ETV Bharat )

वहीं बैठक व्यवस्था में भक्त 2 घंटे बैठकर महाकाल के दर्शन का लाभ लेते हैं. भक्तों की एंट्री श्री महाकाल लोक के त्रिवेणी संग्रहालय से होती है. ज्यादा भीड़ होने पर चारधाम पार्किंग में बैरिकेडिंग कर दी जाती है. वहां से होते हुए मानसरोवर द्वार, गणेश और कार्तिक मंडपम से भगवान के दर्शन लाभ मिलते हैं. यही व्यवस्था सामान्य दर्शन के लिए रहती है.

भस्म आरती में बैठक व्यवस्था में शामिल होने के लिए जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग होती है उसमें प्रति व्यक्ति 200 रुपए चार्ज लगता है. वहीं चलित भस्म आरती की व्यवस्था पूरी तरह से निशुल्क होती है. इसमें भक्तों को चलते-चलते दर्शन करने को मिलता है. जिसमें महाकाल की एक झलक भर मात्र मिलती है.

नववर्ष पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़ (ETV Bharat)

महाकालेश्वर मंदिर में समय-समय पर दर्शन की व्यवस्था बदलती रहती है. भस्म आरती के दौरान 2200 से अधिक भक्तों के बैठने की व्यवस्था रहती है. 3 महीने पहले ही ऑनलाइन वेबसाइट से इसकी बुकिंग हो जाती है. ऐसे में मंदिर समिति ने 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक कि ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा बंद कर दी है. मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक का कहना है सभी स्लॉट्स फुल हो गए हैं.

उज्जैन: हर साल महाकाल के करोड़ों भक्त नववर्ष की शुरुआत बाबा महाकाल के दर्शन से करते हैं. साल का आखिरी महीना चल रहा है और जल्द ही नववर्ष की शुरुआत होने वाली है. अगर आप भी इस नववर्ष बाबा महाकाल के दर्शन करने जाने वाले हैं तो आपको पहले ये जान लेना चाहिए कि श्री महाकालेश्वर मंदिर, काल भैरव मंदिर, शक्तिपीठ माता हरसिद्धि के धाम में दर्शन की क्या व्यवस्था रहेगी. आप कैसे महाकाल मंदिर के बाद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन को जा सकते है. आइए जानते हैं आप यहां आने के बाद कहां ठहर सकते हैं और आपको मंदिर में एंट्री कैसे और कब मिलेगी.

भस्म आरती में बैठक दर्शन व्यवस्था की ऑनलाइन बुकिंग महाकालेश्वर मंदिर की वेबसाइट www.shree mahakaleshwar.com पर कर सकते हैं. यहां 3 महीने पहले ही बुकिंग करनी होती है. वहीं ऑफलाइन बुकिंग आप एक दिन पहले मंदिर प्रशासन के कार्यालय जाकर कर सकते हैं. यहां से 400 लोगों की बुकिंग कर सकते हैं. यहां पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर आप मौका पा सकते हैं. इसके लिए ओरिजिनल आधार कार्ड और साथी दर्शनार्थियों की जानकारी चाहिए होती है.

इसके अलावा मीडिया, पुजारी, पुरोहित, न्यायिक, पुलिस, प्रशासन, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग एक दिन पहले बुकिंग करवा सकते हैं. श्रद्धालुओं को ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस दौरान आपको कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको सस्ते दाम पर होटल, हार, फूल, प्रसादी दिलाने की बात करेंगे. ऐसे लोगों की बातों में न आए. उन्हें किसी भी प्रकार की कोई राशि न दे. किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट www.shree mahakaleshwar.com से अधिकारियों के नंबर लेकर संपर्क कर सकते हैं.

नववर्ष पर भारी संख्या में पहुंचते हैं श्रद्धालु (ETV Bharat)

आम श्रद्धालुओं का गर्भगृह में प्रवेश है प्रतिबंधित

कोरोना के बाद से ही मंदिर के गर्भगृह में दर्शन प्रतिबंधित है. गर्भगृह में सिर्फ मंदिर प्रशासक, मंदिर अध्यक्ष, सीएम, पीएम, राज्यपाल, राष्ट्रपति, साधु, संत, महात्मा को प्रवेश दिया जाता है. इस दौरान अगर कोई आपसे कहता है कि इतने पैसे दे दो मैं गर्भगृह में प्रवेश दिला दूंगा, तो उसकी बातों में न आए. मंदिर में सामान्य और निःशुल्क दर्शन व्यवस्था है. मंदिर के मानसरोवर द्वार से भक्त प्रवेश कर गणेश और नंदी मंडपम से दर्शन कर सकते है.

क्रिसमस और नववर्ष पर 10 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान

मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा, "भक्त 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टियों के साथ ही मंदिर पहुंचने लगते है. इसलिए 25 दिसंबर से भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग फुल हो जाती है. 31 दिसंबर से 5 जनवरी के की बीच 10 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान है. इस वजह से दर्शन व्यवस्था में बदलाव व रूट प्लान समय अनुसार बनाने होते हैं."

महाकालेश्वर के अलावा कालभैरव, हरसिद्धि और ओंकारेश्वर के कैसे होंगे दर्शन?

उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह का कहना है कि "साल के अंतिम दिनों और नव वर्ष के दौरान आने वाले भक्त सिर्फ श्री महाकालेश्वर मंदिर ही नहीं विश्व प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर और शक्तिपीठ हरसिद्धि माता मंदिर भी दर्शन को पहुंचते है. दोनों ही मंदिरों में बैरीकेडिंग के माध्यम से गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन करवाए जाते हैं.

सुबह 6 बजे से 10 बजे तक भक्तों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता. काल भैरव मंदिर में प्रोटोकॉल दर्शन व्यवस्था है. साथ ही भक्त उज्जैन से ओंकारेश्वर की यात्रा भी करते हैं. उसके लिए ट्रेन, बस और अब मध्य प्रदेश शासन द्वारा पर्यटन विभाग के माध्यम से हेली सेवा की सुविधा दी जा रही है."

होटल, लॉज, धर्मशाला, सभी की बुकिंग फुल

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा का कहना है " नए साल पर 10 लाख भक्तों के उज्जैन आने का अनुमान है. ऐसे में पहले से बुकिंग हो जाती है और यात्री परेशान होते हैं. सभी होटल, लॉज, धर्मशाला में बुकिंग के लिए आधिकारिक ट्रैवल एजेंसी से ही भक्त संपर्क करें. किसी भी राहगीर व अन्य की बातों में नहीं आए. उज्जैन पुलिस एक ऐप के माध्यम से तमाम विश्राम स्थलों का डाटा कलेक्ट कर रही है. किसी भी तरह की शिकायत के लिए नजदीकी थाने और डायल 112 का उपयोग कर सकते हैं."