दिवाली पर नेकी की दीवार जरूरतमंदों के लिए वरदान, दिव्यांगों को मिली शगुन की टोकरी

उज्जैन में सामाजिक संस्थाओं ने नेकी की दीवार बनाकर दिया संदेश, दीपावली से पूर्व साफ-सफाई में निकला सामान फेंके नहीं, जरूरतमंदों तक पहुंचाएं.

UJJAIN DIWALI SHAGUN KI TOKARI
दिव्यांग परिवारों को दिया दिवाली का सामान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 6:36 PM IST

4 Min Read
उज्जैन: दीपावली को लेकर शहर में तैयारियां तेज हो गई हैं. बाजार तरह-तरह के सामानों से सज चुका है. लेकिन कई लोग इस बाजार से जरूरी चीजें भी खरीदने में सक्षम नहीं हैं. उनकी सेवा के लिए समाज के कई लोग हमेशा तत्पर रहते हैं. जिन्होंने जरूरतमंदों को इस दिवाली में शगुन की टोकरी भेंट की. इसके साथ ही शहर में कई जगहों पर नेकी की दीवार बनाई गई है, जहां दीपावली की साफ-सफाई के दौरान घर से निकली जरूरी वस्तुएं लोग रख देते हैं और जरूरतमंद अपनी पसंद के अनुसार नि:शुल्क इन सामानों ले जाते हैं.

सामाजिक संस्थाओं ने बनाई नेकी की दीवार

शहर के अलग-अलग 4 मुख्य स्थानों पर सामाजिक संस्थाओं ने नेकी की दीवार का मंच बनाया है. जहां से आमजन को संदेश दिया गया है कि दीपावली पर्व से पूर्व साफ सफाई के दौरान निकलने वाली जरूरत की चीजों को इधर-उधर नहीं फेंके. उसे इस मंच के माध्यम से जरूरतमंदों तक पहुंचाएं. लोगों ने इसकी सराहना की और इस पर पहल भी किया.

साफ-सफाई में निकला सामान फेंके नहीं जरूरतमंदों तक पहुंचाएं (ETV Bharat)

कई लोग कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बिस्तर सहित अन्य सामान नेकी की दीवार के मंच पर रख रहे हैं. लोगों के सामान मंच पर रखते ही जरूरतमंद उसे अपनी स्वेच्छा से ले जा रहे हैं. जरूरतमंदों के चेहरे पर सामान पाकर रौनक भी देखी जा रही है. असल मायने में नेकी की दीवार दीपावली की खुशियों को उजागर कर रही है. नगर निगम द्वारा भी शहर के कई इलाकों में परमानेंट नेकी की दीवार बनाई हुई है, जहां लोग सामान रखते हैं और जरूरतमंद उसे ले जाते हैं.

Ujjain neki ki diwar
सामाजिक संस्थाओं ने बनाई नेकी की दीवार (ETV Bharat)

'फेंकने से अच्छा वस्तु जरूरतमंद को काम आ जाए'

सुधीर जोशी नेकी की दीवार पर कुछ सामान रखने पहुंचे थे. वे पीएचई विभाग से रिटायर्ड हैं. जब ईटीवी भारत ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि "मन का यही भाव है कि घर से निकलने वाली चीजें फेंकने से अच्छा है किसी जरूरतमंद के लिए काम आ जाए. जैसे ही शहर के अलग-अलग स्थानों पर ये मंच बने देखे तो काफी प्रसन्नता हुई. मैं भी अपने पुराने कपड़े, बच्चो के पुराने कपड़े, मां, पत्नी की कुछ पुरानी साड़ियां लेकर आया हूं. लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी सामान फेंके नहीं एकत्रित करके यहां (नेकी की दीवार) तक ले आएं."

Ujjain neki ki diwar free cloths
नेकी की दीवार पर जरूरतमंदों को मिल रहा फ्री में सामान (ETV Bharat)

शहर के 4 स्थान, जहां बनी नेकी की दीवार

शहर के 4 मुख्य क्षेत्रों में बनाई गई नेकी की दीवार 19 अक्टूबर तक रहेगी. ये नए शहर के फ्रीगंज में आईडीबीआई बैंक के पास और लंगर पेट्रोल पंप के पास बनाई गई है. इसके साथ ही पुराने शहर में खड़े हनुमान मंदिर के पीछे और गायत्री शक्तिपीठ के पास नेकी की दीवार बनाई गई है. इन जगहों पर बड़ी संख्या में सामान रखने और ले जाने वाले पहुंच रहे हैं.

Diwali shagun ki tokari
दिवाली पर दिव्यांगों मिली शगुन की टोकरी (ETV Bharat)

दिव्यांग परिवारों को दिया दिवाली का सामान

शहर की डॉ. सलूजा के द्वारा 51 दिव्यांग परिवारों को दिवाली का सामान उपलब्ध कराया गया. उनका मानना है कि "हमारे आसपास ऐसे कई परिवार हैं, जो दीपावली त्यौहार मनाने में सक्षम नहीं है. ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम उन परिवारों की चिंता करें और उन्हें भी दीपावली के त्योहार की खुशियों में शामिल करें. छोटे-छोटे मासूम बच्चे जो खुशियों से वंचित रह जाते हैं, मिठाई से वंचित रह जाते हैं, उनके बीच पटाखे की खुशियां, मिठाइयों की मिठास बांटे. इस उद्देश्य के साथ 51 परिवारों को पर्व से पूर्व जरूरत के सामान उपलब्ध करवाया है.

मौके पर डॉ. सलूजा उपलब्ध नहीं थीं. उनके स्टाफ ने लोगों को शगुन की टोकरी दी. डॉ. सलूजा की स्टाफ ममता ने बताया कि "51 परिवारों को शगुन की टोकरी बांटी गई है, जिसमें कई प्रकार के सामान रखे गये हैं. जैसे मिठाई, नमकीन, तेल, दीपक बाती, बताशे, अगरबत्ती, नारियल, बंधन बार, लक्ष्मी जी की फोटो, लक्ष्मी जी की माला, चुनरी, झाड़ू, पटाखे, साड़ी सहित कुल 18 आइटम शामिल किए गए हैं."

