ETV Bharat / state

मंदिर में घुसे चोर ने पहले भगवान का आशीर्वाद लिया, फिर 16 लाख के आभूषण उड़ाए

एक चोर मंदिर में घुसा, दो बाहर पहरेदारी में ( ETV BHARAT )

उज्जैन के नजरपुर स्थित मां भवानी के मंदिर में चोरी (ETV BHARAT)

मंदिर के पुजारी ने बताया "मंदिर से चोरों ने 4 किलो चांदी साफ कर दी. भगवान का छत्र, नथनी, हार व अन्य आभूषण और सामग्री मंदिर से चोर ले गए." पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है. थाना प्रभारी घट्टिया करण खुवाल ने बताया "मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात 03 बजे करीब की ये घटना है. CCTV में 3 चोर नजर आ रहे हैं, जिनकी तलाश में टीम लगी हुई है."

उज्जैन : घट्टिया थाना क्षेत्र के गांव नजरपुर में आशापुरी मां भवानी के मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात. चोरों ने पहले भगवान का आशीर्वाद लिया. हाथ जोड़कर प्रणाम किया. कुछ देर हाथ जोड़े खड़े रहे. इसके बाद अपना हुनर दिखाया. इस दौरान चोरों ने 16 लाख के आभूषण चोरी कर लिए. ये पूरी वारदात मंदिर में लगे CCTV में कैद हो गई.

एक चोर मंदिर में घुसा, दो बाहर पहरेदारी में

पुलिस का कहना है कि मौके पर डॉग स्क्वाड, एफएसएल की टीम ने जांच की फिंगर प्रिंट लिए हैं. साइबर व अन्य पुलिस टीमों की मदद से जल्द ही चोरों को दबोच लिया जाएगा. बीएनएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है. अभी 2 संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि लाल धोती और जूते पहन एक व्यक्ति ने मंदिर की खिड़की से प्रवेश किया.

मां भवानी के मंदिर में चोरी, 16 लाख के आभूषण उड़ाए (ETV BHARAT)

घटना में कुल 3 चोर हैं. 2 मंदिर के बाहर खड़े हैं. एक चोर मुंह पर कपड़ा बांधकर मंदिर में प्रवेश कर रहा है. प्रवेश कर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करता है . आशीर्वाद लेता है. फिर भगवान के आभूषण, छत्र व आभूषण निकाले. चोर खिड़की से बाहर अपने साथियों को ये सामान थमाता रहा.

मंदिर में चोरी से ग्रामीणों में रोष

पुलिस ने गांव में कई लोगों से चोरी की वारदात के बारे में सुराग लगाने की कोशिश की है. वहीं, मंदिर में चोरी की घटना से लोगों में रोष व्याप्त है. ग्रामीण भी अपने स्तर पर चोरों का पता लगा रहे हैं. मंदिर के पुजारी से पुलिस ने लंबी पूछताछ की है. पुजारी से जानकारी ली जा रही है कि किस पर शक है.