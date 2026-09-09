ETV Bharat / state

कल ही निपटा लें बैंक से जुड़े काम, 11 सितंबर को हड़ताल, 3 दिन लटके रहेंगे ताले

शुक्रवार 11 सितंबर को देशभर के बैंकों में हड़ताल रहेगी. बैंक यूनियन ने 5 डे वर्किंग की मांग की है. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.

Bank strike September 11
कल ही निपटा लें बैंक से जुड़े काम, 11 सितंबर को हड़ताल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 6:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन : बैंक कर्मचारी-अधिकारियों के संगठनों ने देशभर में 11 सितंबर को हड़ताल पर रहने की घोषणा की है. बैंक यूनियनों के अनुसार करीब 12 लाख बैंककर्मी इस आंदोलन में शामिल होंगे. उज्जैन में भी करीब 297 बैंक शाखाओं के 4000 से अधिक कर्मचारी-अधिकारी टॉवर चौक पर जुटेंगे और रैली निकालकर प्रदर्शन करेंगे.

बैंकों में 5 डे वर्किंग की मांग

यूनाइटेड फॉरम ऑफ़ बैंक यूनियंस के सह संयोजक और इंडियन ओवरसीज बैंक यूनियन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के महासचिव विपिन सिंह ने कहा "बैंक यूनियनों और सरकार के बीच 8 मार्च 2024 को 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को लेकर समझौता हुआ था. समझौते पर हस्ताक्षर होने के बावजूद वित्त मंत्रालय की ओर से अब तक आवश्यक अधिसूचना जारी नहीं की गई. इसी वजह से बैंक कर्मचारियों को हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ रहा है."

यूनाइटेड फॉरम ऑफ़ बैंक यूनियंस के सह संयोजक विपिन सिंह (ETV BHARAT)

सैलरी कटेगी, फिर भी करेंगे हड़ताल

विपिन सिंह का कहना है "सभी कर्मचारी अपनी एक दिन की तनख्वाह कटवा कर हड़ताल पर रहेंगे. हड़ताल के चलते बैंक शाखाओं में सामान्य कामकाज प्रभावित रहेगा." बैंक यूनियन ने ग्राहकों से अपील की है कि जरूरी बैंकिंग कार्य पहले ही निपट लें, जिससे हड़ताल के दौरान किसी परेशानी ना हो. हालांकि राहत की बात है मोबाइल बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी.

मांग नहीं मानी तो बेमियादी हड़ताल करेंगे

बैंक यूनियनों ने आगे की रणनीति भी घोषित कर दी है. 11 सितंबर की हड़ताल के बाद मांग नहीं मानी गई तो 28, 29 और 30 सितंबर को फिर तीन दिवसीय हड़ताल रहेगी. रविवार, सोमवार मिलकर 5 दिन इस दौरान बैंक के काम प्रभावित होंगे. इसके बाद भी समाधान नहीं निकला तो 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी गई है. यूनियन के पदाधिकारी विपिन सिंह ने सवाल उठाया "जब आरबीआई, सेबी, नाबार्ड और कई सरकारी व निजी संस्थानों में 5 दिन का कार्य सप्ताह लागू है तो बैंक कर्मचारियों को यह सुविधा क्यों नहीं दी जा रही."

दिल्ली की बैठक में हड़ताल टालने की कोशिश

यूनियन के पदाधिकारी विपिन सिंह के अनुसार "दिल्ली में बैठक में लेबर कमिश्नर और डिप्टी सीएलसी की मौजूदगी में हड़ताल टालने के प्रयास किए गए. सरकार की ओर से हड़ताल स्थगित करने का आग्रह किया गया लेकिन बैंक यूनियनों ने अपना रुख स्पष्ट रखते हुए कहा कि 5 डे बैंकिंग पर ठोस निर्णय ही आंदोलन रोकने का रास्ता है."

TAGGED:

BANK STRIKE SEPTEMBER 11
BANK REMAIN CLOSED 3 DAYS
DEMAND 5 DAYS WEEK
BANK UNIONS DEMAND
NATIONWIDE BANK STRIKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.