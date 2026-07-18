ETV Bharat / state

उज्जैन में इजराइली हाईटेक उपकरण लगातार हो रहे थे गायब, फिर सामने आई ये कहानी

उज्जैन में महत्वाकांक्षी नर्मदा पेयजल परियोजना में इस्तेमाल इजराइली हाईटेक वॉल्व में सेंधमारी, 55 गांवों में पेयजल आपूर्ति का संकट टला.

UJJAIN DRINKING WATER PROJECT
उज्जैन में चोरी के 28 इजराइली PFCMB वॉल्व बरामद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 2:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी नर्मदा पेयजल परियोजना में इस्तेमाल इजराइली हाईटेक उपकरणों की चोरी एक गंभीर समस्या बनी हुई थी. शाजापुर और उज्जैन के तराना, महीदपुर सहित अन्य क्षेत्र में लगातार हो रही गायब हो रहे वॉल्व की घटनाओं ने अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी थी क्योंकि अगरे ये सिलसिला अगर जारी रहता तो लगभग 55 गांवों की पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा पैदा हो सकता था. इसी बीच परियोजना अधिकारियों वॉल्व गायब करने वाले चोर का पता चल गया.

इजराइली हाईटेक उपकरण चुराने वाले को दबोचा

शुक्रवार शाम 4 बजे आखिरकार परियोजना के कर्मचारियों और ग्रामीणों ने एक आरोपी को इजराइल हाईटेक उपकरणों की चोरी करते हुए पकड़ लिया. पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई भी कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है. बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया.

ISRAELI EQUIPMENT THEFT IN UJJAIN
आरोपी के खिलाफ केस दर्ज (ETV Bharat)

कंट्रोलरूम से होती थी पानी की सप्लाई बंद और चालू

नर्मदा परियोजना से जुड़े आईआर अधिकारी रितेश दीक्षित ने बताया, " ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरे नेटवर्क में 1540 ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम बॉक्स लगाए गए हैं. इनमें इजराइल द्वारा निर्मित अत्याधुनिक PFCMB वॉल्व लगाए गए हैं. इन वॉल्व की मदद से कंट्रोल रूम से ही सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित पाइपलाइन पानी की सप्लाई को शुरू, बंद और नियंत्रित किया जा सकता है. इसके अलावा सिस्टम के जरिए जल प्रवाह की निगरानी भी की जाती है, जिससे लीकेज, तकनीकी खराबी और पानी की बर्बादी पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके. इसकी चोरी केवल आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि पूरी जलापूर्ति व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकती है."

स्मार्ट वॉल्व जल संरक्षण का वैश्विक मॉडल

इजराइल दुनिया के उन देशों में शामिल है, जिसने पानी की भारी कमी के बावजूद आधुनिक जल प्रबंधन तकनीक के दम पर खुद को जल संरक्षण और स्मार्ट वॉटर मैनेजमेंट का वैश्विक मॉडल बनाया है. इसी वजह से भारत की कई बड़ी जल परियोजनाओं में इजराइली तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. नर्मदा पेयजल परियोजना में लगाए गए ये स्मार्ट वॉल्व भी उसी तकनीक का हिस्सा हैं, जिनसे बिना मौके पर पहुंचे कंट्रोल रूम से ही पूरे नेटवर्क का संचालन संभव हो पाता है.

आरोपी को ऐसे किया गया कंट्रोल

तराना थाना के जांच अधिकारी हरिराम ने बताया, " करंज, नाटाखेड़ी, बघेरा, पलदूना सहित कई गांवों से लगातार इन महंगे उपकरणों की चोरी की शिकायतें मिल रही थी. शुक्रवार को परियोजना के कर्मचारियों और ग्रामीणों ने मिलकर आरोपी को मौके से पकड़ लिया. आरोपी को पकड़ने में नर्मदा परियोजना के कर्मचारी बलराम गुर्जर की अहम भूमिका है."

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी की पहचान देवास जिले के थाना टोंकखुर्द, दरबार पिता चरण सिंह गुर्जर के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 28 इजराइली PFCMB वॉल्व बरामद किए हैं. एक वॉल्व की कीमत करीब 2,400 रु है. जब्त उपकरणों की कुल कीमत करीब 67,200 बताई जा रही है.

TAGGED:

ISRAELI HIGHTECH VALVES STOLEN
ISRAELI EQUIPMENT THEFT
ISRAELI WATER MODERN EQUIPMENT
MADHYA PRADESH THIEF GANG
UJJAIN ISRAELI VALVE THEFT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.