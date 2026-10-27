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सिंहस्थ से पहले उज्जैन-नलखेड़ा कॉरिडोर को नई रफ्तार, उज्जैन पर 624 करोड़ की फिर धन वर्षा

मां बगलामुखी देवी लोक का भूमि पूजन ( ETV Bharat )

उज्जैन: मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को आधुनिक सुविधाओं और बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ने की दिशा में सोमवार को दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सबसे पहले आगर-मालवा के नलखेड़ा में मां बगलामुखी देवी लोक के पहले चरण के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया. इसके बाद उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारीयों से जुड़ी 539.18 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया. इन योजनाओं का फोकस मंदिर परिसरों के विकास के साथ श्रद्धालुओं की आवाजाही, यातायात व्यवस्था और धार्मिक स्थलों तक पहुंच को बेहतर बनाना है.

55 एकड़ में विकसित होगा देवी लोक विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर परिसर में प्रस्तावित देवी लोक का विकास 55 एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा है. पहले चरण में 85.40 करोड़ रुपए की लागत से 108 फीट ऊंचा मंदिर का शिखर, मंदिर कॉरिडोर, विशाल प्रांगण, 220 यज्ञशालाए, चार प्रवेश द्वार, गौशाला, पार्किंग और अन्य जन सुविधाएं शामिल हैं.