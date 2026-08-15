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घी खरीदने से पहले अलर्ट! उज्जैन में छापे के दौरान ब्रांडेड कंपनियों के प्रॉडक्ट नकली मिले

उज्जैन में छापे के दौरान ब्रांडेड कंपनियों के प्रॉडक्ट नकली मिले ( ETV BHARAT )

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने ETV भारत को बताया "भोपाल मुख्यालय से मिले निर्देशों के बाद घी, मावा और पनीर की गुणवत्ता को लेकर विशेष अभियान चलाया गया. अभियान के दौरान अलग-अलग ब्रांड के घी के नमूने लिए गए और बड़ी मात्रा में अमानक घी जब्त किया गया. इनमें गोवर्धन, धौलपुर फ्रेश, रत्नागिरी, नंद कृष्णा, कृष्णा, एसआरएमआई डेयरी मिल्क सहित अन्य ब्रांडों के घी शामिल हैं. इन उत्पादों के नमूने लेकर जांच के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे हैं."

उज्जैन : खाद्य सुरक्षा विभाग ने उज्जैन में 20 जुलाई से शुरू किए विशेष अभियान के तहत अब तक 3 हजार लीटर से अधिक अमानक घी, 388 किलो मावा और करीब 104 किलो पनीर जब्त किया है. जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 13 लाख रुपए से अधिक है. सभी नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए हैं. भोपाल से खाद्य सुरक्षा विभाग मुख्यालय ने ब्रांड अलर्ट की लिस्ट जारी की है. इसी के आधार पर कार्रवाई की गई.

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने बताया "विभाग की नजर सिर्फ घी पर ही नहीं, बल्कि मिठाई बनाने में इस्तेमाल होने वाले मावा और पनीर पर भी है. अभियान के दौरान करीब 388 किलो अमानक मावा और 104 किलो अमानक पनीर जब्त किया गया है. इनके भी सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं. रिपोर्ट में गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी."

होटल-रेस्टोरेंट से लिए जा रहे पनीर के सैंपल

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया "अब पनीर की पूरी सप्लाई चेन पर नजर है. होटल, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों से लगातार पनीर के नमूने लिए जा रहे हैं. इसके साथ ही डेयरियों से भी सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि बाजार में पहुंचने वाला पनीर किस स्रोत से आ रहा है. पैक्ड एनालॉग पनीर को खोलकर उसे सामान्य पनीर के रूप में इस्तेमाल करने की स्थिति पर भी विभाग नजर बनाए हुए है."

भोपाल मुख्यालय से जारी ब्रांड अलर्ट की सूची

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने बताया "भोपाल मुख्यालय से ब्रांड अलर्ट लिस्ट मिली है. इनमें स्वागत, माही सागर, घी किंग, राधा माधव, शिवा सागर, रत्नागिरी, वस्तु, ब्रजवासी, श्री मूल, भूमि, द्वारकेश, मिलकिओ, माखन मिश्री, अमृत, गौ अमृत, सात्विक, कृष्णा, टेसी, सिया, सुद्धम, रिवाज, कृष्णा कुंज, जयंत, उदय फ्रेश, केशर भोग, डेरी प्लस, गौवाला, गुमर, वंशज, अनुज जैसे ब्रांड हैं."