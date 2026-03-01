ETV Bharat / state

उज्जैन में लड्डू के अंदर निकला नाखून, फूड डिपार्टमेंट ने सैंपल के लिए भेजा खाना

उज्जैन: सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट हुआ है. वीडियो में लड्डू के अंदर नाखून का टुकड़ा नजर आ रहा है. वीडियो 1 मिनट 16 सेकंड का है, जिसमें एक महिला शहर के फ्रीगंज एरिया में होटल साईं दरबार है, वीडियो दिखाते हुए होटेल के कर्मी को बता रही है यहां खाने में लड्डू के अंदर नाखून के टुकड़े निकले हैं. वह अन्य लोगों से कह रही है कोई भी यहां आने से पहले विचार करे. कर्मी कह रहा है आटा गूंथते वक्त हुआ होगा.

लड्डू में नाखून निकलने का दावा

महिला वीडियो में फूड विभाग में शिकायत करने का कह रही है. साथ ही पूर्व में हुई उसके साथ इसी होटल में घटना का भी जिक्र कर रही है. वायरल वीडियो एवं महिला की शिकायत के बाद फ़ूड विभाग हरकत में आया है और पूरे मामले को जांच में लिया है. ध्यान रहे दो दिन पूर्व श्री महाकालेश्वर मंदिर के रागी के लड्डू प्रसाद खराब बताते हुए शहर के एक शख्स ने वीडियो बना कर वायरल किया था. जिसपर थाना महाकाल ने वीडियो बनाने वाले के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया था.

एक्शन में फूड विभाग,

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि, ''शिकायत मिलते ही मौके पर दबिश दी गई है जहां पर काफी अनियमितताएं पाई गई है. लड्डू एवं आलू करी के सैंपल लिए हैं वही दो दिन के लिए रेस्टोरेंट संचालक का लाइसेंस निरस्त किया है. हैंडलिंग और साफ सफाई में अनियमितताएं पाई गई जांच रिपोर्ट आने पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.''