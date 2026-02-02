ETV Bharat / state

चलती ट्रेन में लड़की से छेड़छाड़, विरोध किया तो परिवार को पीटा, नागदा पहुंचते ही दो पक्ष भिड़े

गुजरात के दाहोद से उज्जैन अस्थि विसर्जन करने मेमू ट्रेन से आ रहे परिवार के साथ मारपीट. नागदा में आरोपी हिरासत में.

Nagda 2 groups Clashed
ट्रेन में छेड़छाड़ के बाद नागदा में भिड़े दो पक्ष (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 4:07 PM IST

उज्जैन : नागदा रेलवे स्टेशन पर रविवार रात भारी बवाल हुआ. गुजरात के दाहोद से उज्जैन जा रही मेमू ट्रेन में एक परिवार सफर कर रहा था. परिवार में महिलाएं और लड़कियां भी थी. चलती ट्रेन में रतलाम से कुछ असामाजिक तत्व घुसे और लड़कियों से छेड़छाड़ की. एक लड़की के ऊपर युवक ने सिगरेट का धुआं छोड़ा. परिवार ने जब छेड़छाड़ का विरोध किया तो असामाजिक तत्वों ने मारपीट शुरू कर दी.

रतलाम से सवार हुए असामाजिक तत्व

इसके बाद रतलाम से ट्रेन में सवार हुए असामाजिक तत्वों ने खाचरौद स्टेशन पर अपनी पहचान वालों को बुला लिया. इसके बाद कई लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की. जैसे ही ट्रेन नागदा रेलवे स्टेशन पहुंची तो बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग जमा हो गए.

नागदा रेलवे स्टेशन पर भिड़े दो पक्ष (ETV BHARAT)

आक्रोशित लोगों ने छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. इस बीच नागदा में दोनों पक्षों के लोग बड़ी संख्या में जमा होने लगे. मामले को सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश होने लगी.

उज्जैन से रवाना किया पुलिस फोर्स

सूचना मिलते ही उज्जैन से भारी पुलिस फोर्स नागदा के लिए रवाना किया गया. आसपास के पुलिस थानों से भी फोर्स भेजा गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा भी नागदा पहुंचे. पुलिस के आला अफसर दोनों पक्षों का समझाने की कोशिश करते रहे. मामला शांत नहीं होने व तनाव बढ़ने पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा.

रविवार देर रात जीआरपी ने कुछ असामाजिक तत्वों को हिरासत में लिया. उनसे पूछताछ की जा रही है. लोगों का कहना है कि कुछ लोग शहर को जलाने की कोशिश में लगे हैं.

हालात काबू करने पर पुलिस का बल प्रयोग

उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया "दोनों पक्ष जब नागदा रेलवे स्टेशन पहुंचे तो हालात बेकाबू हो गए. हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रण में किया गया. हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं. मामला रतलाम जीआरपी के क्षेत्र का है, लेकिन नागदा में जीरो पर कायमी हुई है. फिर भी मामले पर हमारी नजर है."

