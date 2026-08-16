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जनमेजय का नागयज्ञ क्या नागदा में हुआ? यज्ञ टेकरी को लेकर महाभारत काल से जुड़ी है कहानी

उज्जैन की नागदा यज्ञ टेकरी को लेकर छिड़ी बहस, इतिहासकार से लेकर पुरातत्व और लोगों का क्या है दावा. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

NAGDA YAGYA TEKARI DEWAS
उज्जैन की नागदा टेकरी को संरक्षित करने की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 6:59 PM IST

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Updated : August 16, 2026 at 7:50 PM IST

8 Min Read
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उज्जैन: जिला मुख्यालय से करीब 55 किलोमीटर दूर उज्जैन-जावरा मार्ग पर एक 70 फुट ऊंची टेकरी है, जो कि नागदा तहसील में चंबल नदी के किनारे है. वहां न कोई भव्य मंदिर है, न कोई ऐसा शिलालेख, जिसे देखकर इतिहास की किताब लिखी जा सके. फिर भी जब स्थानीय लोग इसका नाम लेते हैं तो कहानी सैकड़ों साल पीछे चली जाती है, जिसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा है.

नदी किनारे स्थित टेकरी एक यज्ञ है, यहां राजा जनमेजय ने अपने पिता परीक्षित की मौत का बदला लेने के लिए नागराज तक्षक और नागों के विनाश के लिए यज्ञ किया गया था, जिसे महाभारत में सर्पसत्र कहा गया है. नागदा की इस जुना नागदा टेकरी को स्थानीय लोग नागदा यज्ञ टेकरी भी कहते हैं. इसको लेकर कई बड़े दावे हैं, लेकिन इतिहास का रास्ता दावे से नहीं बल्कि प्रमाण से तय होता है.

नागदा टेकरी की कहानी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां लोकमान्यता भी है. पुरातत्व को इससे जुड़ा संकेत मिला है. इसके अलावा सरकारी फाइलों में टेकरी का दर्ज लंबा इतिहास दर्ज है, लेकिन अंतिम जवाब आज तक नहीं मिला है.

नागदा टेकरी को संरक्षित करने की मांग (ETV Bharat)

एक जगह, दो नजरिए

पद्मश्री से सम्मानित और साहित्य एवं इतिहास के जानकार भगवती लाल राजपुरोहित ने इस कहानी को ऐतिहासिक तथ्य मानने से पहले सावधानी बरतने की बात कहते हैं. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, "यह फिलहाल लोकमान्यता है, नाग शब्द का अर्थ बड़ा और श्रेष्ठ हाथी भी होता है. चंबल नदी के किनारे बसे किसी प्राचीन स्थल के नाम की दूसरी व्याख्या भी हो सकती है. मध्य प्रदेश में नागदा नाम के कई स्थान हैं, जैसे धार और बदनावर क्षेत्र के बीच में एक नागदा है, इसके अलावा देवास और उज्जैन में नागदा है. सिर्फ नागदा नाम इस बात का प्रमाण नहीं कि जनमेजय का नागयज्ञ यहीं हुआ था."

कहानी का दूसरा पक्ष भी कम दिलचस्प नहीं

ऐतिहासिक धरोहर बचाव आंदोलन समिति के संयोजक बंटू बोडाना ने ईटीवी भारत को बताया, "मैं साल 2007 से इस टेकरी के संरक्षण की लड़ाई लड़ रहा हूं. स्थानीय परंपरा इस जगह को नागदा से जोड़ती है. टेकरी से राख, पुराने मृद्भांड और अन्य अवशेष मिले हैं. 1955, 1956 और 1957 में यहां पुरातात्विक खुदाई हुई और अलग अलग सामग्री सामने आई, जो दिल्ली के संग्रहालय में संरक्षित है. यहीं से सवाल लोककथा से निकलकर पुरातत्व की जमीन पर आ जाता है."

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उपलब्ध रिकॉर्ड में नागदा टेकरी महत्वपूर्ण (ETV Bharat)

1955 में पुरातत्व पहुंचा, लेकिन कहानी आज भी अधूरी

उपलब्ध रिकॉर्ड में 1955 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यहां खुदाई किए जाने का संदर्भ मिलता है. इससे साबित होता है कि यह टेकरी आज अचानक इतिहास में नहीं आई है. करीब सात दशक पहले भी पुरातत्व की नजर इस जगह पर थी. लेकिन एक बड़ी कमी आज भी बनी हुई है, वह ये है कि 1955 की मूल विस्तृत उत्खनन रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है. इसलिए उस खुदाई में मिले हर अवशेष को जनमेजय के नागयज्ञ से जोड़ देना इतिहास की कसौटी पर सही नहीं होगा.

टेकरी को पर्यटन स्थल बनाने के लिए ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव

इसके साथ ही साल 2012 में नागदा नगर पालिका ने जुना नागदा टेकरी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कराने का प्रस्ताव पारित किया. संरक्षण की मांग आगे बढ़ी और साल 2016-2017 में पुरातत्व विभाग ने स्थल के निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की, जो शासन के रिकॉर्ड में है. 2017 में विभागीय निरीक्षण हुआ. 2018 में आरटीआई लगाई गई और सरकारी पत्राचार का सिलसिला चलता रहा. जनवरी 2018 में सीएम हेल्पलाइन पर संरक्षण के लिए एक शिकायत भी दर्ज हुई थी.

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टेकरी को पर्यटन स्थल बनाने के लिए ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव (ETV Bharat)

2019 की रिपोर्ट में मिला असली सुराग

इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय मार्च 2019 में खुलता है. जब पुरातत्व विभाग ने नागदा यज्ञ टेकरी का निरीक्षण कर रिपोर्ट मांगी. निरीक्षण में चंबल किनारे स्थित करीब 70 फीट ऊंची टेकरी, नदी के कटाव और सतह पर मिले प्राचीन मृद्भांडों का उल्लेख हुआ. रिपोर्ट में ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक वेयर और मालवा वेयर जैसी मृद्भांड श्रेणियों का जिक्र किया गया. सबसे महत्वपूर्ण बात स्थल को पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए संरक्षण और उत्खनन की आवश्यकता प्रस्तावित की गई.

तहसीलदार रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

जुलाई 2019 की तहसीलदार रिपोर्ट में भी पुरातात्विक चिन्हों का उल्लेख हुआ. अगस्त में कलेक्टर ने मामला पुरातत्व विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया. अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि क्या यहां नागयज्ञ हुआ था? बल्कि यह भी था कि अगर स्थल पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण है तो इसका संरक्षण क्यों नहीं हुआ?

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यहां 1955, 1956 और 1957 में हुई थी पुरातात्विक खुदाई (ETV Bharat)

2020 की आरटीआई ने एक और रहस्य खोला

2012 में पर्यटन विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की दिशा में प्रस्ताव हुआ था, लेकिन 19 नवंबर 2020 में एक आरटीआई के जवाब में संबंधित विभागीय शाखा ने बताया कि नगर पालिका का प्रस्ताव वहां प्राप्त होना नहीं पाया गया. यानी फाइलों में एक और सवाल जुड़ गया. दिसंबर 2020 में मामला दिल्ली और एएसआई तक पहुंचने की खबर आई, लेकिन आज तक उपलब्ध रिकॉर्ड में टेकरी को एएसआई या राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने की अंतिम अधिसूचना नहीं मिलती.

2024 में विधानसभा, 2025 में जनसुनवाई और 2026 में सड़क

18 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश विधानसभा में टेकरी के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर पूछे गए सवाल के जबाव में बताय गया कि वर्तमान में टेकरी के विकास और सौंदर्यीकरण की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है. 2025 में फिर संरक्षण और नाग लोक कॉरिडोर की मांग उठी. 2026 में टेकरी तक रोड निर्माण का टेंडर सामने आया, लेकिन सड़क बनना और पुरातात्विक संरक्षण दो अलग बातें हैं.

उपलब्ध रिकॉर्ड में नागदा टेकरी महत्वपूर्ण

16 अगस्त 2026 तक उपलब्ध रिकॉर्ड से एक बात साफ है कि नागदा टेकरी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका सबसे बड़ा रहस्य अभी सुलझा नहीं है. यहां पुरातात्विक सामग्री मिलने के सरकारी निरीक्षण रिकॉर्ड हैं. 1955 की खुदाई का संदर्भ है. संरक्षण और उत्खनन की जरूरत बताई गई है. वर्षों का पत्राचार मौजूद है, लेकिन जनमेजय ने इसी जगह नागयज्ञ किया था. इसका निर्णायक पुरातात्विक प्रमाण अभी नहीं मिला.

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उज्जैन की नागदा यज्ञ टेकरी को लेकर छिड़ी बहस (ETV Bharat)

मिट्टी में छिपा है नागयज्ञ का प्रमाण

इस कहानी का सबसे ईमानदार अंत यही है कि नागदा टेकरी को न तो बिना प्रमाण महाभारत का नागयज्ञ स्थल घोषित किया जा सकता है, न उसकी कहानी को महज किंवदंती कहकर खत्म किया जा सकता है. जिस जवाब की तलाश लोग सालों से कर रहे हैं, वह किसी किताब में नहीं, बल्कि उसी टेकरी की अगली खुदाई में छिपा हो. सवाल अब भी चंबल के किनारे खड़ा है, क्या नागदा की इस मिट्टी ने कभी जनमेजय के नागयज्ञ की आग देखी थी?

नागदा पुरातात्विक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण स्थल

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में पुरातत्व के प्रोफेसर डॉ. रमण सोलंकी ने ईटीवी भारत को बताया, "उज्जैन और देवास के नागदा को लेकर अभी तक बस इतना प्रमाण मिला है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण स्थल है. जहां ताम्र-पाषाण काल, परमार काल से जुड़े प्रमाण मिलते है. हालांकि धार और बदनावर के बीच स्थित नागदा को लेकर कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है."

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नागयज्ञ की तरफ जाते हुए लोग (ETV Bharat)

नागयज्ञ के उल्लेख की बात करें तो पद्म श्री भगवती लाल राजपुरोहित बताते हैं "राजा जन्मजेय का प्रसिद्ध सर्पसत्र नागयज्ञ महाभारत में वर्णित है, उसका सटीक ऐतिहासिक स्थल निश्चित रूप से कहीं प्रमाणित नहीं है. सफीदों आदि स्थान स्थानीय परंपराओं में बताए जाते हैं, जोकि हरियाणा के जींद जिले में स्थित एक शहर है. सफीदों में सर्पदमन तीर्थ नामक स्थान है. लोक परंपरा बनाकर सभी स्थानों पर शोध उत्खनन होता है तो जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आएगी. राजा जनमेजय कुरु वंश के राजा थे जो हस्तिनापुर के कुरु राज्य से माना जाता है."

Last Updated : August 16, 2026 at 7:50 PM IST

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