नागदा में प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को मैदान में बनाया मुर्गा, फिर उछलने को कहा, पीछे से मारी किक
उज्जैन के नागदा में छात्रों ने पैरेंट्स के साथ पुलिस थाने पहुंच की प्रिंसिपल की अमानवीयता की शिकायत. रिपोर्ट- राहुल सिंह राठौर
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 6:02 PM IST
उज्जैन : उज्जैन जिला मुख्यालय से 50 किमी दूर स्थित नागदा के भारत कॉमर्स स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा की गई अमानवीय घटना से पैरेंट्स में रोष है. प्राचार्य डॉ. कुंज बिहारी गुप्ता की शिकायत पुलिस थाने में की गई है. शिकायत में स्टूडेंट ने कहा कि उसे मैदान में मुर्गा बनाकर चलाया गया. चलने में दिक्कत होने पर प्रिंसिपल ने पीछे से कई बार लात मारी.
अभिभावक ने पुलिस को वीडियो सौंपा
मामला 13 नवंबर का का है. छात्र के पिता ने बिरलाग्राम थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में पैरेंट ने कहा "उसका बेटा भारत कॉमर्स विद्यालय में पढ़ता है. बेटा होमवर्क की कॉपी स्कूल ले जाना भूल गया था. इससे नाराज प्राचार्य ने उसे मुर्गा बना दिया. मुर्गा बनकर चलने को कहा गया. इसी दौरान प्रिंसिपल ने बच्चे को लात मारी." पैरेंट ने सबूत के तौर पर वीडियो पुलिस को सौंपा है.
4 साल पहले बच्चों के बाल काटे थे
प्राचार्य पर पिता ने ये भी आरोप लगाया कि बेटे को डंडे से पीटा भी गया. टीसी निकलवाने को कहा गया. बिरला ग्राम थाना पुलिस वीडियो व अन्य साक्ष्य के आधार पर जांच कर रही है. स्कूल प्रबंधन समिति से भी पुलिस व प्रशासन ने जवाब मांगा है. प्राचार्य डॉ. कुंज बिहारी गुप्ता साल 2022 में नवोदय स्कूल से रिटायर्ड हुए थे. जुलाई 2025 से वह भारत कॉमर्स स्कूल में पदस्थ हैं. जनवर महीने में भी ऐसा ही विवाद सामने आया था, जब बच्चों के बाल नहीं कटवाने पर उनके बाल काटे गए थे. उस समय स्कूल प्रबंधन समिति ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी.
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प्रिंसिपल ने सारे आरोप नकारे
प्राचार्य डॉ. कुंज बिहारी गुप्ता ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा "उन्होंने बच्चों को लात से नहीं मारा बल्कि उन्हें ऊंचा उठाने की कोशिश की थी. बच्चों द्वारा पढ़ाई नहीं करने की जानकारी उनके अभिभावकों को भी दी गई थी. मुझे स्कूल में नहीं रहने देने की यह साजिश है." थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने कहा "शिकायत की जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी." स्कूल प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत ने भी चार्ज शीट के आधार पर प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है.