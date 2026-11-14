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नागदा में प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को मैदान में बनाया मुर्गा, फिर उछलने को कहा, पीछे से मारी किक

नागदा में प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को मैदान में बनाया मुर्गा ( ETV BHARAT )

उज्जैन : उज्जैन जिला मुख्यालय से 50 किमी दूर स्थित नागदा के भारत कॉमर्स स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा की गई अमानवीय घटना से पैरेंट्स में रोष है. प्राचार्य डॉ. कुंज बिहारी गुप्ता की शिकायत पुलिस थाने में की गई है. शिकायत में स्टूडेंट ने कहा कि उसे मैदान में मुर्गा बनाकर चलाया गया. चलने में दिक्कत होने पर प्रिंसिपल ने पीछे से कई बार लात मारी.

अभिभावक ने पुलिस को वीडियो सौंपा