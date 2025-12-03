GPR आरक्षक ने पार की क्रूरता की हदें, सो रहे दिव्यांग पर बरसाए लात-थप्पड़, देखें वीडियो
उज्जैन के नागदा रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग को जीआरपी आरक्षक ने जानवरों की तरह पीटा, एसपी ने आरक्षक को किया सस्पेंड, घटना का वीडियो वायरल.
उज्जैन: नागदा रेलवे स्टेशन से 28 सेकंड का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. जिसमें एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर युवक से जानवरों जैसा सलूक करते हुए दिखाई दे रहा है. बताया जा रहा है कि पिटाई करने वाला शख्स जीआरपी का आरक्षक है और जिस युवक को लात-घूंसों से मार रहा है वह दिव्यांग है. 28 सेकेंड का यह वीडियो ट्रेन में बैठे किसी यात्री ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाला है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद लोगों में काफी गुस्सा है.
आरक्षक ने बेहरमी से युवक को पीटा
जांच के दौरान पता चला कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना मंगलवार की सुबह उज्जैन के नागदा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर घटी है. दिव्यांग युवक प्लेटफार्म पर सो रहा था, तभी सिविल ड्रेस पहने एक शख्स आता है और गाली देते हुए दिव्यांग युवक को थप्पड़ मारने के साथ लातों से जानवरों की तरह पीट रहा. इसी दौरान प्लेटफार्म से एक ट्रेन गुजरती है. उसमें सवार एक शख्स ने इस पूरे वाकये का वीडियो बना लिया. वीडियो में दिव्यांग रोते हुए बिना किसी गलती की माफी मांगता नजर आ रहा, लेकिन आरोपी को उस पर जरा भी तरस नहीं आया.
एसपी ने आरक्षक को किया सस्पेंड
हालांकि, दिव्यांग ने जीआरपी थाने पर शिकायत की तो पता चला मारने वाला शख्स सिविल ड्रेस में जीआरपी नागदा का ही आरक्षक है. जीआरपी एसपी ने इस पूरे घटना क्रम को गंभीरता से लेते हुए आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है. जीआरपी एसपी द्वारा जारी निलंबन पत्र भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें लिखा है कि दिनांक 2 दिसंबर 2025 को प्लेटफार्म डयूटी के दौरान दिव्यांग के साथ मार-पिटाई का वीडियो वायरल हुआ. कार्यवाहक प्रधान आरक्षक के घृणित कार्य से रेलवे पुलिस की छवि धूमिल हुई है.
आरक्षक ने मामले में दी सफाई
आरक्षक मानसिंह को तत्काल सस्पेंड कर इंदौर मुख्यालय अटैच होने के आदेश आगामी जांच तक जारी किए है. आरक्षक पर ये कार्रवाई एमपी पुलिस रेग्युलेशन में उल्लेख शर्तों का उल्लंघन करने पर की गई है. इस मामले में पीड़ित ने कहा, "मैं अपना बैग लेकर चुप चाप आराम कर रहा था. प्लेटफॉर्म से अचानक सफेद शर्ट पहना व्यक्ति आया और सवाल जवाब करने लगा. बाद में पता चला कि वह आरक्षक मानसिंह है. नागदा जीआरपी चौकी पर शिकायत की है." वहीं, इस पर आरक्षक मानसिंह ने कहा कि "दिव्यांग ने मुझ से शराब के नशे में अभद्रता की है, जिस वजह से यह सब हुआ है."