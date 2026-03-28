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नागदा में रिसॉर्ट की तर्ज पर बनेगा अत्याधुनिक सामुदायिक भवन, धूमधाम से होंगी शादी,पार्टी

बदलते वक्त और आधुनिकता के इस दौर में हर इंसान की यह दिली ख्वाहिश होती है कि उसके परिवार के मांगलिक आयोजन भव्य और यादगार हों. बड़े और आर्थिक रूप से संपन्न परिवार तो महंगे रिसॉर्ट या आलीशान मैरिज गार्डन बुक कर अपने अरमान पूरे कर लेते हैं, लेकिन गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए यह अक्सर एक अधूरा सपना बनकर ही रह जाता है.

उज्जैन: नागदा शहर को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है. जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों के भी सपने साकार हो सकेंगे. यहां नगर पालिका द्वारा 1 करोड़ रुपये की लागत से सर्वसुविधा युक्त सामुदायिक भवन बनाया जाएगा. जिसमें रिसॉर्ट की तरह विभिन्न प्रकार की आधुनिक सुविधाएं रहेंगी.

स्थानीय नगरपालिका शहर के मध्य स्थित अटल गार्डन में लगभग एक करोड़ रुपये की लागत से एक सर्वसुविधायुक्त सामुदायिक भवन का निर्माण कराने जा रही है.

नागदा में बनेगा अत्याधुनिक सामुदायिक भवन (ETV Bharat)

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा भवन

रिसॉर्ट की आकर्षक थीम पर बनने वाले इस भव्य भवन में वह सब कुछ उपलब्ध होगा, जो अमूमन एक निजी और महंगे मैरिज गार्डन में देखने को मिलता है. इस बहुउद्देशीय भवन में मांगलिक कार्यक्रमों और बड़े आयोजनों के लिए एक विशाल और आकर्षक मंच का निर्माण किया जाएगा. इसके साथ ही, वर-वधू और उनके परिजनों के ठहरने के लिए सुविधायुक्त कमरों का भी निर्माण होगा.

8 माह में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य

नगरपालिका प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर ली है. जानकारी के अनुसार, अटल गार्डन परिसर में उपलब्ध रिक्त भूमि का चयन इस सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए किया गया है. भवन निर्माण का जिम्मा संभालने वाली एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह 8 माह की निर्धारित समय-सीमा के भीतर इस कार्य को गुणवत्ता के साथ पूरा करें.

'रिसॉर्ट जैसी मिलेंगी सुविधाएं '

नगरपालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने बताया कि "अटल गार्डन का यह प्रोजेक्ट एक मील का पत्थर साबित होगा. परिषद की इस अनूठी पहल से अब शहर का कोई भी गरीब परिवार अपने बच्चों की शादियां शानदार और सम्मानजनक तरीके से कर सकेगा. सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए लगभग एक करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति प्राप्त हो सकी है. इस भवन के निर्माण का मूल उद्देश्य है कि शहर के निम्न आय वर्ग के लोगों को बेहद मामूली शुल्क पर उच्च स्तरीय और रिसॉर्ट जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं."