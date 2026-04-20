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कोटा-नागदा रेलवे ट्रैक पर पहुंची पराली की आग, 30 मिनट बंद रहा ट्रेनों का आवागमन बंद

नागदा के पास दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग के किनारे आग धधकने से ट्रैक पर खतरा. एहतियायत के तौर पर जंगल में खड़ी रही देहरादून एक्सप्रेस.

nagda Fire Raging rail track
नागदा के पास दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग के किनारे आग धधकी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 5:29 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन : दिल्ली-मुंबई मुख्य रेल मार्ग के अंतर्गत आने वाले व्यस्ततम कोटा-नागदा रेलवे मार्ग पर उस वक्त हडक़ंप मच गया, जब रेलवे ट्रैक के आसपास अचानक भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि सुरक्षा के मद्देनजर इस मार्ग से गुजर रही देहरादून एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 19019) को बीच जंगल में ही रोकना पड़ा. करीब 30 मिनट तक यह ट्रेन जंगल में खड़ी रही. इस दौरान यात्रियों में दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. रेलवे कर्मचारियों और नागदा नगरपालिका की फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया.

ट्रैक किनारे सूखी घास में धधकी आग

रेलवे कर्मचारी अनुज गुर्जर ने बताया "तेज धूप और हवा के बीच ट्रैक के किनारे सूखी घास और झाड़ियों ने अचानक आग पकड़ ली. यह घटना रुपेटा रेलवे फाटक के समीप हुई." रेलवे फाटक पर तैनात कर्मचारी अनुज गुर्जर ने सूझबूझ का परिचय दिया. इसकी सूचना नागदा नगरपालिका की फायर ब्रिगेड को दी गई. साथ ही रेलवे की यूनिट नंबर एक के जमादार राजेंद्र सिंह को भी स्थिति से अवगत कराया.

कोटा-नागदा रेलवे ट्रैक पर पहुंची पराली की आग (ETV BHARAT)

जब तक दमकल की गाड़ियां और अन्य टीमें मौके पर पहुंचतीं, अनुज गुर्जर अपनी जान की परवाह किए बिना अपने स्तर पर आग बुझाने के कड़े प्रयास करते रहे." ये भी बताया जाता है कि ट्रैक किनारे खेतों में पराली जलाने कारण आग धधकी.

ट्रेनों का शेड्यूल प्रभावित

यूनिट जमादार राजेंद्र सिंह तत्काल अपनी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. सीनियर सेक्शन इंजीनियर (एसएसई) रेलवे मोहन सिंह भी तुरंत मौके पर आ गए. इसी बीच नागदा नगरपालिका की फायर ब्रिगेड भी सायरन बजाती हुई घटनास्थल पर पहुंच गई. रेलवे कर्मचारियों और दमकल कर्मियों ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक के आसपास धधक रही आग को पूरी तरह से बुझाया . इस दौरान कोटा-नागदा रूट का रेल यातायात बाधित रहा. ट्रेनों की आवाजाही रोके जाने से रेलवे का शेड्यूल भी प्रभावित हुआ. करीब आधे घंटे बाद ट्रैक को सुरक्षित घोषित कर देहरादून एक्सप्रेस को आगे के लिए रवाना किया गया.

पिछले साल भी ट्रैक पर धधकी थी आग

कोटा-नागदा मार्ग पर इस विशेष स्थान पर आग लगने का यह कोई पहला मामला नहीं है. ठीक इसी जगह पर पिछले वर्ष यानी 28 अप्रैल 2025 की दोपहर को भी पॉइंट नंबर 703/3 के पास भयंकर आग लग गई थी. अक्सर देखा जाता है कि रेलवे ट्रैक के आसपास के खेतों में किसान नरवाई (फसल के अवशेष) जलाते हैं, जिसकी चिंगारी उड़कर ट्रैक के किनारे सूखी घास तक पहुंच जाती है और भीषण आग का रूप ले लेती है.

रतलाम मण्डल के पीआरओ मुकेश कुमार ने बताया "यह मामला कोटा मण्डल का है. ट्रेन को सिर्फ अलर्ट मोड पर रोका गया था, नरवाई का इसमें रेलवे का कोई मामला नहीं है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर कार्रवाई करना चाहिए."

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