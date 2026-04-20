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कोटा-नागदा रेलवे ट्रैक पर पहुंची पराली की आग, 30 मिनट बंद रहा ट्रेनों का आवागमन बंद

नागदा के पास दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग के किनारे आग धधकी ( ETV BHARAT )