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पेयजल के लिए गंभीर डैम के सहारे उज्जैन शहर, जरूरत पड़ी तो दूसरा विकल्प तैयार

उज्जैन शहर की प्यास बुझाने के लिए नगर निगम ने कमर कसी. हर माह 4 से 5 करोड़ खर्च करने की तैयारी.

Ujjain drinking water
उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 6:54 PM IST

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उज्जैन : उज्जैन में पेयजल संकट से निपटने की नगर निगम ने तैयारी कर ली है. नगर निगम के अनुसार शहर के पेयजल के लिए रोजाना 13.50 लाख रुपये खर्च होंगे. गंभीर डैम में 65 दिन का पानी शेष है, जरूरत पड़ने पर नर्मदा से सप्लाई की योजना भी है. नगर निगम ने दावा किया है कि उज्जैन शहरवासियों को पेयजल संकट नहीं हो पाएगा. नगर निगम हर माह 4 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च करेगा.

गंभीर डैम में अभी 65 दिन का पानी

उज्जैन और इसके आसपास गर्मी आते ही जल स्रोत सूखने लगते हैं. उज्जैन शहर को पानी पिलाने वाला एक मात्र जलस्रोत है गंभीर डैम उज्जैन से 20KM दूर गंभीर नदी पर बना हुआ है. इसकी कैपेसिटी 2250 mcft की है. यहां से रोजाना 4-5 mcft पानी उज्जैन की प्यास बुझाने में खर्च होता है. उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल ने बताया "फिलहाल गंभीर डैम में करीब 65 दिनों का पानी उपलब्ध है, जिससे तत्काल संकट की स्थिति नहीं है."

उज्जैन की प्यास बुझाने के लिए नगर निगम ने कमर कसी (ETV BHARAT)

नर्मदा जल का विकल्प खुला है

महापौर मुकेश टटवाल का कहना है "यदि आगे पानी की कमी होती है तो नर्मदा नदी का विकल्प खुला रखा गया है. पहले भी पाइपलाइन के माध्यम से नर्मदा का पानी लाकर शहरवासियों को उपलब्ध कराया गया था. इस बार भी जरूरत पड़ने पर वही व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि उज्जैन में नियमित रूप से नल के माध्यम से पानी सप्लाई जारी रह सके. यदि नर्मदा से पानी लाया जाता है तो उस पर प्रति माह करीब 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा. यह खर्च नगर निगम स्वयं वहन करेगा, साथ ही राज्य सरकार से भी सहयोग के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जाएगा."

शहर में नियमित जल आपूर्ति का दावा

नगर निगम का कहना है कि किसी भी स्थिति में शहरवासियों को पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक संसाधनों से पानी उपलब्ध कराया जाएगा. गंभीर डैम को विगत वर्ष नर्मदा लाइन से जोड़ रखा है, जिससे नर्मदा का पानी सीधे गंभीर डैम पहुंचेगा.

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