उज्जैन में वाटर लेवल बढ़ाने की मुहिम, वाटर हार्वेस्टिंग से बूंद-बूद पानी स्टोर करने का लक्ष्य
उज्जैन नगर निगम ने बारिश से पहले 25 हजार रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने का लक्ष्य रखा. बारिश के पानी को सहेजने का अभियान.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 5:28 PM IST
उज्जैन : नगर निगम ने बारिश से पहले शहर मे व्यापक स्तर पर 'जल संचय जन भागीदारी मिशन' शुरू किया है. इसके तहत नगर निगम 3 स्टेप पर काम कर रहा है. मिशन के तहत घर, होटल, लॉज, प्रतिष्ठान, फैक्ट्रियों की छत पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं. छतों पर इकट्ठा होने वाला पानी सीधा फ़िल्टर होकर जमीन में रिचार्ज पिट के माध्यम से पहुंचाया जाएगा या टैंक में एकत्रित कर उसका रियूज किया जा सकेगा.
इसके अलावा नगर निगम शहर में तमाम सार्वजनिक स्थानों पर जहां बारिश में जलभराव की स्थिति बनती है, वहां रिचार्ज पिट बना रहा है. कॉलोनी क्षेत्रो में, मैदानों में लगभग 200 फीट गहरे बोरवेल कर उनके आसपास बड़े रिचार्ज पिट तैयार किए जा रहे हैं.
कैसे काम करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग
नगर निगम के इंजीनियर विश्वेन्द्र सिंह ने ETV भारत को बताया "घर, होटल, लॉज, प्रतिष्ठान फैक्ट्रियों की छत पर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं. छतों पर जमा होने वाला पानी पाइप के माध्यम से फ़िल्टर करते हुए रिचार्ज पिट में डालते हैं. 4 मीटर गहरा रिचार्ज पिट तैयार करते हैं, जिसमे पहले बड़े बोल्डर्स, फिर छोटे पत्थर और ऊपर चुरी डालकर उसमें पाइप फिट कर देते हैं. इससे पानी सीधा जमीन में जाता है. इस पानी को रीयूज भी गॉर्डनिंग पर्पज के लिए किया जा सकता है. लोग घरों में टैंक खोद कर पानी स्टोर कर सकते हैं. टैंक और रिचार्ज पिट तक पानी जब आता है तो फ़िल्टर होकर आता है."
कॉलोनियों के साथ ही गार्डन में मुहिम
इंजीनियर विश्वेन्द्र सिंह बताते हैं "अब तक हम बोरवेल, ट्यूबवेल से पानी लेने के लिए ही उसे खुदवाते आए हैं. लेकिन नगर निगम का नवाचार कुछ अलग है. जल संचय को लेकर नगर निगम कॉलोनी, गार्डन, मैदान एरिया में लगभग 200 फीट गहरे बोरिंग कर जमीन में पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए उसके आसपास गड्डा कर (रिचार्ज पिट्स) तैयार कर रहा है, जिसमें नगर निगम का 1.5 लाख रुपये खर्चा आ रहा है."
ऐसा करने से अगर एक कॉलोनी में 15 परिवार हैं और एक छत पर 1 लाख लीटर पानी स्टोर हो रहा है तो 15 लाख लीटर से अधिक पानी स्टोर हो सकता है. आज जमीन में 200 फीट पर पानी मिलता है तो एक वक्त आएगा 60 से 70 फुट पर ही पानी मिलने लगेगा.
आम लोगों को कितना आएगा खर्च
नगर निगम गली-गली जाकर जागरुकता अभियान भी चला रहा है. इसके लिए सामान्यतः घर, होटल, प्रतिष्ठानों, दफ्तर व अन्य की छत पर लगाने के लिए पाइप, फ़िल्टर, रिचार्ज पिट सहित 150/- sqft के हिसाब से खर्चा आता है बिल्डिंग मालिक का. जितनी साइज की छत होगी उतना खर्चा आयेगा. अगर कोई सक्षम नहीं है तो नगर निगम CSR(कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसबिलिटी) के माध्यम से लगाकर देता है.
भवन निर्माण के समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी
मध्य प्रदेश में नगर निगम/नगर पालिका द्वारा भवन अनुमति देते समय रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसी व्यवस्थाओ को भवन उपविधियों के तहत अनिवार्य किया जाता है. खासकर बड़े भवनों और व्यावसायिक निर्माणों में. नियमों के तहत निर्माण नियमो का पालन सुनिश्चित करने के लिए सिक्योरिटी डिपाॉजिट शुल्क ले लिया जाता है. जब बिल्डिंग तैयार होती है तो मालिक को कम्पलीशन सर्टिफिकेट लेना होता है. नगर निगम निरीक्षण करता है नियम अनुसार बिल्डिंग बनी है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है. उस स्थिति सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस दिया जाता है.
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हरेक एरिया में 50 लाख लीटर पानी स्टोर का लक्ष्य
उज्जैन नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने कहा "इस वर्ष 25000 से अधिक जल संरक्षण स्रोत लगाने का टारगेट है. हमने 1000 स्ट्रक्चर तैयार कर दिए हैं. 25 मई को हम एक इवेंट आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हम एक दिन में 1100 स्ट्रक्चर तैयार करने का रिकॉर्ड बनाएंगे. हम फिल्टर खरीद कर लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं. पाइप और अन्य व्यवस्था खुद लोगों को करने को कह रहे हैं. वहीं सरकारी भवनों में हम खुद कर रहे हैं."
नगर निगम के सहायक यंत्री मनोज राजवानी ने बताया "इसका फायदा भविष्य में मिलेगा. एक एरिया में 50 लाख लीटर पानी स्टोर करने की तैयारी है. रहवासी छाया पंड्या ने बताया नगर निगम का ये अभियान हम सबको जागरूक कर रहा है."