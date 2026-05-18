उज्जैन में कचरा लाओ, कीमती सामान घर ले जाओ, शहर भर में खुलेंगे कचरा कैफे
शहर के विभन्न क्षेत्रों में कचरा कैफे होंगे शुरू, स्व सहायता समूह की महिलाओं को मिलेगी संचालन की जिम्मेदारी. राहुल राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 10:44 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में नगर निगम रॉयल्टी मॉडल कचरा कैफे खोलने की तैयारी कर रहा है. इन्हें शहर के सभी मुख्य क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा. जहां कैफे में लोग अपने घरों का वेस्ट देकर बदले में डस्टबिन, जैविक खाद्य, ऑर्गेनिक उत्पाद और अन्य आइटम ले सकेंगे. नगर निगम का मानना है कि ऐसी पहल शहर में स्वच्छता बढ़ाने के साथ-साथ लोगों को कचरा खत्म करने के लिए भी प्रेरित करेगी.
कचरे की इकोनॉमी वैल्यू
खास बात यह है इन्हें चलाने से रोजगार बढे़गा. शुरुआत में इन्हें खोलने के लिए शहर के तीन मुख्य क्षेत्रों को चुना गया है. नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने कहा, "तय शर्त और नियम अनुसार इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं. उम्मीद है कि ये प्रयास स्वच्छता के प्रति सफल रहेगा और कचरे को सेगरिग्रेट किया जा सकेगा. कचरे की अपने आप में इकोनॉमी वैल्यू भी है. ये प्रयास स्वच्छता के साथ रोजगार भी देगा."
तीन प्रमुख स्थानों पर शुरू होंगे कैफे
नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने कहा, "ये पूरा रॉयल्टी मॉडल पर हाईटेक होगा. शुरुआत में हमने इसके लिए फ्रीगंज में सेठी बिल्डिंग के सामने 2500 वर्ग फुट जगह चुनी है, दूसरा नानाखेड़ा बस स्टॉप के पास 150 वर्ग फुट, तीसरा महाकाल मंदिर के पीछे चारधाम पार्किंग के पास 150 वर्ग फुट जमीन चुनी है. ये वो केंद्र होंगे, जहां नगर लोग कचरे के बदले खाद्य सामग्री या वेस्ट से बना उपयोगी आइटम ले सकेंगे. नगर निगम का उद्देश्य कचरे की इकोनॉमी वैल्यू को बढ़ावा देना है और वेस्ट मैनेजमेंट को व्यवहारिक रूप देना है.
स्व सहायता समूह के लिए सुनहरा अवसर
नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने बताया, '' कचरा कैफे संचालन की प्राथमिकता महिलाओं और स्व सहायता समूहो को दी जाएगी. इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. जो भी कैफे संचालन करेगा उसको निगम द्वारा कोई भुगतान नहीं होगा. नगर निगम बिजली और पानी उपलब्ध करवाएगा, जिसका भुगतान चयनित एजेंसी करेगी.
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जानिए क्या होगी शर्तें?
कचरा कैफे की 5 साल काम की अवधि रहेगी, अगर एजेंसी ठीक काम करती है तो उसे आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा. जो एजेंसी नगर निगम को सबसे ज्यादा रॉयल्टी देने का प्रस्ताव देगी उसको ये काम दिया जाएगा. इसमें 50 हजार की परफॉर्मेंस गारंटी ली जाएगी, हर महीने 1 से 5 तारीख तक रॉयल्टी जमा करना अनिवार्य होगा. चयनित एजेंसी को तीन दिन के अंदर तीन माह की रॉयल्टी देना जरूरी होगा. इसके संचालन के लिए वही एजेंसियां अप्लाई कर सकती हैं, जो पूर्व में इस तरह के कार्य कर चुकी हों. किसी भी प्रकार की लापरवाही पर 3 से 7 दिन के नोटिस की कार्रवाई और अनुबंध समाप्त करने का अधिकार नगर निगम को रहेगा.