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शाही मस्जिद का मामला अभी बाकी, उज्जैन की एक और मस्जिद को नोटिस; फ्लाईओवर में 224 स्वायर मीटर बाधक

उज्जैन की फलादिया मस्जिद को निगम का नोटिस ( ETV Bharat )

उज्जैन: सिंहस्थ 2028 की तैयारी के तहत शहर में सड़क चौड़ीकरण और एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण कार्य चल रहे हैं. शहर के अंदर मास्टर प्लान के तहत लगभग 500 किलोमीटर की सड़क बनाने और उनके चौड़ीकरण करने की योजना है. शहर के नई सड़क स्थित एटलस चौराहा के समीप एलिवेटेड फ्लाईओवर योजना के बीच मार्ग में बनी हुई एक और मस्जिद के प्रभावित होने की आशंका सामने आई है.

नगर निगम ने फलादिया मस्जिद के सदर को जारी किया नोटिस

उज्जैन नगर निगम ने मस्जिद फलादिया भूरा भाई के नाम से नोटिस जारी कर मस्जिद से जुड़े दस्तावेज के साथ 27 अक्टूबर को सुनवाई के लिए बुलाया था. नगर निगम दस्तावेजों की जांच कर रहा है. मस्जिद का हिस्सा योजना में प्रभावित होता है तो मस्जिद के बाहर लगभग छह दुकानों के संचालकों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो सकता है. फलादिया मस्जिद को निगम का नोटिस (ETV Bharat) शाही मस्जिद विवाद से व्यापार ठप, उज्जैन में करोड़ों के कारोबार पर लगा ब्रेक मस्जिद समिति की ओर से पदाधिकारियों ने कहा, मस्जिद लगभग 100 साल पुरानी है. 1936 में इसका नक्शा पास हुआ है. मिले पत्र के अनुसार नगर निगम के पास दस्तावेज जमा करवाए जा रहे हैं. फिलहाल समिति की ओर से आगे क्या करना है कोई निर्णय नहीं लिया गया है. शहर काजी इसको लेकर निर्णय लेंगे, वही हमारे लिए सर्वमान्य होगा. हालांकि मस्जिद के बाहर लगभग 60-70 सालों से व्यापार कर रहे दुकानदारों को आशंका है कि यदि मस्जिद या उसके आसपास का हिस्सा प्रभावित हुआ तो उनका व्यापार भी प्रभावित होगा और उनकी रोजी-रोटी पर संकट आ जाएगा. उज्जैन की फलादिया मस्जिद को निगम का नोटिस (ETV Bharat) जानिए किसने क्या कहा?