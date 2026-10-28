शाही मस्जिद का मामला अभी बाकी, उज्जैन की एक और मस्जिद को नोटिस; फ्लाईओवर में 224 स्वायर मीटर बाधक
उज्जैन नगर निगम ने फलादिया मस्जिद के सदर को दस्तावेजों के साथ सुनवाई के लिए जारी किया नोटिस. व्यापारियों का सवाल नुकसान हुआ तो कहां जाएंगे. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 4:59 PM IST
उज्जैन: सिंहस्थ 2028 की तैयारी के तहत शहर में सड़क चौड़ीकरण और एलिवेटेड फ्लाईओवर निर्माण कार्य चल रहे हैं. शहर के अंदर मास्टर प्लान के तहत लगभग 500 किलोमीटर की सड़क बनाने और उनके चौड़ीकरण करने की योजना है. शहर के नई सड़क स्थित एटलस चौराहा के समीप एलिवेटेड फ्लाईओवर योजना के बीच मार्ग में बनी हुई एक और मस्जिद के प्रभावित होने की आशंका सामने आई है.
नगर निगम ने फलादिया मस्जिद के सदर को जारी किया नोटिस
उज्जैन नगर निगम ने मस्जिद फलादिया भूरा भाई के नाम से नोटिस जारी कर मस्जिद से जुड़े दस्तावेज के साथ 27 अक्टूबर को सुनवाई के लिए बुलाया था. नगर निगम दस्तावेजों की जांच कर रहा है. मस्जिद का हिस्सा योजना में प्रभावित होता है तो मस्जिद के बाहर लगभग छह दुकानों के संचालकों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो सकता है.
मस्जिद समिति की ओर से पदाधिकारियों ने कहा, मस्जिद लगभग 100 साल पुरानी है. 1936 में इसका नक्शा पास हुआ है. मिले पत्र के अनुसार नगर निगम के पास दस्तावेज जमा करवाए जा रहे हैं. फिलहाल समिति की ओर से आगे क्या करना है कोई निर्णय नहीं लिया गया है. शहर काजी इसको लेकर निर्णय लेंगे, वही हमारे लिए सर्वमान्य होगा. हालांकि मस्जिद के बाहर लगभग 60-70 सालों से व्यापार कर रहे दुकानदारों को आशंका है कि यदि मस्जिद या उसके आसपास का हिस्सा प्रभावित हुआ तो उनका व्यापार भी प्रभावित होगा और उनकी रोजी-रोटी पर संकट आ जाएगा.
जानिए किसने क्या कहा?
लेथ मशीन का व्यवसाय करने वाले व्यापारी मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि मस्जिद के पास उनकी दुकान करीब 65 साल से है. वेल्डिंग का काम करने वाले छुट्टू भाई के नाम से पंचर की दुकान है जो मोहम्मद एजाज और मोहम्मद इरशाद संभालते है. उनका कहना है कि हमारी 70 से 80 वर्षों से दुकान है. अगर नुकसान हुआ तो रोजी-रोटी पर संकट आ जाएगा कहां जाएंगे.
नगर निगम में दस्तावेज और सुनवाई के लिए जारी किया नोटिस..
नगर निगम के भवन अधिकारी ज़ोन नं- 3 राजकुमार राठौर की ओर से जारी नोटिस के अनुसार नोटिस 23 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था. जिसमें 16 मीटर चौड़ाई और 14 मीटर गहराई यानी कुल 224 वर्ग मीटर क्षेत्र को निकास चौराहे से इंदौर गेट तक 2 लेन एलिवेटेड फ्लाईओवर बनना है. नोटिस में संबंधित पक्ष को बीच मार्ग में आ रही मस्जिद के दस्तावेज प्रस्तुत करने और अपना पक्ष रखने का समय दिया गया.
अगर नोटिस का कहीं कोई जवाब नहीं मिलता तो एक पक्षीय कार्रवाई की जा सकती है. फिलहाल उपलब्ध दस्तावेजों की जांच अधिकारियों द्वारा की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा.