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सावन के भंडारों, रेस्टूरेंट, होटलों में हरी प्लास्टिक कोटेड थालियां बैन, देश में खाना परोसने का नया मॉडल

उज्जैन नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ( ETV Bharat )

उज्जैन: भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन एक बार फिर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई पहल करने जा रही है. नगर निगम ने 29 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के महीने में आयोजित होने वाले सभी धार्मिक आयोजनों, भंडारों, मंदिरों और होटल रेस्तरां को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने का विशेष अभियान शुरू कर दिया है. उज्जैन नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा का कहना है "अगर यह अभियान सफल रहा तो यही मॉडल आगामी वर्ष 2028 में सिंहस्थ महापर्व में भी लागू किया जाएगा. इस मॉडल को लाखों श्रद्धालुओं के बीच लागू कर उज्जैन को देश में एक आदर्श धार्मिक और पर्यावरण अनुकूल शहर का दर्जा दिलवाया जा सकता है." नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर योगेंद्र पटेल की मौजूदगी में अधिकारियों, आईईसी टीम और सुपरवाइजरों के साथ बैठक की गई. जिसमें यह तय किया गया कि श्रावण मास में आयोजित होने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रमों और भंडारों में प्लास्टिक एवं थर्माकोल का उपयोग पूरी तरह बंद करने का प्रयास किया जाएगा. आयोजकों से बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बने दोने, पत्तल, गिलास और अन्य उपयोगी वस्तुओं का इस्तेमाल करने की अपील की गई है. होटल और धार्मिक संस्थाएं भी होंगी अभियान का हिस्सा नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर योगेंद्र पटेल ने बताया "सावन के महीने में ये अभियान सिर्फ भंडारों, धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसमें शहर के होटल, भोजनालय, धर्मशालाएं और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी जोड़ा जाएगा. जो संस्थान स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करेंगे उन्हें महापौर और निगम अध्यक्ष से सम्मानित करवाया जाएगा." महाकाल मंदिर पार्किंग विवाद, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब शहर में प्रवेश करते ही मिलेगा स्वच्छता का संदेश नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने आगे कहा, "श्रद्धालुओं और पर्यटकों को शुरुआत से ही स्वच्छ उज्जैन का संदेश देने के लिए शहर की सभी सीमाओं, एंट्री मार्गो पर स्वच्छता संबंधी स्लोगन, ब्रांडिंग और जनजागरूकता के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा. वहीं स्कूलों में निबंध, स्लोगन, ड्राइंग कंपटीशन और मैराथन जैसी एक्टिविटी करवा कर बच्चों को भी पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा जाएगा."