सावन के भंडारों, रेस्टूरेंट, होटलों में हरी प्लास्टिक कोटेड थालियां बैन, देश में खाना परोसने का नया मॉडल
मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर निगम ने 29 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक किया बैन. नहीं मिलेगा अब प्लास्टिर कोटेड थाली में खाना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 9:31 PM IST
उज्जैन: भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन एक बार फिर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई पहल करने जा रही है. नगर निगम ने 29 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के महीने में आयोजित होने वाले सभी धार्मिक आयोजनों, भंडारों, मंदिरों और होटल रेस्तरां को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने का विशेष अभियान शुरू कर दिया है.
उज्जैन नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा का कहना है "अगर यह अभियान सफल रहा तो यही मॉडल आगामी वर्ष 2028 में सिंहस्थ महापर्व में भी लागू किया जाएगा. इस मॉडल को लाखों श्रद्धालुओं के बीच लागू कर उज्जैन को देश में एक आदर्श धार्मिक और पर्यावरण अनुकूल शहर का दर्जा दिलवाया जा सकता है."
नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत डिप्टी कमिश्नर योगेंद्र पटेल की मौजूदगी में अधिकारियों, आईईसी टीम और सुपरवाइजरों के साथ बैठक की गई. जिसमें यह तय किया गया कि श्रावण मास में आयोजित होने वाले सभी धार्मिक कार्यक्रमों और भंडारों में प्लास्टिक एवं थर्माकोल का उपयोग पूरी तरह बंद करने का प्रयास किया जाएगा. आयोजकों से बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बने दोने, पत्तल, गिलास और अन्य उपयोगी वस्तुओं का इस्तेमाल करने की अपील की गई है.
होटल और धार्मिक संस्थाएं भी होंगी अभियान का हिस्सा
नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर योगेंद्र पटेल ने बताया "सावन के महीने में ये अभियान सिर्फ भंडारों, धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसमें शहर के होटल, भोजनालय, धर्मशालाएं और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी जोड़ा जाएगा. जो संस्थान स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करेंगे उन्हें महापौर और निगम अध्यक्ष से सम्मानित करवाया जाएगा."
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शहर में प्रवेश करते ही मिलेगा स्वच्छता का संदेश
नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने आगे कहा, "श्रद्धालुओं और पर्यटकों को शुरुआत से ही स्वच्छ उज्जैन का संदेश देने के लिए शहर की सभी सीमाओं, एंट्री मार्गो पर स्वच्छता संबंधी स्लोगन, ब्रांडिंग और जनजागरूकता के लिए प्रचार प्रसार किया जाएगा. वहीं स्कूलों में निबंध, स्लोगन, ड्राइंग कंपटीशन और मैराथन जैसी एक्टिविटी करवा कर बच्चों को भी पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा जाएगा."
कचरा सेग्रीगेशन पर भी फ़ोकस
नगर निगम के इस अभियान में कचरा सेग्रीगेशन पर फ़ोकस किया गया है. नगर निगम ने अधिकारियों को 100 प्रतिशत कचरा सेग्रीगेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. मंदिरों और धार्मिक स्थलों के आसपास हर रोज सफाई, समय पर कचरा संग्रहण और किसी भी स्थान को गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट (जीवीपी) नहीं बनने देने पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है.
आखिर क्यों जरूरी है प्लास्टिक मुक्त भंडारा?
शासकीय अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र शर्मा ने बताया, "श्रावण मास में हर रोज धार्मिक आयोजनों में होने वाले भंडारों में हजारों श्रद्धालु भोजन करते हैं. उदाहरण के लिए एक भंडारे में 5,000 लोगों को प्लास्टिक की प्लेट और गिलास में भोजन परोसा जाए, तो कुछ ही घंटों में हजारों प्लास्टिक उत्पाद कचरे में बदल जाते हैं. पूरे श्रावण मास में यह संख्या लाखों तक पहुंच सकती है. यही प्लास्टिक नालियां जाम करता है, पशुओं के पेट में पहुंचकर उनकी जान लेता है, नदियों और जल स्रोतों को प्रदूषित करता है और सालों तक नष्ट नहीं होता. प्लास्टिक के सूक्ष्म कण माइक्रोप्लास्टिक भोजन और पानी के माध्यम से मानव शरीर तक पहुंचकर स्वास्थ्य पर भी बड़ा असर डालते हैं.
सिंहस्थ के लिए बन सकता है सफल मॉडल
महापौर मुकेश टटवाल ने कहा, "उज्जैन सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों में जुट चुका है. चूंकि श्रावण में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन पहुचेंगे, ऐसे में इसे सिंहस्थ का ट्रायल समझा जा सकता है. सभी विशाल आयोजनो में प्लास्टिक कचरा सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होता है. ये अभियान स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर करेगा. कचरे का बोझ घटेगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के सामने उज्जैन की पॉजिटिव इमेज बनेगी."
जनभागीदारी सफल बनाएगा अभियान
उज्जैन नगर निगम ने लोगों, धार्मिक संस्थाओं, होटल संचालकों और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे "प्लास्टिक मुक्त भंडारा, स्वच्छ उज्जैन हमारा" के संकल्प को जनआंदोलन बनाएं. स्वच्छता केवल सरकारी व्यवस्था से नहीं बल्कि हर नागरिक की भागीदारी से संभव है. श्रद्धालु, आयोजक, व्यापारी और आमजन मिलकर इस अभियान को अपनाते हैं, तो यह प्रयास सिंहस्थ ही नहीं, बल्कि पूरे देश के धार्मिक आयोजनों के लिए एक मॉडल बन सकता है.