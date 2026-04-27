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उज्जैन में रेहड़ी-पटरी दुकानदारों ने लगाई गुहार, मेयर के आदेश से नगर निगम में मचा हड़कंप

उज्जैन में फ्रीगंज स्थित सब्जी मंडी का मामला. नगर निगम के कर्मचारियों पर लगा रेहड़ी-पटरी दुकानदारों से बिजली की एवज में अवैध वसूली का आरोप.

Ujjain Mayor Mukesh Tatwal
उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 4:44 PM IST

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उज्जैन: शहर में नगर निगम के बिजली विभाग से जुड़ी एक चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है. यहां नगर निगम के कर्मचारियों पर रेहड़ी दुकानदारों से अवैध वसूली के आरोप लगे हैं. महापौर मुकेश टटवाल ने अधिकारियों को विस्तृत जांच करने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

मामला फ्रीगंज स्थित सब्जी मंडी का है. जहां स्ट्रीट लाइट बंद होने से परेशान व्यापारियों की शिकायत पर बड़ा खुलासा हुआ. मंडी के फुटकर दुकानदार पिछले कई दिनों से स्ट्रीट लाइट बंद होने के कारण अंधेरे में व्यापार करने को मजबूर थे. परेशान होकर दुकानदारों ने महापौर मुकेश टटवाल से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई और समस्या के समाधान की मांग की.

दुकानदारों ने महापौर से मिलकर दर्ज कराई शिकायत और समस्या के समाधान की मांग की

शिकायत मिलने के बाद महापौर मौके पर पहुंचे, यहां उन्होंने पाया कि स्ट्रीट लाइट की लाइन से ही कई सब्जी व्यापारियों को अवैध रूप से बिजली कनेक्शन दिए गए हैं. आरोप है कि इन कनेक्शनों के एवज में संबंधित कर्मचारी प्रति दुकानदार ₹200 प्रतिमाह वसूली कर रहे हैं. जबकि बिजली का बिल नगर निगम द्वारा भरा जा रहा है.

दुकानदार बाबू रायकवार ने आरोप लगाया कि पिछले दो-तीन दिन से स्ट्रीट लाइट चालू कराने के लिए शिकायत की जा रही थी, लेकिन कर्मचारियों द्वारा पैसे देने की मांग की जा रही थी. आरोप है कि बिना पैसे दिए लाइट चालू करने से इनकार किया गया. व्यापारियों का यह भी आरोप है कि लंबे समय से कर्मचारियों द्वारा फ्रीगंज से लेकर गणेशपुरा क्षेत्र तक अवैध कनेक्शन बांटे गए हैं और नियमित रूप से उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं.

महापौर ने संबंधित अधिकारियों को फोन कर मामले की जांच के निर्देश दिए

महापौर मुकेश टटवाल ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को फोन कर जांच के निर्देश दिए. महापौर ने कहा, यह स्पष्ट रूप से लापरवाही और भ्रष्टाचार का मामला है, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि कर्मचारियों की मिलीभगत से स्ट्रीट लाइट लाइन से अवैध कनेक्शन दिए गए हैं. जिससे नगर निगम को आर्थिक नुकसान हो रहा है. उन्होंने अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर विस्तृत जांच करने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

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