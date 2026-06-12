गंदा पानी बना सोना! उज्जैन में सीवरेज का साइंटिफिक ट्रीटमेंट, जानें लाखों की कमाई का सीक्रेट
उज्जैन नगर निगम का कमाल, गंदे पानी को बनाया कमाई का जरिया, मछली पालन और कृषि में हो रहा उपयोग. राहुल राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 2:42 PM IST
उज्जैन: शहर के बड़े नालों में आने वाले सीवरेज के पानी का साइंटिफिक ट्रीटमेंट कर उस पानी का मछली पालन और कृषि कार्यों में उपयोग किया जा रहा है. खास बात यह है इससे लाखों रुपए की आय उज्जैन नगर निगम और मछली पालन करने वालो को हो रही है. उज्जैन नगर निगम स्वच्छता के साथ साथ जल स्त्रोतों के संरक्षण को भी बढ़ावा दे रहा है.
गंदे पानी को बनाया काम के योग्य
हाल ही के दिनों में उज्जैन के सदावल क्षेत्र में स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को और उससे जुड़े तालाबों के अंदर मौजूद जलकुंभी को निगम ने पूरी तरह हटाकर जल उपचार व्यवस्था को सुचारू बनाया. अब यही सीवरेज का ट्रीटमेंट हुआ पानी मछली पालन करने वाले और किसानों को सिंचाई के लिए उपयोग में फायदा पहुंचा रहा है. कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है कैसे इससे लाखों में आय संभव में इस रिपोर्ट में जानते हैं.
नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया, ''उज्जैन में सदावल क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट एक महत्वपूर्ण प्लांट लगा हुआ है. जहां शहर के प्रमुख बड़े नालों से आने वाले सीवरेज पानी को पंप हाउस के माध्यम से पहुंचाया जाता है. पूरी प्रोसेस में साइंटिफिक मेथड यूज किया जाता है जिससे पानी को दोबारा उपयोग लायक बनाया जा सके.
फिलहाल हम इस पानी को मछली पालन और खेती किसानी में सिंचाई के लिए किसानों को लोगो को उपलब्ध करवा रहे हैं. ट्रीटमेंट के बाद जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण साथ साथ जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन भी सुनिश्चित होता है. इससे नगर निगम को हर साल 16 लाख रु की आय हो रही है.
8 चरणों मे होता है वैज्ञानिक ट्रीटमेंट
नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा के अनुसार,'' पहले चरण में शहर के प्रमुख नाले और सीवर लाइनों से निकलने वाला गंदा पानी पंप हाउस के माध्यम से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाया जाता है.
दूसरा स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है जिसमे लोहे की जालियों में प्लास्टिक, कपड़ा अन्य ठोस पदार्थो को अलग अलग किया जाता है, जिससे मशीनों को नुकसान नहीं पहुंचे.
तीसरा ग्रिट रिमूवल पानी को ग्रीट चैम्बर से गुजारा जाता है. जहां रेत, मिट्टी, कंकड़ भारी कण नीचे बैठ जाते हैं.
चौथा प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है जिसमें बड़े टैंकों में पानी को कुछ समय तक स्थिर रखा जाता है. इससे भारी ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाता है. तेल, ग्रीस जैसी हल्की अशुद्धि ऊपर तैरने लगती हैं जिन्हें अलग कर लिया जाता है.
पांचवा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है जिसमें सूक्ष्म जीवाणु छोड़े जाते हैं. ये जीवाणु पानी में मौजूद ऑर्गेनिक वेस्ट को खाकर उसे विघटित कर देते हैं. इसके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन भी उपलब्ध करवाई जाती है.''
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छटा सेकंडरी क्लेरिफिकेशन पानी को क्लेरिफ़ायर टैंक में भेजा जाता है. जहां मृत जीवाणु और नीचे बैठ जाते हैं और साफ पानी ऊपर आ जाता है.
सातवां चरण होता है डिसइन्फेक्शन का, जिसमें पानी को क्लोरीन, यूवी व अन्य तरह से कीटाणु रहित किया जाता है.
अंत में आठवें चरण मेंपानी को रियूज किया जाता है. सिंचाई, मछली पालन के लिए, उद्योगिक उपयोग व अन्य में उपयोग होता है.
इससे और क्या फायदे
नदियों और जल स्त्रोतों में प्रदूषण कम हो जाता है, भूजल और पर्यावरण संरक्षण होता है. इसके अलावा वाटर रीसायकल होने से जनस्वास्थ्य की रक्षा होती है. नदियों और तालाबों को स्वच्छ रखने में बढ़ावा देना व अन्य कई फायदे हैं.