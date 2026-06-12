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गंदा पानी बना सोना! उज्जैन में सीवरेज का साइंटिफिक ट्रीटमेंट, जानें लाखों की कमाई का सीक्रेट

उज्जैन: शहर के बड़े नालों में आने वाले सीवरेज के पानी का साइंटिफिक ट्रीटमेंट कर उस पानी का मछली पालन और कृषि कार्यों में उपयोग किया जा रहा है. खास बात यह है इससे लाखों रुपए की आय उज्जैन नगर निगम और मछली पालन करने वालो को हो रही है. उज्जैन नगर निगम स्वच्छता के साथ साथ जल स्त्रोतों के संरक्षण को भी बढ़ावा दे रहा है.

गंदे पानी को बनाया काम के योग्य

हाल ही के दिनों में उज्जैन के सदावल क्षेत्र में स्थित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को और उससे जुड़े तालाबों के अंदर मौजूद जलकुंभी को निगम ने पूरी तरह हटाकर जल उपचार व्यवस्था को सुचारू बनाया. अब यही सीवरेज का ट्रीटमेंट हुआ पानी मछली पालन करने वाले और किसानों को सिंचाई के लिए उपयोग में फायदा पहुंचा रहा है. कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है कैसे इससे लाखों में आय संभव में इस रिपोर्ट में जानते हैं.

8 चरणों मे होता है वैज्ञानिक ट्रीटमेंट (ETV Bharat)

नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया, ''उज्जैन में सदावल क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट एक महत्वपूर्ण प्लांट लगा हुआ है. जहां शहर के प्रमुख बड़े नालों से आने वाले सीवरेज पानी को पंप हाउस के माध्यम से पहुंचाया जाता है. पूरी प्रोसेस में साइंटिफिक मेथड यूज किया जाता है जिससे पानी को दोबारा उपयोग लायक बनाया जा सके.

फिलहाल हम इस पानी को मछली पालन और खेती किसानी में सिंचाई के लिए किसानों को लोगो को उपलब्ध करवा रहे हैं. ट्रीटमेंट के बाद जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण साथ साथ जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन भी सुनिश्चित होता है. इससे नगर निगम को हर साल 16 लाख रु की आय हो रही है.

गंदा पानी बना कमाई का जरिया (ETV Bharat)

8 चरणों मे होता है वैज्ञानिक ट्रीटमेंट

नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा के अनुसार,'' पहले चरण में शहर के प्रमुख नाले और सीवर लाइनों से निकलने वाला गंदा पानी पंप हाउस के माध्यम से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाया जाता है.