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वेस्ट पॉलीथिन से बना चेंजिंग रूम और लिटरबिन, सिंहस्थ 2028 से पहले नगर निगम का शानदार काम

सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन नगर निगम का नया एक्सपेरिमेंट, 3R टेक्नोलॉजी के जरिए वेस्टेज से बनाए चेंजिंग रूम और लिटरबिन.

UJJAIN NIGAM INNOVATION SIMHASTHA
सिंहस्थ 2028 से पहले नगर निगम का शानदार काम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 7:04 PM IST

4 Min Read
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उज्जैन: साल 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ को लेकर शासन और प्रशासन की तैयारियां अभी से चल रही है. जिससे सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न उठानी पड़े. तैयारियों के बीच उज्जैन नगर निगम ने 3R टेक्नोलॉजी का उपयोग कर एक इनोवेशन किया है. जहां निगम ने वेस्ट पॉलीथिन की शीट बनाकर क्षिप्रा के श्रीराम घाट पर स्पेशल चेंजिंग रूम और लिटरबिन लगवाए हैं.

वेस्टेज-पॉलीथिन से बनाए चेंजिंग रूम और लिटरबिन

उज्जैन नगर निगम का यह इनोवेशन अब चर्चा का विषय बना हुआ है. नगर निगम ने शहर से निकलने वाले वेस्टेज (खास कर पॉलीथिन) का हर संभव उपयोग किया. कचरे में फेंकी हुई अमानक पॉलीथिन को एकत्रित कर रिड्यूस, रीयूज, रिसायकल के माध्यम से प्लास्टिक की मजबूत शीट तैयार करवाई और पहले चरण में इसे क्षिप्रा के श्रीराम घाट पर आने वाले पर्यटक, श्रद्धालु के लिए चेंजिंग रूम बनवाए हैं. ये शीट प्लाईवुड की तरह है, सिर्फ चेंजिंग रूम ही नहीं, गीला-सूखा कचरे के लिए लिटरबिन बॉक्स भी लगाए गए हैं. अब नगर निगम उज्जैन इसे क्षिप्रा के सभी घाट व शहर में लागू करेगा और गली, चौराहों व कमर्शियल एरिया में लिटरबिन लगाएगा.

वेस्ट पॉलीथिन से बना चेंजिंग रूम और लिटरबिन (ETV Bharat)

निगम कमिश्नर बोले- 3R टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

नगर निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा ने बताया कि "स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 अभियान अंतर्गत उज्जैन नगर निगम द्वारा हर दूसरे दिन नए-नए इनोवेशन किया जा रहा है. इसी क्रम में जीरो वेस्ट अभियान के तहत नगर निगम द्वारा 3R टेक्नॉलिजी के माध्यम से रीसाइकलेबल मटेरियल से सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, रामघाट पर लगवाए गए हैं. साथ ही लिटरबिन गीला-सूखा कचरे के लिए लगवाए हैं. ये हमारे सर्कुलर इकॉनमी प्रिंसिपल को भी प्रमोट करता है और वेस्ट को कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसको दर्शाता है.

UJJAIN SIMHASTHA 2028 PREPARATIONS
वेस्टेज से बनाया चेंजिंग रूम (ETV Bharat)

घाटों, गली-चौराहों पर लगाए जाएंगे चेंजिंग रूम और लिटरबिन

निगम कमिश्नर मिश्रा ने कहा कि आगे भी ऐसी गतिविधि जारी रहेगी. गली- चौराहा और कमर्शियल क्षेत्रों में इस तरह के लिटरबिन और क्षिप्रा के अन्य घाट पर चेंजिंग रूम भी लगाएं जाएंगे. जिससे पर्यावरण को भी कोई हानि न पहुंचे. दूसरा जो जानवर वेस्टेज पॉलीथिन खाने से मर रहे थे, उसकी भी संख्या खत्म होगी. लोगों से अपील है लापरवाही पूर्वक कहीं भी कचरा न फेंके, क्योंकि वह पशुओं के लिए हानिकारक है. सभी कचरा वाहन में ही कचरा डालें. अब नगर निगम सभी जगह के वेस्टेज को अलग-अलग तरह से उपयोग में ले रहा है.

कैसे बनाये गए

अभिलाष मिश्रा ने बताया कि उज्जैन नगर निगम अनुपयोगी प्रतिबंधित पॉलिथीन की कतरन को क्रश करते हुए उसमें केमिकल डालकर एक एजेंसी के माध्यम से प्लाईवुड जैसी शीट बनवा रहा है. जिसको आउटर फ्रेमिंग करके, कटिंग के बाद प्लाईवुड जैसी शीट का आकार देते हुए चेंजिंग रूम जैसा बनाया गया है. इसे क्षिप्रा के श्रीरामघाट पर आने वाले श्रद्धालुओं व यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रखवाया गया है. साथ ही गीले एवं सूखे कचरे के लिए लिटरबिन लगाए गए हैं.

UJJAIN LITTERBINS MADE BY POLYTHENE
वेस्टेज पॉलीथिन से बनाए लिटरबिन (ETV Bharat)

हर रोज कितना कचरा?

धार्मिक नगरी होने के कारण हर रोज उज्जैन में 1 लाख से अधिक दर्शनार्थी आते हैं. वहीं शहर की संख्या 8 लाख करीब है. ऐसे में लाखों घर, हजारों दुकान, होटल रेस्त्रा से निकलने वाला कचरा नगर निगम के अनुसार टनों में है. हर रोज शहर का 250 टन कचरा व पूरे जिले का लगभग 500 टन कचरा निकलता है. जिसके निष्पादन के लिए नगर निगम तरह-तरह के प्रयास करता है और उसका उपयोग भी.

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