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मोहर्रम जुलूस में स्टंट के 3 मुख्य आरोपियों पर लगी रासुका, कड़ी सुरक्षा में भेजे गए भेरूगढ़ जेल

बड़नगर थाना प्रभारी कमलेश सिंगार ने बताया, "मोहर्रम जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने क्रेन के सहारे एक वैन को हवा में लटकाकर उसमें विस्फोट किया था. इस मामले की जांच के बाद कलेक्टर के निर्देश पर 3 मुख्य आरोपियों शोएब गब्बू खान, जाहिद खान और तपसील उर्फ तस्लीम के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है. न्यायालय के आदेश के बाद इन सभी आरोपियों को केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ भेजा गया है."

सार्वजनिक शांति और जनसुरक्षा को गंभीर खतरे में डालने के आरोप में उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देश पर 3 मुख्य आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्रवाई की गई है. रासुका लगाए जाने के बाद बड़नगर थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्रीय भेरूगढ़ जेल, उज्जैन भेज दिया.

उज्जैन: बड़नगर कस्बे में मोहर्रम जुलूस के दौरान एक चार पहिया वाहन को क्रेन से करीब 40 फीट ऊंचाई पर लटकाकर उसमें विस्फोटक पटाखे फोड़ने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है.

खतरनाक स्टंट करने वाले 3 आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई (ETV Bharat)

मोहर्रम जुलूस के दौरान किया था खतरनाक स्टंट

यह घटना मोहर्रम जुलूस के दौरान 23-24 जून की दरम्यानी रात की है. बड़नगर के अडान मोहल्ले से निकले अखाड़े के मोहर्रम जुलूस के दौरान जय स्तंभ चौक पर क्रेन की मदद से एक कबाड़ वैन को क्रेन की मदद से हवा में लटका दिया गया था. वैन के ऊपर आरोपी जाहिद खान और तपसील उर्फ तस्लीम ने चढ़कर लाल झंडे लहराए थे. उनके नीचे उतरने के बाद वाहन के भीतर रखे गए भारी मात्रा में रॉकेट और सुतली बमों में आग लगा दी गई.

बंद खिड़कियों के कारण वाहन के अंदर गैस का दबाव बढ़ गया और कुछ ही देर में जोरदार विस्फोट हुआ. धमाके से वैन के कांच और लोहे के टुकड़े नीचे मौजूद हजारों लोगों की भीड़ पर जा गिरे. हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई थी लेकिन पुलिस और प्रशासन का मानना है कि थोड़ी सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता था.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस और प्रशासन हरकत में आया. जांच में सामने आया कि विस्फोट के लिए इस्तेमाल की गई वैन पर ले फिर आ गए लिखा हुआ था. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस संदेश की भी जांच कर रही हैं कि कहीं इसका उद्देश्य सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना तो नहीं था. हालांकि मुख्य आरोपी शोएब गब्बू खान ने पूछताछ में इसे अखाड़ों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा के तहत किया गया स्टंट बताया था.

एटीएस और बीडीएस भी जांच में शामिल

मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य की आतंकवाद विरोधी दस्ता और बम निरोधक दस्ता की टीमों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की है. बड़नगर थाना पुलिस ने अपराध क्रमांक 382/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है.

अब तक पुलिस इस मामले में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. गिरफ्तार आरोपियों को पहले घटनास्थल पर ले जाकर पूछताछ की जा चुकी है. वहीं अब तीन मुख्य आरोपियों पर रासुका लगाए जाने के बाद उन्हें केंद्रीय भेरूगढ़ जेल भेज दिया गया है.