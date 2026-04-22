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13 किलो 844 ग्राम वजनी मुद्गल से तोड़ेंगे अपना रिकॉर्ड, युवाओं को प्रेरित करने का संकल्प

संजय के नाम मुद्गल घुमाने को लेकर अब तक दो रिकॉर्ड पहले से हैं. एक मिरेकल अचीवमेंट 2020 और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड 2025. संजय बताते हैं "उनकी यात्रा 21 अप्रैल 2026 से शुरू हो गई है, जो आगामी 11 मई तक कुल 21 दिनों में 21 हनुमान मंदिरो में जाकर 21000 राउंड मुद्गल घुमाने पर पूरी होगी. प्रत्येक मंदिर में 1 घण्टे लगातार दोनों हाथों से मुद्गल घुमाने का संकल्प है. ये संकल्प के साथ संदेश भी है. युवाओं को व्यायाम शैली की और प्रेरित करने का.

उज्जैन: नागदा में रहने वाले संजय सुलानिया एक ऐसा नाम जिसकी वजह से नागदा की धरती से एक बार फिर भारतीय परंपरा और संकल्प की गूंज उठने लगी है. 13 किलो 844 ग्राम वजनी मुद्गल से संजय अपना ही रिकॉर्ड तोड़ एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं. खास बात यह है संजय युवाओं को व्यायाम शैली की और प्रेरित करने का संकल्प लिए 21 दिन में 21 मंदिरों की यात्रा कर 21000 बार मुद्गल घुमाने वाले हैं, जो अपने आप मे विश्व रिकॉर्ड होगा.

दो बार मुद्गल घुमाने का बनाया रिकॉर्ड (ETV Bharat)

दो बार मुद्गल घुमाने का बनाया रिकॉर्ड

ईटीवी भारत से चर्चा में संजय ने बताया कि वे एक जिम संचालक है. जिम की शुरुआत के बाद कई खिताब भी बॉडी बिल्डिंग में हासिल किए. हर रोज युवाओं को जिम में पसीना बहाते देखा तो मन मे विचार आया क्यों ना युवाओं को भारतीय संस्कृति के पारंपरिक व्यायाम से जोड़ा जाए. इसके बाद 29 दिसंबर 2020 में 60 मिनट तक लगातार लगभग 1252 बार मुद्गल घुमाने का मिरेकल अचीवमेंट अवार्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था. जिसके बाद साल 27 फरवरी 2025 में 12 किलो 260 ग्राम वजन के मुद्गल को लगातार 2 घंटे 37 मिनट तक घुमाकर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया. इस दौरान मैंने कुल 2675 राउंड पूरे कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया था.

दो बार मुद्गल घुमाने का बनाया रिकॉर्ड (ETV Bharat)

21000 राउंड का संकल्प

संजय ने बताया साल 2026 मे 21 अप्रैल से 21 हनुमान मंदिरों में मुद्गल घुमाने की संकल्प यात्रा का शंखनाद किया है, जो 11 मई 2026 को पूरी होगी. इस 21 दिनों में हर रोज सुबह 7 से 8 बजे के बीच नागदा और आसपास के क्षेत्रों के अलग-अलग हनुमान मंदिरों में पहुंच कर लगातार 1 घंटे तक बिना रुके मुद्गल घुमा रहा हूं. इस शारीरिक अनुष्ठान के दौरान मंदिरो में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और भजनों का गान भी हो रहा है. लक्ष्य है 21 दिनों में कुल 21,000 मुद्गल राउंड पूरे करना है.

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इन 21 मंदिरों से होकर गुजरेगी संकल्प यात्रा

यह यात्रा क्षेत्र के प्रमुख आस्था केंद्रों को जोड़ेगी. इनमें नायन डेम हनुमान मंदिर (त्यागी जी आश्रम), अलसी-कलसी हनुमान जी, कायाकल्प हनुमान जी, मुक्तेश्वर महादेव संकट मोचन, पाल्यागांव के खेड़ापति हनुमान जी, बड़े गणेश जी स्थित बाल हनुमान जी, तालाब के पास भुंडिया हनुमान जी, चम्बल तट स्थित सर्वमंगल हनुमान जी, दल्लाहेड़ा बाल हनुमान मंदिर, बुरानाबाद, जूना नागदा, डेलनपुर सरकार, बगलामुखी माता मंदिर स्थित हनुमान जी, बड़ागांव हनुमान मंदिर, दशहरा मैदान, इंगोरिया थाना परिसर के पंचमुखी हनुमान, मेन रोड हताई पालकी, सालासर बालाजी मंदिर, जलोदिया जागीर, खाचरोद खेड़ापति और नागदा के खड़े हनुमान जी (पंचमुखी) मंदिर शामिल हैं.