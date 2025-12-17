ETV Bharat / state

'एमपीआरडीसी गो बैक' के नारों से गूंजा उज्जैन, ग्रीन फील्ड रोड के विरोध में उतरे 600 से अधिक किसान

इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड रोड के विरोध में उतरे 17 गांवों के किसान, बाइक रैली निकालकर किया प्रदर्शन, काले झंडे लेकर एमपीआरडीसी दफ्तर पहुंचे किसान.

UJJAIN FARMERS PROTEST MPRDC
ग्रीन फील्ड रोड के विरोध में उतरे किसान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 8:19 PM IST

उज्जैन: ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. उज्जैन-इंदौर क्षेत्र में विरोध जोर पकड़ता जा रहा है. बुधवार को करीब 17 गांव के 600 से अधिक किसानों ने 'एमपीआरडीसी गो बैक' के नारे लगाते हुए बाइक रैली निकाली और काले झंडे लेकर उज्जैन स्थित एमपीआरडीसी दफ्तर पहुंचे. यहां किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए ग्रीन फील्ड योजना के खिलाफ विरोध किया.

उचित मुआवजे की मांग पर अड़े किसान

मध्य प्रदेश सरकार आगामी सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन को जोड़ने वाले सभी मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण कर रही है. इसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर कर रही है. इससे सिंहस्थ 2028 में आने वाले लोगों का यातायात सुगम होगा. लेकिन यह योजना किसानों के लिए मुसीबत बनती जा रही है. सड़कों के चौड़ीकरण की जद में आने वाले अनेकों गांव के किसान अपनी जमीन अधिग्रहण और उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण चिंतित हैं. इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड रोड के विरोध में किसानों ने आपत्ति दर्ज कराई है. उनका कहना है कि "जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, तब तक ग्रीन फील्ड रोड हम बनने नहीं देंगे."

उचित मुआवजे की मांग पर अड़े किसान (ETV Bharat)

600 अधिक किसानों की जा रही जमीन

उज्जैन-इंदौर सीमा में आने वाले करीब 17 गांव के 600 से अधिक किसानों की करीब 175 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसको लेकर किसान जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. बाइक रैली निकलते हुए किसान काले झंडे लेकर एमपीआरडीसी के दफ्तर पहुंचे. किसानों के झंडों में एमपीआरडीसी गो बैक लिखा हुआ था. किसानों ने अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपनी बात रखी है.

MPRDC GO BACK ujjain
काले झंडों में लिखा है 'एमपीआरडीसी गो बैक (ETV Bharat)

'बाजार मूल्य से 4 गुना दिया जाए मुआवजा'

इंदौर से उज्जैन तक बन रही इस रोड की लंबाई केवल 48 किलोमीटर है, जिसे वीआईपी लोगों के उपयोग के लिए एक्सप्रेस वे की तर्ज पर बनाया जा रहा है. इस सड़क के बनने के बाद इंदौर से उज्जैन पहुंचने में 30 मिनट लगेंगे. इससे हजारों किसानों को व्यवसाय का अवसर मिल जाएगा और क्षेत्र का विकास भी होगा. वहीं इस रोड के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांग है कि अधिग्रहित की जा रही जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य का चार गुना दिया जाए.

किसानों को भारतीय किसान संघ का मिला समर्थन

प्रदर्शन में शामिल लेकोडा गांव निवासी किसान माखनलाल ने कहा,"मेरी 5 बीघा जमीन रोड निर्माण में जा रही है." गांव लिंबा पिपलिया के किसान अर्जुन चौधरी की भी 5 बीघा जमीन जा रही है. गोंदिया गांव के शुभम नागर की 3 बीघा और पालखेड़ी के गजेंद्र बैरागी ने 02 बीघा जमीन जा रही है. उज्जैन सीमा के किनारे बसे कुल 08 गांव के 280 से अधिक किसान हैं, जिनकी 450 बीघा जमीन जा रही है." भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने भी इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड रोड मामले में किसानों का समर्थन किया है.

Greenfield road protest
काले झंडे लेकर किसानों ने निकाली बाइक रैली (ETV Bharat)

क्या है सरकार की योजना?

इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 48.10 किमी और चौड़ाई 60 फीट है. 2935.15 करोड़ की लागत से यह प्रोजेक्ट हाईब्रीड एन्युटी मोड के तहत विकसित होगा. सिंहस्थ में आपातकाल सेवाओं के लिए लगे वाहनों के लिए हर 5 किमी पर क्रॉसिंग दी जाएगी. इस मार्ग पर एटीएम सिस्टम, सीसीटीवी लगाने की योजना है. ये रोड इंदौर के पितृ पर्वत (हातोद) से शुरू होकर उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर के पास सिंहस्थ बाईपास तक रहेगा. वर्ष 2026 से सड़क निर्माण कार्य शुरू करने की सरकार की योजना है. हालांकि, इंदौर उज्जैन 6 लेन का काम शुरू हो गया है.

UJJAIN SIMHASTHA 2028
UJJAIN MPRDC OFFICE PROTEST
GREENFIELD ROAD PROTEST
INDORE UJJAIN GREENFIELD HIGHWAY
UJJAIN FARMERS PROTEST MPRDC

