62 गांव के किसानों का MPRDC में धरना, उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे का विरोध

आगामी सिंहस्थ 2028 से पूर्व मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन को सड़क मार्ग से जोड़ने वाले मार्गो के चौड़ीकरण के लिए कार्य कर रही है. इसके लिए कहीं 4 लेन, कहीं 6 लेन, तो कही 8 लेन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं. ऐसी ही एक महत्वपूर्ण योजना उज्जैन को दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे तक जोड़ने के लिए बनाई गई है. जिसका नाम उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे है.

उज्जैन: दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे की दूरी कम करने वाली हाईवे योजना का 62 गांवों के किसान विरोध कर रहे हैं. सोमवार को एमपीआरडीसी उज्जैन के दफ्तर के बाहर उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. एमपीआरडीसी दफ्तर पहुंचे किसानों ने बताया कि पूर्व में भी कई आवेदन दिए, लेकिन सुनवाई नहीं होने के चलते अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है. वहीं, किसानों ने सुनवाई नहीं होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है.

ईटीवी भारत से उन्हेल तहसील क्षेत्र के निवासी किसान मुकेश धानक ने कहा, "उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे जो बनाने जा रही है सरकार, इससे किसान बर्बाद हो रहे हैं. मुआवजा राशि प्रति बीघा आज के समय में 50 लाख रुपए है, लेकिन सरकार 2 लाख ही दे रही है.

इस रोड की ऊंचाई 15 से 16 फुट होगी. यह सर्विस रोड नहीं है, जिससे हम खेत पर अपने ट्रैक्टर, हार्वेस्टर नहीं ले जा पाएंगे. व्यवसाय रोजगार नहीं डाल पाएंगे. 30-40 किलोमीटर के यू टर्न से वाहन कितनी बार लाएंगे और ले जाएंगे? सरकार इसे नार्मल देवास-बदनावर हाईवे की तरह बनाए या फिर इस योजना को निरस्त करे."

62 गांव के किसानों का MPRDC में धरना- प्रदर्शन (ETV Bharat)

'एंबुलेंस को पहुंचने में होगी देरी'

किसान दिनेश पटेल का कहना है कि "उनकी 8 बीघा जमीन है, जो पूरी इस प्रोजेक्ट में जा रही है. उनकी पूरी खेती ही खत्म हो जाएगी, तो क्या खाएंगे और कैसे कमाएंगे?" किसान पुनीत सिंह कनोजिया, निवासी गांव रातड़िया घट्टिया तहसील जिला उज्जैन ने बताया कि "उनकी 27 बीघा जमीन जा रही है. लेकिन 16 फुट ऊंचा रोड होने से हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है. एक्सप्रेस वे पर कोई एक्सीडेंट होता है, तो इतने ऊंचे रोड पर एम्बुलेंस को भी 30 से 40 किलोमीटर का टर्न लेकर आना होगा. इतनी देर में तो पीड़ित बचेगा ही नहीं, कई मुसीबतें हैं."

उज्जैन में किसानों ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी (ETV Bharat)

किसानों ने पकड़े अधिकारियों के पांव

उज्जैन-जावरा हाईवे को लेकर बीते सोमवार को भी किसानों ने प्रदर्शन कर एमपीआरडीसी दफ्तर का घेराव किया था. एक किसान ने मौके पर एमपीआरडीसी के अधिकारी के पांव पकड़ लिए थे. इस दौरान भी किसान सड़क की ऊंचाई कम करने, उचित मुआवजा देने की बात कही थी. इससे पूर्व विरोध के दौरान एमपीआरडीसी के दफ्तर का ताला भी किसानों ने लगा दिया था और अधिकारियों को अंदर बंद कर दिया था. इस बार किसानों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और एमपीआरडीसी के दफ्तर के बाद हनुमान जी की भक्ति में झूमते हुए विरोध जताया.

'उच्च अधिकारियों को कराया अवगत'

एसडीएम पवन बारिया ने कहा "बीते सोमवार को भी किसान दफ्तर पहुंचे थे, इस बार फिर आए हैं. भोपाल उच्च अधिकारियों को किसानों की 2 विशेष मांगों से अवगत करवाया गया है. जल्द ही हम नतीजे पर पहुंचेंगे और किसानों को जो संभव होगा राहत देंगे. अभी चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर किसानों से बात की जा रही है."

2 घंटे का सफर 40 मिनट में होगा पूरा

उज्जैन से 80 किलोमीटर दूर उज्जैन-जावरा मार्ग पर बने दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे तक उज्जैन से जाने के लिए फिलहाल सिंगल रोड है. जिससे लगभग 2 घंटे का समय लगता है. लेकिन उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे बनता है, तो ये दूरी 40 मिनट में तय की जा सकेगी. इसके साथ ही सड़क बन जाने के बाद सिंहस्थ 2028 में ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी.

औद्योगिक और कृषि गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

लगभग 100 किलोमीटर बनने वाले इस मार्ग में 7 इम्टेरचेंज होगें, जहां से गांव जोड़े जाएंगे. 5 फ्लाईओवर, 2 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े पुल, 26 छोटे पुल, 270 पुलिया बनना है. इस महत्वपूर्ण योजना में दिल्ली और मुम्बई मार्ग से आने वाले बड़ी संख्या में यात्रियों को भी बड़ी सुविधा होगी. दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे के बीच मध्य प्रदेश के मंदसौर, झाबुआ, रतलाम आते हैं. मंदसौर के गरोठ और रतलाम के जावरा में लॉजिस्टिक हब बनाया जाना है, जिससे दावा है कि औद्योगिक और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.