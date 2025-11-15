Bihar Election Results 2025

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड चेयरमैन एवं डायरेक्टर को धमकी, RSS का किया था स्वागत

उज्जैन में RSS का स्वागत करने पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चैयरमैन एवं डायरेक्टर को मिली थी धमकियां, जांच के बाद आरोपियों पर FIR.

WAQF BOARD CHAIRMAN THREATENED
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड चैयरमैन एवं डायरेक्टर को धमकी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 2:08 PM IST

उज्जैन: मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सनवर पटेल और मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर फैजान खान को जान से मारने की धमकियां मिली थी. इस मामले में उज्जैन की थाना महाकाल पुलिस ने 2 लोगों पर FIR दर्ज की है. पुलिस धमकी देने वालों की तलाश में जुट गई है. खुद फैजान ने भी एक वीडियो जारी कर कहा, ''उज्जैन के थाना महाकाल में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने FIR दर्ज की है. RSS के पथ संचलन का उज्जैन के तोपखाना क्षेत्र में हमने स्वागत किया था. तभी से सोशल मीडिया पर धमकी भरे संदेश मिल रहे थे. कोई गर्दन काटने की, कोई गोली मार देने की धमकियां दे रहा था.''

क्या है पूरा मामला?
ये पूरा मामला पिछले अक्टूबर महीने में उज्जैन में निकले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन के वक्त का है. शहर के मुस्लिम बाहुल्य इलाके तोपखाना में से RSS का पथ संचलन निकल रहा था. इस दौरान मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनवर पटेल और वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर फैजान खान समाज जनों के साथ पथ संचलन का स्वागत कर रहे थे. जिसकी तस्वीरे भी फैजान ने साझा की थीं. सोशल मीडिया पर स्वागत का पोस्ट डालने के बाद फैजान और सनवर पटेल को कमेंट, मैसेज के माध्यम से धमकियां मिलने लगीं.

धमकी मामले में पुलिस ने की एफआईआर दर्ज (ETV Bharat)

फैजान ने पोस्ट का स्क्रीन शॉट साझा किया है. जिसमें कुछ लोगों ने लिखा है ''तू मुनाफिक है. कल मुस्लिम मेजोरिटी आएगी और सबसे पहले तुम्हारी गर्दन उड़ाई जाएगी.'' एक ने दोनों पदाधिकारियों को दलाल बताया. ये धमकियां ताज अंसारी और फैसल खान नाम से सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वाले लोगों ने दी हैं. जिसको लेकर वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर फैजान ने 11 अक्टूबर को थाना महाकाल में आवेदन दिया और सारी बात बताई.

1 महीने की जांच के बाद FIR
थाना महाकाल पुलिस ने मामले में 1 महीने तक जांच की और अब 9 नवंबर को धमकी देने वालों के विरुद्ध FIR दर्ज की है. थाना महाकाल के CSP राहुल देशमुख ने बताया ने बताया, ''मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर फैजान खान द्वारा दिए आवेदन की जांच के बाद आरोपियों के विरुद्ध BNS की धारा 296, 351(3) 351(4) में FIR दर्ज की है. जल्द ही आरोपियों को धर दबोचेंगे.''

ujjain RSS march welcome
उज्जैन में RSS पथ संचलन का किया था स्वागत (ETV Bharat)

5 अक्टूबर को निकला था पथ संचलन
यूं तो हमेशा दशहरा पर्व पर आरएसएस का पथ संचलन निकलता है. लेकिन इस बार आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर पथ संचलन इस बार दशहरा पर्व के बाद 5 अक्टूबर को निकला और बड़ी संख्या इस बार उज्जैन में रही थी. फैजान ने बताया, ''वक्फ बोर्ड ने उज्जैन ही नहीं पूरे प्रदेश में पथ संचलन के स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया था. चूंकि हमने उज्जैन के तोपखाना क्षेत्र में मंच लगाया और स्वागत की पोस्ट की तो धमकियां मिली.''

UJJAIN NEWS
UJJAIN RSS MARCH WELCOME
MP WAQF BOARD DIRECTOR FAIZAN KHAN
FIR THREATENING WAQF BOARD CHAIRMAN
WAQF BOARD CHAIRMAN THREATENED

