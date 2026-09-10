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उज्जैन की शाही मस्जिद पर हाईकोर्ट का फैसला, हिस्सा गिराने के खिलाफ लगी याचिका खारिज

उज्जैन: सिंहस्थ महापर्व वर्ष 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में कई निर्माण कार्य चल रहे हैं. यातायात को सुगम बनाने के लिए शहर के अंदर बनी सड़कों को भी मास्टर प्लान के तहत चौड़ा किया जा रहा है. उसी क्रम में कंठाल से लेकर छत्री चौक तक लगभग डेढ़ किलोमीटर के मार्ग को भी चौड़ा किया गया. ये वही मार्ग है जिसमें देश दुनिया में चर्चा का विषय बन चुके खड़े हनुमान का मंदिर है. उसको लेकर शासन प्रशासन के बीच असमंज की स्थिति बनी हुई है.

अब खड़े हनुमान मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर छत्री चौक में बनी शाही मस्जिद को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ का बड़ा फैसला सामने आया है. जिसमें न्यायालय ने शाही मस्जिद के चिन्हित कुछ हिस्से को हटाने के खिलाफ लगी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष

याचिकाकर्ता के वकील सैय्यद अशहर अली वारसी ने बताया, ''मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जस्टिस संदीप एन भट्ट की एकल पीठ ने 09 सितंबर को सुनवाई के दौरान छत्री चौक के यहां शाही मस्जिद को लेकर लगी दो याचिकाओ को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है. इस मामले में अभी विस्तृत आदेश आना बाकी है. लेकिन जैसे ही विस्तृत डिटेल मिलती है डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगे.''