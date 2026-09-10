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उज्जैन की शाही मस्जिद पर हाईकोर्ट का फैसला, हिस्सा गिराने के खिलाफ लगी याचिका खारिज

उज्जैन में रोड चौड़ीकरण का रास्ता साफ, शाही मस्जिद को लेकर लगी याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

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शाही मस्जिद को लेकर लगी याचिकाएं खारिज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 12:15 PM IST

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उज्जैन: सिंहस्थ महापर्व वर्ष 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में कई निर्माण कार्य चल रहे हैं. यातायात को सुगम बनाने के लिए शहर के अंदर बनी सड़कों को भी मास्टर प्लान के तहत चौड़ा किया जा रहा है. उसी क्रम में कंठाल से लेकर छत्री चौक तक लगभग डेढ़ किलोमीटर के मार्ग को भी चौड़ा किया गया. ये वही मार्ग है जिसमें देश दुनिया में चर्चा का विषय बन चुके खड़े हनुमान का मंदिर है. उसको लेकर शासन प्रशासन के बीच असमंज की स्थिति बनी हुई है.

अब खड़े हनुमान मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर छत्री चौक में बनी शाही मस्जिद को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ का बड़ा फैसला सामने आया है. जिसमें न्यायालय ने शाही मस्जिद के चिन्हित कुछ हिस्से को हटाने के खिलाफ लगी याचिकाओं को खारिज कर दिया है.

सुप्रीम कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष

याचिकाकर्ता के वकील सैय्यद अशहर अली वारसी ने बताया, ''मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में जस्टिस संदीप एन भट्ट की एकल पीठ ने 09 सितंबर को सुनवाई के दौरान छत्री चौक के यहां शाही मस्जिद को लेकर लगी दो याचिकाओ को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है. इस मामले में अभी विस्तृत आदेश आना बाकी है. लेकिन जैसे ही विस्तृत डिटेल मिलती है डबल बेंच या सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगे.''

मस्जिद के चिन्हित हिस्से को तोड़ने की जल्द कार्रवाई

एक याचिका वक्फ पंचायत मोचियान के प्रतिनिधि और वाईस चेयरमेन अशफाक अहमद व दूसरी शाही मस्जिद के वक्फ पंच मोचियान के प्रेसिडेंट अरशान हुसैन ने लगाई थी. हालांकि प्रशासन पहले ही मस्जिद समिति को नोटिस दे चुका है. अब मस्जिद के चिन्हित हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई भी जल्द हो सकती है.

15 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण का काम

नगर निगम अपर आयुक्त संतोष टैगोर ने बताया, ''कोयला फाटक से कंठाल, सती गेट से होते हुए छत्री चौक तक कुल मार्ग की लंबाई 1.13 किलोमीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है. बड़ा सराफा तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो गया है. लागत 15 करोड़ लगभग है. अब छत्री चौक का हिस्सा बचा है. नाली, पाथवे, कंठाल चौराहे का सौंदर्यीकरण जिसमें पेवर ब्लॉक, सती गेट को हेरिटेज लुक जिसमें कोबल स्टोन 50 मीटर लग गया है. गेट की कोटिंग भी की गई है. अब आगे भी न्यायालय के आदेश अनुसार कार्रवाईं की जाएगी.''

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