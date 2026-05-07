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10वीं में 11 नंबर देकर किया फेल, री-चेकिंग में 70 नंबर, एमपी बोर्ड की गलती से तनाव में पहुंची छात्रा

एमपी बोर्ड रिजल्ट में गड़बड़ी उजागर, 10वीं में छात्रा को 11 नंबर देकर किया फेल, री-चेकिंग में फर्स्ट डिवीजन से पास, परिजन ने जताई नाराजगी.

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एमपी बोर्ड की गलती से तनाव में पहुंची छात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 7, 2026 at 4:38 PM IST

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उज्जैन: नागदा में एमपी बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक छात्रा को पहले 10वीं की परीक्षा में फेल घोषित कर दिया गया. लेकिन री-चेकिंग के बाद वही छात्रा फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई. मामले ने बोर्ड की मूल्यांकन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सोशल साइंस में मिले थे सिर्फ 11 अंक
भारत कॉमर्स विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा एकता यादव ने इस वर्ष 10वीं की परीक्षा दी थी. जब परिणाम आया तो उसे सोशल साइंस विषय में मात्र 11 अंक दिए गए, जिससे वह फेल हो गई. परिणाम देखकर छात्रा पूरी तरह टूट गई और गहरे तनाव में चली गई. परिवार भी इस स्थिति से काफी परेशान हो गया.

एमपी बोर्ड रिजल्ट में गड़बड़ी उजागर (ETV Bharat)

री-चेकिंग में आए 70 अंक
छात्रा के माता-पिता ने हिम्मत नहीं हारी और स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल के.बी. गुप्ता से मुलाकात कर कॉपी की री-चेकिंग कराने की मांग की. री-चेकिंग के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ, उसी विषय में छात्रा को 70 अंक मिले. इसके बाद वह फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण घोषित हुई. छात्रा एकता यादव का कहना है कि, एमपी बोर्ड की गलती के चलते मुझे फेल कर दिया गया था. जब हमने री-चेकिंग करवाई तो मेरे 70 नंबर आए हैं. फेल होने के बाद मैं बहुत टेंशन में आ गई थी.''

आर्थिक तंगी के बावजूद उठाया कदम
छात्रा के पिता प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं और परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है. इसके बावजूद उन्होंने बेटी के भविष्य को देखते हुए री-चेकिंग कराने का फैसला लिया, जो सही साबित हुआ. मीडिया से बातचीत में परिजन की आंखें नम नजर आईं. उन्होंने कहा कि, हर परिवार री-चेकिंग नहीं करा पाता और कई छात्र गलत परिणाम के कारण अवसाद में चले जाते हैं. परिजन ने बोर्ड की इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे मानहानि का नोटिस भेजेंगे. उनका कहना था कि अगर उनकी बेटी कोई गलत कदम उठा लेती, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता.

स्कूल प्रबंधन ने भी उठाए सवाल
स्कूल प्रिंसिपल के.बी. गुप्ता ने बताया कि, ''छात्रा पढ़ाई में होशियार है और उन्हें विश्वास था कि वह फेल नहीं हो सकती.'' उन्होंने भी इसे बोर्ड की बड़ी लापरवाही बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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