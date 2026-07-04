ETV Bharat / state

महाकाल मंदिर की सुरक्षा में तैनात की जाए CRPF, उज्जैन सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखा पत्र

देवास में आतंकी की गिरफ्तारी के बाद महाकाल मंदिर की सुरक्षा की फिर उठी मांग, सांसद अनिल फिरोजिया ने गृहमंत्री और मुख्यमंत्री को लिखा पत्र.

Ujjain MP Anil Firoziya
उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 5:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: देवास से हाल ही में एटीएस द्वारा एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के बाद उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने एक बार फिर श्री महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. सांसद ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर महाकाल मंदिर की सुरक्षा में केंद्रीय रिजर्व फोर्स (सीआरपीएफ) की तैनाती की मांग की है.

सिंहस्थ के मद्देनजर अभी से सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक

सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि श्री महाकालेश्वर मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां प्रतिवर्ष लाखों-करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में मंदिर की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि साल 2028 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या और अधिक बढ़ेगी, इसलिए अभी से सुरक्षा-व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है.

फिरोजिया ने बताया कि इससे पहले भी उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को महाकाल मंदिर की सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा था. उस पत्र के बाद केंद्र सरकार की टीम उज्जैन पहुंची थी, जिसने मंदिर परिसर और सुरक्षा व्यवस्था का सर्वे किया तथा अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी. सांसद का दावा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि सिंहस्थ से पहले महाकाल मंदिर की सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व फोर्स की तैनाती की प्रक्रिया पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी.

उज्जैन के आसपास पहले भी हथियार बरामद होने जैसी घटनाएं हुई हैं

सांसद ने कहा कि देवास से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी और उसके अन्य राज्यों से संपर्क सामने आने के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि उज्जैन के आसपास पहले भी सिमी और पीएफआई जैसी गतिविधियों की चर्चाएं रही हैं तथा अतीत में भी हथियार बरामद होने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं. इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए महाकाल मंदिर की सुरक्षा को और सुदृढ़ करना जरूरी है.

उज्जैन आईजी से भी मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने की अपील

उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने उज्जैन के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) से भी चर्चा कर मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने का आग्रह किया है. साथ ही मुख्यमंत्री से अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की है. सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग का प्रभार भी है, इसलिए उनसे अपेक्षा है कि सिंहस्थ और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे.

फिरोजिया ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार महाकाल मंदिर की सुरक्षा को लेकर सकारात्मक निर्णय लेगी और सिंहस्थ-2028 से पहले केंद्रीय रिजर्व फोर्स की तैनाती सुनिश्चित होगी. इससे देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा.

TAGGED:

ANIL FIROZIYA ON MAHAKAL SECURITY
MAHAKAL TEMPLE SECURITY ANIL FIROZ
ANIL FIROZIYA LETTER TO AMIT SHAH
UJJAIN NEWS
UJJAIN MP ANIL FIROZIYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.