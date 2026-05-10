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सिहंस्थ की खातिर! एमपी एग्रो का कमाल, टैंकर में लगाया सोलर पैनल, सूरज की रोशनी से ठंडा हो रहा पानी

उज्जैन में सिहंस्थ की तैयारियां तेज, श्रद्धालु को बिना बिजली के शुद्ध व ठंडा पानी मिलेगा, एमपी एग्रो ने तैयार किया विशेष पानी का टैंकर.

ujjain solar water tanker
सूरज की रोशनी से ठंडा हो रहा टैंकर का पानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 1:57 PM IST

4 Min Read
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उज्जैन: आगामी सिंहस्थ 2028 की तैयारियां सभी विभागों ने अपने स्तर पर शुरु कर दी हैं. एमपी एग्रो ने उज्जैन संभाग में भी एक नया नवाचार किया है. सिंहस्थ को देखते हुए पानी के सामान्य टैंकर को शुद्ध ठंडा बनाने के लिए बिना बिजली से चलने वाला सिस्टम बना दिया है. जिससे की सिंहस्थ में आने वाले लोगों को शुद्ध व ठंड पेयजल मिल सके. यह पूरा सिस्टम बिना बिजली के सोलर से चलेगा. एमपी एग्रो ने 10 दिन टेस्टिंग के लिए टैंकर को शहर के सबसे व्यस्तम मार्ग व प्रशासनिक क्षेत्र कोठी रोड पर रखा है. जिसकी आने जाने वाले लोग उपयोग करते हुए प्रशंसा कर रहे हैं.

बिना बिजली के ठंडा हो रहा टैंकर का पानी
मध्य प्रदेश में नई तकनीक के तहत सोलर ऊर्जा से संचालित एक अनोखा पानी का टैंकर तैयार किया गया है, जो बिना बिजली के लोगों को शुद्ध और ठंडा पेयजल उपलब्ध करा रहा है. इस आधुनिक टैंकर में करीब 535 वॉट क्षमता का सोलर पैनल लगाया गया है, जिसकी मदद से आरओ प्लांट और चिलर सिस्टम एक साथ संचालित होते हैं. इससे पानी न केवल शुद्ध होता है, बल्कि ठंडा भी मिलता है.

Electricity free water supply
सिंहस्थ में आने वाले लोगों को मिलेगा शुद्ध पानी (ETV Bharat)

लोगों को मिल रहा ठंडा पानी
खास बात यह है कि यह टैंकर पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है और बिजली की बचत में भी सहायक साबित होगा. इस अभिनव तकनीक को विकसित करने में लगभग 4 लाख रुपये की लागत आई है. यह पहल जल आपूर्ति और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई दिशा देने वाली मानी जा रही है. जैसे ही सूरज की रोशनी सोलर पैनल पर पड़ती है, उसी ऊर्जा से पानी का शुद्धिकरण और ठंडा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. इस तकनीक के जरिए टैंकर में आने वाला पानी पूरी तरह साफ और ठंडा होकर लोगों को मिलता है.

सोलर टैंकर बनाने में 4 लाख की लागत आई
यह सिस्टम खासतौर पर उन स्थानों के लिए उपयोगी है, जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं. जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम, मेले या धार्मिक आयोजन. गर्मी के मौसम में ऐसे स्थानों पर शुद्ध और ठंडा पानी उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती होती है, जिसे यह सोलर टैंकर आसानी से पूरा कर सकता है. इस टैंकर की कुल लागत करीब 4 लाख रुपये बताई जा रही है और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह लंबे समय तक लगातार उपयोग में लाया जा सके.

Solar panels installed on tanker
टैंकर में लगाया सोलर पैनल (ETV Bharat)

फिलहाल इस सिस्टम की टेस्टिंग की जा रही है. उज्जैन के कोठी रोड स्थित एमपी स्टेट एग्रो उज्जैन ऑफिस के सामने इसे रखा गया है. जहां प्रशासनिक कार्यालय और कोर्ट न्यायालय जाने वाले कर्मचारी आम आदमी इसका फायदा उठा रहे हैं. इसको लेकर लोग बेहद खुश है क्योंकि उस रोड पर फिलहाल कोई प्याऊ नहीं है. इसके पहले कृषि मेलों में इसका सफल उपयोग भी देखा गया है, जहां किसानों ने इसका भरपूर फायदा उठाया.

एमपी एग्रो उज्जैन संभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक पवन परमार ने बताया कि, ''आगामी बड़े आयोजनों जैसे कुंभ या अन्य विशाल धार्मिक मेलों में यह तकनीक बेहद कारगर साबित हो सकती है. क्योंकि इससे बिना बिजली पर निर्भर हुए लाखों लोगों को शुद्ध और ठंडा पानी उपलब्ध कराया जा सकता है. हमने अभी इसको संभाग व अन्य कृषि मेलों में इसको रखा था, जो काफी अच्छा साबित हुआ व किसान भाइयों को पसंद आया.''

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