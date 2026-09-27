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सड़क चौड़ीकरण की जद में शाही मस्जिद, विरोध में मुस्लिम समाज, 600 पुलिस फोर्स तैनात

उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण की जद में आई मस्जिद, मुस्लिम समाज ने जताया विरोध, पुलिस फोर्स तैनात, सोमवार को हाईकोर्ट डबल बेंच में सुनवाई. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

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सड़क चौड़ीकरण की जद में शाही मस्जिद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 8:04 PM IST

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Updated : September 27, 2026 at 8:57 PM IST

6 Min Read
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उज्जैन: सिंहस्थ 2028 को लेकर उज्जैन में तेजी से सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है. इसी क्रम में मुस्लिम समाज की शाही मस्जिद कमेटी को नगर निगम उज्जैन ने हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने के लिए तीसरा नोटिस पहुंचाया है. पुलिस और प्रशासन इस बीच अतिक्रमण हटाने की तैयारी भी शुरू कर चुका है, जिसमें आसपास के जिलों से भारी पुलिस फोर्स बुलवाया गया और बैरिकेडिंग मंगवाए गए.

वहीं प्रशासन की मस्जिद के पास प्रशासन की मौजूदगी को देखते हुए समाज के लोग भी बीती रात बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और मस्जिद के कुछ भाग के तोड़े जाने का विरोध जताया. साथ ही एआईएमआईएम अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस कार्रवाई का विरोध जताया.

शाही मस्जिद को लेकर मुस्लिम समाज एकत्रित (ETV Bharat)

सड़क चौड़ीकरण की जद में मस्जिद

दरअसल, शहर में चल रहे विकास कार्यों में शाही मस्जिद सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही है. सड़क चौड़ीकरण कोयला फाटक से कंठाल, सती गेट, बड़ा सराफा, छत्री चौक होते हुए द्वारकाधीश गोपाल मंदिर तक 1.5 किलोमीटर का किया जाना है. जिसमें बड़ा सराफा तक का काम पूरा हो चुका है. अब छत्री चौक और गोपाल मंदिर के बीच का काम मस्जिद के कारण अधूरा पड़ा हुआ है. जबकि नगर निगम तीन नोटिस दे चुकी है.

वहीं मुस्लिम समाज इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ का दरवाजा खटखटा चुका है. जहां याचिका खारिज होने पर अब समाज ने डबल बेंच में याचिका दायर की है. माना जा रहा है कि सोमवार को इस मामले में डबल बेंच सुनवाई कर सकती है. अगर सुनवाई सोमवार को नहीं होती है, समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

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सड़क चौड़ीकरण की जद में मस्जिद (ETV Bharat)

मुस्लिम समाज बोला-धार्मिक स्थल तोड़ना क्यों जरूरी

बताया जा रहा है कि मस्जिद का एक साइड से लगभग 4 फुट व दूसरी साइड से लगभग 9 फुट हिस्सा जा सकता है. प्रशासन समाज के लोगों से चर्चा कर आगे की कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है. वहीं मुस्लिम समाज का कहना है मस्जिद के बजाए सामने वाली बिल्डिंग को ध्वस्त कर सड़क चौड़ी की जा सकती है, इसके लिए धार्मिक स्थल को तोड़ना क्यों जरूरी है.

636 साल पुरानी मस्जिद का दावा

शाही मस्जिद को लेकर इमाम मोहम्मद इब्राहिम ने बताया "यह धार्मिक नगरी है. जितने भी धार्मिक स्थल हैं, कोई भी धार्मिक स्थल नहीं टूटे. धार्मिक स्थलों को छोड़कर चौड़ीकरण होना चाहिये. इससे पहले भी चौड़ीकरण हुए हैं सारे धार्मिक स्थलों को छोड़कर हुए हैं. आज तक कोई हादसा नहीं हुआ कि किसी धार्मिक स्थल से कोई टकराया हो. इमाम ने दावा करते हुए कहा 636 साल पुरानी ये मस्जिद है, प्राचीन काल में आती है, जो सन 1390 में बनी.

शहर में जो प्राचीन काल में इमारतें हैं, सबको छोड़ा जाए. हमने हाईकोर्ट डबल बेंच में याचिका दायर की है. जिसकी सुनवाई सोमवार 28 सितंबर को है. प्रशासन से हमने कहा शरिया के हिसाब से जितना हो सकते थे, दिया, कई दुकानें भी दी. अब हम कोई भी मस्जिद नहीं दे सकते."

मस्जिद को किसी कीमत पर देने तैयार नहीं, सोमवार को HC में सुनवाई

मुस्लिम नुमाइंदा कमेटी के मेंबर मोहम्मद जाकिर ने कहा "यह मस्जिद को लेकर हमारी शासन और प्रशासन से गुजारिश है, इसे छोड़ दिया जाए. हमारे जितने भी शहर के लोग हैं, वो सब रात भर से मस्जिद में हैं और अभी भी सब लोगों का क़याम् मस्जिद के अंदर है. मस्जिद को हम बचाना चाहते हैं. मस्जिद को किसी भी कीमत पर हम देना नहीं चाहते. डबल बेंच में सुनवाई नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. कानून के दायरे में रहकर हम जितने भी कोशिशें कर सकते हैं, वो सब करेंगे."

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मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में इकट्ठे लोग (ETV Bharat)

ओवैसी बोले- मैं उज्जैन की जनता को करता हूं सलाम

उज्जैन शाही मस्जिद मामले में एआईएमआईएम अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया के सवाल पर कहा "मैं जनता को सलाम करता हूं, वो लोग गांधी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप इस तरीके से मस्जिदों को शहीद नहीं कर सकते हैं. जिस बात का मैंने इजहार किया था, पार्लियामेंट में कि जो नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, उसके जरिए से जो कलेक्टर्स है या सरकार है, उन्हें जो पावर दिए गए हैं.

उसका मकसद एक ही है कि मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रस्तान को, ईदगाह को मुसलमानों से छीन लिया जाए. ये साबित भी हो रहा है. ये अमेंडमेंट एक्ट का मकसद साफ नजर आ रहा है."

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मस्जिद के बाहर पुलिस तैनात (ETV Bharat)

600 से अधिक पुलिस फोर्स तैनात

मामले की गंभीरता को देखते हुए मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है. शहर में शांति, सौहार्द एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने लॉ आर्डर मैंटेन रखने के लिए थाना महाकाल, थाना कोतवाली, थाना खाराकुआ व थाना जीवाजीगंज थाना क्षेत्रों में 600 से अधिक पुलिस अधिकारी एवं जवान तैनात हैं. इसमें जिला पुलिस बल के साथ RAF व STF के जवानों ने भी सहभागिता की. उन्होंने फ्लैग मार्च भी निकाला. वहीं एसपी प्रदीप शर्मा ने शहर में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने के लिए समाजजनो से अपील की.

आर्कियोलॉजिस्ट ने समाज के दावों का किया खंडन

दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्कियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डॉ शुभम केवलिया ने बताया "जिस शाही मस्जिद को 650 साल पुराना होने का दावा किया जा रहा है. इसका कोई पुरातात्विक आधार नहीं है. पुरातत्व के पास इसके संबंध में ना कोई पुरातात्विक रिकॉर्ड है और ना ही कोई ऐतिहासिक साक्ष्य. शहर की मस्जिदें हालिया निर्माण की मस्जिदें हैं. उज्जैन की सबसे पुरानी मस्जिद की अगर बात करें तो वह बिना नींव की मस्जिद है, जो कि वह भी एक डिबेटेबल स्मारक की तरह है."

Last Updated : September 27, 2026 at 8:57 PM IST

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