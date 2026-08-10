उज्जैन की मोनिका को दिल्ली से आया बुलावा, 15 अगस्त को राष्ट्रपति के साथ करेंगी डिनर
उज्जैन की हेमलता उर्फ मोनिका ने जान की परवाह किए बगैर नदी में डूबती बच्ची को बचाया, देश के 5 युवा आपदा मित्रों में चयन, 15 अगस्त को दिल्ली राष्ट्रपति भवन में होंगी सम्मानित. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 4:56 PM IST
उज्जैन: कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जातीं, बल्कि लोगों के भीतर हौसला पैदा करती है. उज्जैन की 30 वर्षीय हेमलता सूर्यवंशी उर्फ मोनिका की कहानी भी ऐसी ही है. पिता का साया 3 साल पहले सिर से उठ गया, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ीं, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी. देशसेवा का सपना दिल में जिंदा रखा और समाज की सेवा का रास्ता चुना. आज वही हेमलता अपने साहस और सेवा भावना के चलते उज्जैन से लेकर मध्य प्रदेश तक का नाम रोशन कर रही है. खास बात यह है कि 15 अगस्त को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में मोनिका को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित किया जाएगा.
हेमलता ने लगा दी थी नदी में छलांग
बीते अप्रैल 2026 में उज्जैन में निकली पंचकोशी यात्रा के दौरान हेमलता की ड्यूटी उज्जैन के क्षिप्रा नदी स्तिथ श्रीरामघाट पर युवा आपदा मित्र के रूप में लगी थी. इस दौरान एक परिवार क्षिप्रा नदी में धार्मिक महत्व के चलते स्नान, दान पुण्य के लिए पहुंचा था. परिवार की 14 वर्षीय बच्ची अचानक गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी. घाट पर मौजूद हेमलता ने बिना समय गंवाए स्थिति को समझा. उन्होंने तुरंत लाइफ जैकेट पहनी और बच्ची को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी.
कुछ ही पलों में उन्होंने बच्ची तक पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया. बच्ची को उसके परिवार के हवाले करने का वह पल हेमलता के लिए भी भावुक था. परिवार की आंखों में दिखाई दे रही राहत और खुशी ने उन्हें यह एहसास कराया कि किसी की जिंदगी बचाना ही सेवा का सबसे बड़ा अर्थ है.
सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, संकट की घड़ी में हिम्मत दिखाने का हुनर सीखा
हेमलता ने ETV भारत से चर्चा में बताया "7 दिन की युवा आपदा मित्र के माध्यम से ट्रेनिंग के दौरान आपदा प्रबंधन, खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार, बाढ़, आग, भूकंप और दुर्घटनाओं जैसी परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों का व्यावहारिक प्रशिक्षण लिया था. ट्रेनिंग के बाद मिले प्रमाणपत्र को मैंने वहीं तक सीमित नहीं रखा. ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को प्राथमिक उपचार, आग लगने पर बचाव, बाढ़ के दौरान सावधानियां और प्रशासन से सहायता लेने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक भी किया. अभी महाकाल की सवारी में ड्यूटी दे रही हूं. आगामी सिंहस्थ में भी इसी तरह देश सेवा करूंगी.
पिता का साया छूटा, हौसला नहीं
हेमलता बताती हैं कि उनके पिता का करीब 3 साल पहले निधन हो गया था. परिवार में बड़ी बेटी होने के कारण घर की जिम्मेदारियां भी उनके कंधों पर है. उनके दो छोटे भाई हैं, जबकि एक बहन की शादी हो चुकी है. उन्होंने बीसीए-सीएस की पढ़ाई की है और शुरुआत से ही डिफेंस सेवा में जाने की इच्छा थी. परिस्थितियों के कारण यह सपना पूरा नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया. मार्च महीने में होमगार्ड का युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण शुरू किया और प्रशासन एवं समाज की सेवा से जुड़ने का रास्ता चुना. अभी तो ड्यूटी निःशुकल चल रही लेकिन उम्मीद है इसी माध्यम से आगे नौकरी मिल जाए तो परिवार की आर्थिक स्तिथी भी सुधरेगी."
उज्जैन की बेटी पहुंची राष्ट्रीय पहचान तक
मध्य प्रदेश के 11 जिलों में युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण का पहला चरण उज्जैन से शुरू हुआ था. इसका उद्देश्य युवाओं को प्राकृतिक और आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तैयार करना था. हेमलता की ट्रेनिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन और वास्तविक परिस्थितियों में दिखाई गई उनकी साहसिक भूमिका को देखते हुए उनका चयन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया. देशभर से चुने गए केवल 5 युवा आपदा मित्रों में मध्य प्रदेश की हेमलता के अलावा नागालैंड, मिजोरम, उत्तराखंड और कर्नाटक के युवा शामिल हैं.
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राष्ट्रपति के हाथों मिलेगा सम्मान
राष्ट्रपति भवन से मिला आमंत्रण पत्र जब हेमलता को अधिकारियों ने सौंपा तो यह उनके लिए ही नहीं, बल्कि उज्जैन और मध्य प्रदेश के लिए भी गौरव का क्षण बन गया. 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में हेमलता को सम्मानित किया जाएगा. उनके लिए यह सिर्फ एक पुरस्कार या सम्मान नहीं, बल्कि उन तमाम युवाओं के लिए संदेश है, जो परिस्थितियों को अपनी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा मान लेते हैं.