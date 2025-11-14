मुख्यमंत्री मोहन यादव के छोटे बेटे की शादी अलग अंदाज में, समाज को खास संदेश भी मिलेगा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने छोटे बेटे डॉ.अभिमन्यु की शादी के माध्यम से समाज के लिए मिसाल पेश करेंगे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 4:50 PM IST
उज्जैन: एक ओर जहां सेलिब्रिटी खासकर राजनीतिज्ञ अपने बेटे-बेटी की शादी भव्य तरीके से करते हैं, वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कुछ लीक से हटकर जा रहे हैं. मोहन यादव अपने छोटे बेटे डॉ.अभिमन्यु की शादी से खास संदेश समाज में देने जा रहे हैं. ये शादी सामूहिक सम्मेलन में की जाएगी. जहां 20 जोड़े एक ही जगह फेरे लेंगे, जिसमें एक जोड़ा मुख्यमंत्री के बेटे डॉ. अभिमन्यु और बहू डॉ.इशिता का भी होगा.
उज्जैन में 30 नवंबर को होगी शादी
ये शादी उज्जैन में 30 नवंबर को होटल अथर्व एवं उज्जैन के VVIP आवास में आयोजित होने जा रही है. शादी समारोह में 5 दिन की रस्में होंगी. सीएम यादव ने अपने बड़े बेटे वैभव की भी शादी साधारण तरीके से चुनिंदा मेहमानों के बीच राजस्थान के पुष्कर में की थी.
मुख्यमंत्री की होने वाली बहू भी डॉक्टर
संभवत: ऐसा पहली बार होगा जब किसी मुख्यमंत्री के बेटे की शादी सामूहिक विवाह समारोह में होगी. मुख्यमंत्री के बेटे डॉ.अभिमन्यु सबसे छोटे बेटे भोपाल के LNCT मेडिकल कॉलेज से मास्टर इन सर्जरी कर रहे हैं. बहू इशिता खरगोन के किसान परिवार से हैं. किसान दिनेश पटेल की बेटी इशिता भी डॉक्टर हैं, जो MBBS के बाद अब पोस्टग्रेजुएशन कर रही हैं. 5 माह पूर्व दोनों की सगाई भोपाल स्थित मुख्यमंत्री आवास में हुई थी.
कांग्रेस नेता अरुण यादव के परिवार से कनेक्शन
खास बात यह भी है मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की बेटी आकांक्षा इशिता की भाभी भी हैं. राजनीतिक दृष्टि से एक और खास बात मध्यप्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम स्व. सुभाष यादव सीएम की बहू इशिता के पिता दिनेश पटेल के मामा हैं. साथ ही कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव इसी परिवार से हैं.
शादी समारोह का ब्यौरा इस प्रकार है
शादी में 5 दिन तक होने वाली रस्मों में VVIP आवास पर 26 नवंबर को गणेश पूजन और हल्दी कार्यक्रम, 27 नवंबर को मेहंदी vvip आवास पर, 28 नवंबर को माता पूजन मुख्यमंत्री के गीता कॉलोनी आवास पर, 29 नवंबर को होटल अथर्व में महिला संगीत, 30 नवंबर को सामूहिक विवाह सम्मेलन में फेरे और देर शाम रिसेप्शन होगा. इसमें चुनिंदा मेहमानों को आमंत्रित किया गया है.
कौन-कौन है मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार में
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पत्नी सीमा यादव के 03 बच्चे हैं. सबसे बडी बेटी आकांक्षा जिसकी शादी खरगोन में किसान दिनेश यादव के बेटे डॉ. आयुष पटेल से हुई थी. डॉ.आयुष की बहन से ही अब मुख्यमंत्री के छोटे बेटे अभिमन्यु की शादी होने जा रही है. मुख्यमंत्री मोहन के बेटे का नाम वैभव है, जिसकी शादी वर्ष 2024 मे राजस्थान के पुष्कर में एक रिसोर्ट में चुनिंदा मेहमानों के बीच हुई थी.