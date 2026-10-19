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भव्य सिंहस्थ 2028 के लिए सबकुछ दांव पर लगाएंगे मोहन यादव, बड़नगर में खुलेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क

अब हर माह होगी सिंहस्थ 2028 के विकास कार्यों की समीक्षा ( ETV BHARAT )

उज्जैन : सिंहस्थ 2028 की तैयारीयों के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दो दिवसीय उज्जैन दौरे पर पहुंचे. रविवार और सोमवार को मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों और भविष्य की बुनियादी सुविधाओं पर जोर देते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रशासनिक संकुल भवन में सिंहस्थ से जुड़े विकास कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कहा "सिंहस्थ केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला है. इसमें आने वाले संभावित 30 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान, धार्मिक गतिविधियों और आवागमन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी."

सिंहस्थ के लिए 25 हजार करोड़ के निर्माण कार्य जारी