भव्य सिंहस्थ 2028 के लिए सबकुछ दांव पर लगाएंगे मोहन यादव, बड़नगर में खुलेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क
उज्जैन में मां चामुंडा धाम में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन. दो सांदीपनि विद्यालयव, गीता भवन की घोषणा. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 4:15 PM IST|
Updated : October 19, 2026 at 4:29 PM IST
उज्जैन : सिंहस्थ 2028 की तैयारीयों के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दो दिवसीय उज्जैन दौरे पर पहुंचे. रविवार और सोमवार को मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों और भविष्य की बुनियादी सुविधाओं पर जोर देते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रशासनिक संकुल भवन में सिंहस्थ से जुड़े विकास कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कहा "सिंहस्थ केवल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला है. इसमें आने वाले संभावित 30 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान, धार्मिक गतिविधियों और आवागमन के लिए व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी."
सिंहस्थ के लिए 25 हजार करोड़ के निर्माण कार्य जारी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया "सिंहस्थ की तैयारी के तहत प्रदेश में लगभग 25000 करोड़ के विकास कार्य प्रगतिरत हैं. इन कार्यों में ऐसी स्थाई सुविधाओं के निर्माण पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिनका लाभ सिंहस्थ के बाद भी उज्जैन और आसपास के क्षेत्र को मिलता रहे. एयरपोर्ट व उससे जुड़ी सुविधाओं, शैक्षणिक संस्थानों से संबंधित आवश्यकताओं की भी समीक्षा की गई."
मुख्यमंत्री ने बताया "महालोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन में श्रद्धालुओं की आवाजाही में लगभग 16 गुना वृद्धि हुई है." बढ़ते धार्मिक पर्यटन को देखते हुए परिवहन, स्वच्छता, रोजगार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के विषय में भी चर्चा की गई. दशहरे पर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रमों में मंत्री शामिल होंगे और सरकार भी सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों में सहभागिता निभाएगी."
मां चामुंडा धाम में 22.34 करोड़ के कार्य
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गजनी खेड़ी स्थित मां चामुंडा धाम पहुंचे. उन्होंने देवी मां के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि खुशहाली एवं जनकल्याण की कामना की. कार्यक्रम के दौरान 22 करोड़ 34 लाख की लागत वाले अलग-अलग विकास एवं निर्माण कार्य का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. कार्यक्रम की शुरुआत कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन से हुई. इसके बाद मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण और भूमिपूजन किया.
धर्मशाला, पेयजल और सड़क सुविधा
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अंतर्गत ग्रामपंचायत गजनी खेड़ी में मां चामुंडा मंदिर परिसर में 16 कमरों की धर्मशाला, टीन शेड, सामुदायिक भवन, शौचालय और पेयजल के लिए पानी की टंकी से जुड़े कार्य शामिल हैं. इसके अलावा 3 किलोमीटर के वाटर रिटेंशन कार्य को भी विकास कार्यों में शामिल किया गया है. मंदिर क्षेत्र में चारभुजा मंदिर से माताजी मंदिर तक सीसी रोड, गार्डन से शौचालय की और वह मुख्य द्वार से शमशान की ओर सीसी रोड माताजी मंदिर परिसर में बाउंड्री वॉल सहित अलग-अलग विकास कार्य जिसमें सामुदायिक भवन, आरसीसी नाली निर्माण के कार्य भी शामिल हैं.
स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का भी विस्तार
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भिड़ावद, मौलाना, बीराखेड़ी, दूनातला और बिराखेड़ी, पलदुना और बड़िया गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों से संबंधित कार्यों के साथ सिविल अस्पताल को भी शामिल किया गया है. इनडोर स्टेडियम और स्विमिंग पूल का निर्माण भी इसमें शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने गजनी खेड़ी में आयोजित कार्यक्रम में बड़नगर में नया फूड प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करने और दो नए सांदीपनि विद्यालयों की घोषणा की. उज्जैन और आगर में आलू प्रसंस्करण की नई यूनिट शुरू होने की जानकारी भी दी. यह यूनिट प्रदेश के 35 जिलों के किसानों से आलू खरीदेगी.
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मोर संरक्षण के लिए नया प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मोरों के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए नया प्रोजेक्ट लाने की घोषणा की. उन्होंने बड़नगर में कवि प्रदीप सम्मान समारोह आयोजित करने और गीता भवन का निर्माण कराने की बात भी कही. मुख्यमंत्री ने महाष्टमी पर मां नगरकोट महारानी मंदिर पहुंचकर दर्शन किए. इसके बाद जयसिंहपुरा स्थित महाकाल लोक की महाकाली के दर्शन किए. 10 महाविद्याओं के अलग-अलग स्वरूपों की प्रतिमाओं वाले पंडाल में भी पहुंचकर पूजन अर्चन और आरती की.