मोहन यादव ने तथ्यों के साथ बताया राहुल गांधी कैसे अराजक होते जा रहे, अटलजी का उदाहरण दिया
उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया. विपक्ष का धर्म निभाने की सलाह. रिपोर्ट- राहुल सिंह राठौर .
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 12:46 PM IST
उज्जैन : उज्जैन दौर पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बार फिर कांग्रेस व राहुल गांधी को निशाने पर लिया. मोहन यादव ने कहा "राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद 2-4 हजार लोगों को लेकर अराजकता फैला रहे हैं. चुनाव हारे हैं तो 5 साल इंतजार करें, फिर लड़े. अराजकता फैलाकर 144 करोड़ देशवासियों को क्यों चुनौती दे रहे हैं.
संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती दे रहे राहुल गांधी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग को भी चुनौतियां दे रहे हैं. लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सम्मान होना चाहिए. किसी एक ही परिवार का राज चलता रहे देश में, यह संभव नहीं है और ना ही इस भावना को बर्दाश्त किया जाएगा. जनसंघ से जनता पार्टी और फिर भाजपा बनने तक 40 सालों तक अटल जी विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका निभाते रहे. बाद में सत्ता में भी आए 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का मान बढ़ा रहे हैं. आज 80% से भी ज्यादा लोग कांग्रेस को नकार चुके हैं. कांग्रेस के कुकर्मों की वजह से आज देश की यह दुर्दशा है."
उज्जैन के एलिवेटेड कॉरिडोर से कृषि मंडी में एंट्री
उज्जैन की कृषि उपज मंडी में आयोजित किसान सम्मेलन में मोहन यादव ने किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त जारी की. आगामी सिंहस्थ 2028 से पूर्व यातायात को सुगम बनाने के लिए शहर के आगर नाके से हरी फाटक तक बन रहे एलिवेटेड कॉरिडोर की एक भुजा कृषि उपज मंडी में उतारने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की. किसानों की मांग पर लिए गए इस फैसले से आगर रोड पर यातायात का दबाव कम होने और किसानों के ट्रैक्टर व अन्य वाहनों को सीधे मंडी तक पहुंचने में मदद मिलेगी. इससे किसानों को भारी ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी.
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कर्मचारियों का DA बढ़ा, कांग्रेस पर निशाना
मुख्यमंत्री ने दीपावली से पूर्व सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी के फैसले की जानकारी भी दी. ये डीए जनवरी 2026 से देय होगा. जनवरी से सितंबर तक के 9 महीने का एरियर तीन सामान किस्तों में मिलेगा, जबकि अक्टूबर के वेतन से बड़े हुए भत्ते का नगद भुगतान होगा. पेंशनर्स की महंगाई राहत में भी जुलाई 2026 से 2% की वृद्धि की जाएगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का वैश्विक सम्मान बढ़ने और जनकल्याणकारी योजनाओं से अलग-अलग वर्गों को लाभ मिलने की बात भी मोहन यादव ने कही.