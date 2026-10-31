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मोहन यादव ने तथ्यों के साथ बताया राहुल गांधी कैसे अराजक होते जा रहे, अटलजी का उदाहरण दिया

उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( ETV BHARAT )

उज्जैन : उज्जैन दौर पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक बार फिर कांग्रेस व राहुल गांधी को निशाने पर लिया. मोहन यादव ने कहा "राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद 2-4 हजार लोगों को लेकर अराजकता फैला रहे हैं. चुनाव हारे हैं तो 5 साल इंतजार करें, फिर लड़े. अराजकता फैलाकर 144 करोड़ देशवासियों को क्यों चुनौती दे रहे हैं.

संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती दे रहे राहुल गांधी