मोहन यादव 21 जोड़ों के साथ सजाएंगे बेटे की शादी का मंडप, खर्च उठाएगा यादव परिवार

उज्जैन में मुख्यमंत्री के छोटे बेटे अभिमन्यु की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं. शुक्रवार को मोहन यादव का परिवार माता पूजन के लिए गया. इस दौरान परिवारिक सदस्यों और दोस्तों ने बैंड-बाजे की धुन पर जमकर डांस किया. पहले दिन माता पूजन के कार्यक्रम में सीएम की पत्नी समेत बड़े बेटे वैभव यादव, बेटी आकांक्षा और मोहन यादव के बड़े भाई और बहन कलावती समेत कई परिवारिक लोग, रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए. इस दौरान परिवारिक सदस्यों ने जमकर डांस किया.

उज्जैन: मध्य प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं. शादी के पहले की रस्में शुरू हो चुकी हैं. मुख्यमंत्री अपने सबसे छोटे बेटे की शादी से एक खास संदेश समाज में देने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री अपने बेटे की शादी के साथ साथ 21 जोड़ों की शादी करने जा रहे हैं और इसका पूरा खर्च मुख्यमंत्री का परिवार उठा रहा है. यह शादी 30 नवंबर को क्षिप्रा तट पर सादगी से होने जा रही है.

'परिवार में खुशी का माहौल'

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की बहन और उज्जैन नगर निगम सभापति कलावती यादव ने बताया कि "परिवार में खुशी का माहौल है. 30 नवम्बर 2025 को सामाजिक समरसता के ध्येय के साथ समाज में सनातन के भाव को प्रबल करते हुए क्षिप्रा नदी के तट पर सामूहिक विवाह यादव परिवार आयोजित कर रहा रहा है. जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव अपने बेटे डॉ अभिमन्यु का शुभ विवाह किसान दिनेश चन्द्र पटेल की बेटी डॉ. इशिता पटेल के साथ करने जा रहे हैं. इसके साथ ही वे 21 अन्य बेटियों की भी शादी करने जा रहे हैं."

21 कन्याओं का कन्यादान करेगा यादव परिवार (ETV Bharat)

'21 कन्याओं का कन्यादान करेगा यादव परिवार'

मुख्यमंत्री के भाई नारायण यादव, नंदलाल यादव ने बताया कि "21 बेटियां यानि कुल 42 परिवार मुख्यमंत्री के इस अभिनव प्रयास से अनुग्रहित होने जा रहे हैं. जिसमें 21 कन्याओं के कन्यादान की उपहार सामग्री यादव परिवार की ओर से उपलब्ध की जाएगी. मुख्यमंत्री के 21 कन्याओं और उनके 21 वरों की शादी अपनी ओर से करने की सार्थक पहल की है."

मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु की शादी की रस्में शुरू (ETV Bharat)

डॉ अभिमन्यु और डॉ इशिता पटेल की शादी (ETV Bharat)

'प्रदेश के अलग-अलग अंचलों के हैं 21 जोड़े'

कलावती यादव ने बताया "ये 21 जोड़े प्रदेश के अलग-अलग अंचलों से हैं, जो परिणय बंधन में बंधने जा रहे हैं. वरों में 12 पिछडा वर्ग, 06 सामान्य और 06 अनुसूचित जाति से हैं. वहीं 21 कन्याओं में 14 पिछड़ा वर्ग, 04 सामान्य, 05 अनुसूचित जाति और 01 अनुसूचित जनजाति से है. इन सभी 42 परिवारों से बिना कोई राशि लिए पूरा खर्च यादव परिवार की ओर से होगा. सभी परिवार अपनी-अपनी सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज के अनुसार विवाह पूर्व की अन्य रस्में अपने-अपने परिवार के बीच संपन्न कर विवाह समारोह में सम्मिलित होने उज्जैन पहुंचेंगे."

माता पूजन की रस्म में शामिल हुए परिवार के लोग (ETV Bharat)

30 नवंबर को होगी शादी

कलावती यादव ने बताया "30 नवम्बर 2025 को सुबह 8 बजे सामूहिक बारात शहर की होटल इम्पीरियल चौराहे से शुरू होकर विवाह स्थल पर आएगी. विवाह स्थल पर मुख्यमंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी के लिए एक बड़ा मंच बनाया गया है, जहां वर माला की विधि सम्पन्न की जाएगी. सुबह 11 बजे से दोपहर 3.00 बजे के बीच पाणिग्रहण और सप्तपदी के साथ विवाह संपन्न होगा. सभी विवाह एक साथ एक ही स्थल पर अलग-अलग निर्मित 22 मण्डपों में सम्पन्न होंगे. शादी के कार्यकम मुख्यमंत्री के उज्जैन स्थित गीता भवन निवास और मुख्यमंत्री के बंगले पर आयोजित हो रहे हैं. इसके अलावा सामूहिक विवाह स्थल क्षिप्रा नदी के पावन तट पर होगा."

माता पूजन कार्यक्रम में नाचते परिवार के सदस्य (ETV Bharat)

नवविवाहितों को दिए जाएंगे उपहार

यादव परिवार की ओर से प्रत्येक नवविवाहित दंपति को स्वर्ण मंगलसूत्र, रजत पायजेब और बिछिया, पंलग, सोफा, गद्दे, अलमारी, सेंट्रल टेबल, बेडशीट के साथ वर और वधु के कपड़े, 21 बर्तन, डिनर सेट और मोटर साइकिल प्रदान की जाएगी. यह सभी सामान नवीन ग्रहस्थी प्रारंभ करने के लिए भेंट स्वरूप प्रदान की जाएगी.

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों ने किया निरीक्षण

विवाह कार्यकम से पूर्व सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एडीजी इंटेलिजेंस ए साई मनोहर, डीआईजी नवनीत भसीन, एसपी प्रदीप शर्मा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए.अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, मार्ग सुरक्षा और अन्य आवश्यक बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की.