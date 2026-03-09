ETV Bharat / state

उज्जैन में मुख्यमंत्री के मंच के पास ब्लास्ट, हादसे में 8 लोग घायल, 2 घायल इंदौर रेफर

उज्जैन में रंगपंचमी सेलिब्रेशन के दौरान मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के कार्यक्रम में कलर स्मोक स्काई शॉट ब्लास्ट. हादसे के बाद मची भगदड़.

Ujjain smoke sky shot blast
उज्जैन में रंगपंचमी मनाने के दौरान हादसे के बाद भगदड़ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 9, 2026 at 4:34 PM IST

रिपोर्ट : राहुल सिंह राठौर

उज्जैन : उज्जैन में रंगपंचमी मनाने के दौरान रंग मे भंग पड़ गया. शहर की संतराम सिंधी कॉलोनी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में रंगपंचमी का जश्न मनाया गया. इसी दौरान मंच से करीब 15 फीट दूर किसी व्यक्ति ने कलर स्मोक स्काई शॉट से होली को और रंगीन बनाने की कोशिश की. लेकिन इसी दौरान कलर स्मोक स्काई शॉट फट गया. तेज आवाज के साथ धमाका होते ही भगदड़ मच गई. हादसे में 8 लोग घायल हो गए, 2 गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया है.

उज्जैन में मुख्यमंत्री के मंच के पास ब्लास्ट, 8 लोग घायल (ETV BHARAT)

हादसे में घायल 8 लोगों को भेजा जिला अस्पताल

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि संतराम सिंधी कॉलोनी से जैसे ही गेर शुरू हुई और मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे तो इसी दौरान कलर स्मोक स्काई शॉट जलाया गया, जो फट गया. इसके ब्लास्ट होने से अफरातफरी मच गई. हादसे में घायल हुए 8 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया. 2 घायलों को इंदौर रेफर किया गया है. अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया.

हादसे में ये लोग हुए घायल

इस मामले में कलेक्टर रोशन कुमार सिंह का कहना है "उन्होंने अस्पताल जाकर घायलों से बातचीत की. उन्हें बेहतर उपचार दिलवाया जा रहा है." एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया "नीलगंगा पुलिस थाने में अज्ञात के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है. मौके पर जेसीबी से माला पहनाना, गुब्बारे छोड़ने जैसे प्रस्तावित कार्यक्रम तत्काल रुकवा दिए गए. जल्द ही आरोपी को चिह्नित कर वैधानिक कार्रवाईं की जाएगी."

हादसे में वीरेंद्र आंजना, रघुवीर सिंह गोयल, गोपाल जाट, प्रशांत यादव, आशीष धौलपुरे, देवेंद्र चौहान, जितेंद्र कीर, राजेन्द्र भाटिया घायल हुए हैं. राजेन्द्र भाटिया और वीरेंद्र आंजना को इंदौर रेफर किया गया है.

घायलों ने दिया हादसे का विवरण

हादसे में घायल प्रशांत यादव ने बताया "रविवार सुबह 11 बजे के आसपास की घटना है. श्री कृष्ण सुदामा रंग उत्सव कार्यक्रम की संतराम सिंधी कॉलोनी से शुरुआत हो रही थी, तभी किसी ने कलर स्मोक स्काई शॉट्स जलाया लेकिन वह ब्लास्ट हो गया. इससे आंखों के सामने धुआं छा गया. कुछ समझ नहीं आया. घायल राजेन्द्र भाटिया, वीरेंद्र आंजना के हाथ, पैर, पेट और चेहरा झुलसा है."

घायल राजेन्द्र भाटिया ने बताया "वह अवंतीपुरा में रहते हैं. रंग उत्सव में शामिल होने आए थे, जहां ब्लास्ट हुआ, उस दौरान वह वहां से निकल रहे थे."

