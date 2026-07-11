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उज्जैन में बुलेट से निकले मुख्यमंत्री मोहन यादव, होटल में बनाई जलेबी, लोगों से की चाय पर चर्चा

बाइक पर सिंहस्थ तैयारियों का निरीक्षण करने निकले सीएम मोहन यादव, होटल में बनाई जलेबी, चाय पर लोगों से की चर्चा

Mohan Yadav Bike Video Ujjain
उज्जैन में बाइक से निरीक्षण करने निकले मुख्यमंत्री मोहन यादव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 7:00 AM IST

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उज्जैन : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का शुक्रवार को अपने गृहनगर उज्जैन में अनोखा अंदाज दिखा. जावरा फोरलेन के भूमिपूजन के बाद वे उज्जैन पहुंचे और सिंहस्थ-2028 की तैयारियों का जायजा लेने बाइक पर सवार हो गए. जैसे ही सीएम की बुलेट उज्जैन की सड़कों सी गुजरी तो हर कोई उनका वीडियो बनाने लगा. बाइक पर सवार होकर मुख्यमंत्री ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति देखी और अधिकारियों को समय-सीमा के अंदर गुणवत्ता के साथ सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री मोहन यादव निरीक्षण करने बुलेट से निकले (Etv Bharat)

पुराने शहर में रुके मोहन यादव, हाथों से बनाई जलेबी

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री पुराने शहर के एक होटल पर भी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने हाथों से कड़ाही में जलेबी बनाई. मुख्यमंत्री को जलेबी बनाते देख होटल पर मौजूद लोग उत्साहित हो गए. लोगों ने इस पल को भी अपने मोबाइल कैमरों में कैद किया और देखते ही देखते इसके वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगे.

Mohan Yadav News Ujjain
पुराने शहर में कई दुकानों पर पहुंचे मोहन यादव, लोगों से की चर्चा (Etv Bharat)

मुख्यमंत्री ने आम जनता से की चाय पर चर्चा

जलेबी बनाने के बाद मुख्यमंत्री ने होटल में चाय की चुस्कियों के साथ स्थानीय लोगों से चर्चा की. उन्होंने शहर के विकास, सिंहस्थ-2028 की तैयारियों और नागरिक सुविधाओं को लेकर लोगों के सुझाव सुने और अधिकारियों को सुझाव नोट करने के निर्देश भी दिए. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए. कई लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ली, जबकि कई ने विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, जिसपर सीएम ने जल्द निराकरण कराने का आश्वासन दिया.

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सिंहस्थ के लिए सभी विभाग मिलकर काम करें : मुख्यमंत्री

निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, '' सिंहस्थ-2028 केवल उज्जैन का आयोजन नहीं, बल्कि पूरे मध्यप्रदेश और देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा महापर्व है. यहां सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें जिससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी हों और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.''

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