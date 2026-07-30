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मोहन यादव ने किया पेप्सिको और वीर संग्रहालय का निरीक्षण, बुरहानपुर के किसानों को दी सौगात

उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देश के दूसरे बड़े पेप्सिको प्लांट का किया निरीक्षण,वीर भारत संग्रहालय देखा, बुरहानपुर के किसानों को दी राहत राशि.

MOHAN YADAV INSPECT PEPSICO PLANT
मोहन यादव ने किया पेप्सिको प्लांट का निरीक्षण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 8:00 PM IST

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Updated : July 30, 2026 at 8:10 PM IST

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उज्जैन: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव गुरुवार को उज्जैन दौरे पर रहे. जहां सबसे पहले करोड़ों की लागत से बन रहे वीर भारत संग्रहालय के निर्माण कार्यों को देखा. इसके बाद मुख्यमंत्री बसंत विहार में बन रहे सर्प उद्यान पहुंचे. फिर विक्रम उद्योगपुरी में हाल ही बने देश के दूसरे सबसे बड़े पेप्सिको प्लांट का निरीक्षण किया. सीएम ने उज्जैन से बुरहानपुर के बलराम कृषि महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर कई सौगातें दी.

खराब हुई केले की फसल, बुराहनपुर के किसानों को राहत राशि

बुरहानपुर में मई और जून में मौसम की मार ने केले की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया. बुरहानपुर नगर, बुरहानपुर ग्रामीण, नेपानगर और खकनार तहसीलों के 188 गांवों के 8 हजार 115 किसानों की केले की फसल प्रभावित हुई है. सीएम मोहन यादव ने कहा कि "संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के साथ खड़ी है. आज प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जिले के 8 हजार से अधिक किसानों के खातों में 107 करोड़ 72 लाख रुपए से अधिक की राहत राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की जा रही है. यह राशि मुश्किल समय में किसानों को संबल देगी."

BURHANPUR FARMERS GET RELIEF FUNDS
बुरहानपुर के किसानों को सिंगल क्लिक से राहत राशि (ETV Bharat)

कांवड़ यात्रियों को दी जाएं सुविधाएं

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को पवित्र श्रावण मास की बधाई और शुभकामनाएं दी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि श्रावण मास में प्रदेश में जहां-जहां से कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, वहां कांवड़ियों के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित कर ली जाएं.

होमगार्ड जवानों को सांप पकड़ने और रेस्क्यू का प्रशिक्षण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहर के बसंत विहार में रेप्टाइल पार्क (सर्प उद्यान) एवं अनुसंधान केंद्र का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि होमगार्ड के जवानों को भी सांप पकड़ने और सुरक्षित रेस्क्यू करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई बार रिहायशी क्षेत्रों में सांप निकलने की घटनाएं सामने आती हैं. ऐसे समय प्रशिक्षित होमगार्ड जवान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सर्पों का सुरक्षित रेस्क्यू कर सकेंगे. इससे वन्यजीव संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा और आमजन में भय की स्थिति भी कम होगी.

MOHAN YADAV INSPECT VEER MUSEUM
वीर संग्रहालय का किया निरीक्षण (ETV Bharat)

निर्माण के दौरान पुरानी निर्माण पद्धति और गुणवत्ता का रखा जाए ध्यान

सीएम ने पुराने प्रशासनिक भवन जो कि पूर्व में सिंधिया महल अब वीर भारत संग्रहालय के रूप में करोड़ों की लागत से जीर्णोद्धार हो रहा है, उसके निर्माण कार्य को लेकर कहा संग्रहाल निर्माण के दौरान पुरानी निर्माण पद्धति और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए. समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए. दरअसल, वीर भारत संग्रहालय का जीर्णोद्धार कार्य उज्जैन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कराया जा रहा है. जिसके पहले चरण में लैंडस्केपिंग और पार्किंग की आधुनिक व्यवस्था बनेगी. वहीं दूसरे चरण में भवन के पुराने आर्किटेक्चर को रिवाइव करने के साथ-साथ इंटीरियर डिजाइनिंग, आसपास के परिसर का लैंडस्केपिंग, साइट डेवलपमेंट और सुव्यवस्थित पार्किंग का निर्माण किया जाएगा.

बुरहानपुर को भी मिलेगा धार के पीएम मित्र पार्क का लाभ

उन्होंने कहा कि बुरहानपुर के किसान भाइयों ने खेती में फसलों के विविधिकरण पर विशेष ध्यान दिया है. कपास की फसल हैंडलूम के साथ ही पावरलूम से जुड़े कामगारों को सशक्त बनाती है. खंडवा और बुरहानपुर की कपास मंडी में टैक्स 1 रुपए से घटाकर आधा करने के निर्देश दिए गए हैं. बुरहानपुर के किसानों को धार के पीएम मित्र पार्क का भी लाभ मिलेगा.

CM INSPECTED SNAKE PARK UJJAIN
सीएम ने स्नेक पार्क का निरीक्षण किया (ETV Bharat)

बुरहानपुर अब केवल कच्चे माल ही नहीं, बल्कि प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट का भी बड़ा हब बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. जिले में सिंचाई के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है. बुरहानपुर में सिंचाई का रकबा बढ़ा है, हर खेत तक पानी पहुंचाना हमारा संकल्प है.

ग्वालियर में टेलीकॉम सेक्टर के मैन्यूफेक्चरिंग जोन के लिए MOU

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि "राज्य सरकार महाराष्ट्र के साथ मिलकर ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना पर काम कर रही है. राज्य सरकार निवेश संवर्धन के लिए भी काम कर रही है. उन्होंने बताया कि ग्वालियर को टेलीकॉम सेक्टर के मैन्यूफेक्चरिंग जोन के रूप में स्थापित करने के लिए आज नई दिल्ली में भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार के बीच एमओयू साइन किया जाएगा."

Last Updated : July 30, 2026 at 8:10 PM IST

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