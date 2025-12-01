ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में गूंजे भगवद्गीता के श्लोक, मोहन यादव की सलाह- हर स्कूली बच्चे के बस्ते में हो गीता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा जीवन की सभी समस्याओं का हल भगवद्गीता में. भगवद्गीता का पाठ हम सभी को नियमित रूप से करना चाहिए.

International Gita Festival
मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले- हर स्कूली बच्चे के बस्ते में हो गीता (Source : MP Jansampark)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 3:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन : इंदौर, भोपाल और उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव शुरू. 1 दिसंबर से शुरू ये महोत्सव 3 दिन चलेगा. उज्जैन में मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महोत्सव की शुरुआत उज्जैन के दशहरा मैदान से की. इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा "हर स्कूली बच्चे के बस्ते में गीता होनी चाहिए. जगत के गुरु भगवान श्रीकृष्ण को हम सभी नमन करते हैं. उन्होंने उज्जैन के सांदीपनी आश्रम से ही शिक्षा प्राप्त कर गीता का ज्ञान दिया."

श्री कृष्ण ने दिया संकट से सामना करने का संदेश

युद्धस्थल में विपरीत परिस्थितियों में भी डटकर संकट का सामना करने का संदेश हम सभी को श्रीकृष्‍ण ने दिया. श्रीकृष्ण ने सदैव हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ना सिखाया. भगवद्गीता में जीवन का सार है. इससे बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है. भगवद्गीता हमें जीवन में कठिन समय में भी अपने कर्तव्य को निरंतर करते रहना सिखाती है. भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिये गये उपदेश हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं.

उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव शुरू (Source : MP Jansampark)

श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक पाठ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "अमीर-गरीब का भेद रखे बिन श्री कृष्ण और सुदामा ने एकसाथ शिक्षा प्राप्त की, जो समाज के लिए बड़ा संदेश है. इसलिए हमने भी पाठ्यक्रम में पवित्र ग्रंथ गीता को विशेष महत्व दिया है. वास्तविक और प्रैक्टिकल ज्ञान तो गीता से ही मिलेगा."

मध्यप्रदेश के 313 विकासखंड, 55 जिला मुख्यालय और 10 संभागों में आचार्यों की सन्निधि में 3 लाख से अधिक गीताभक्तों द्वारा श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक सस्वर पाठ किया जा रहा है.

International Gita Festival
श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक पाठ (Source : MP Jansampark)

उज्जैन में 3 दिन तक खास कार्यक्रम

उज्जैन में अंतर्राष्‍ट्रीय गीता महोत्‍सव के अंतर्गत सोमवार शाम 7 बजे उज्जैन के दशहरा मैदान में प्रसिद्ध कलाकार पुनीत इस्‍सर के निर्देशन में जय श्री कृष्‍ण-गीता सार नृत्‍य-नाट्य का मंचन किया जाएगा. मंगलवार 02 दिसंबर को शाम 7 बजे नई दिल्‍ली की कलाकार वैष्‍ण्‍वी शर्मा द्वारा विराटजयी-काव्‍य प्रस्तुति दी जाएगी. इसके बाद मोहित शेवानी के निर्देशन में कृष्‍णायन नाट्य का मंचन किया जाएगा. बुधवार 03 दिसंबर को शाम 7 बजे विश्‍ववंदनीय नाट्य का मंचन किया जाएगा.

इसकी परिकल्‍पना और आलेखन डॉ. वीनस तरकसवार द्वारा किया गया है. इसका संगीत और निर्देशन उमेश तरकसवार द्वारा किया जाएगा. साथ ही श्‍वेता देवेन्‍द्र द्वारा भरतनाट्यम, क्षमा मालवीय द्वारा कथक और कविता शाजी द्वारा मोहिनीअट्टम नृत्‍य कि प्रस्‍तुती दी जायेगी. इसके बाद सलाउद्दीन पाशा द्वारा गीता ऑन व्‍हील्‍स नाट्य का मंचन किया जाएगा.

International Gita Festival
उज्जैन में गीता का सस्वर पाठ (Source : MP Jansampark)

इंदौर में होगा गीता भवन का लोकार्पण

इंदौर के राजवाड़ा पर गोपाल मंदिर में मध्यप्रदेश के पहले गीता भवन का लोकार्पण हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में होगा. इस मौके पर मध्यप्रदेश में 16 से 28 नवंबर 2025 तक आयोजित हुई श्रीमद्भगवद्गीता ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं के नामों की घोषणा भी की जायेगी. पुरस्कारों का वितरण गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के मौके पर होगा. यहां संजीव मालवीय द्वारा निर्देशित नृत्य नाटिका कृष्णायन की प्रस्तुति होगी.

भोपाल के रवींद्र भवन में भी विशेष कार्यक्रम

भोपाल के रवीन्द्र भवन में दिव्यांग कलाकारों द्वारा गीता ऑन व्हील्स का मंचन किया जाएगा. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में रविन्द्र भवन में श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ एवं प्रदर्शनी का लोकार्पण होगा. रवीन्द्र भवन के हंसध्वनि सभागार में मोहित शेवानी के निर्देशन में कृष्णायन की प्रस्तुति होगी. यह प्रस्तुति भगवान श्रीकृष्ण और मध्यप्रदेश की कहानी पर केंद्रित है. आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए इस प्रस्तुति को आकर्षक एवं रोचक बनाने का प्रयास किया गया है.

International Gita Festival
श्री कृष्ण ने दिया संकट से सामना करने का संदेश (Source : MP Jansampark)

श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली में भी आयोजन

गीता जयंती के मौके पर उज्जैन में श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम परिवार द्वारा गीता जी के 12वें एवं 15वें अध्याय का वाचन किया गया. बटुकों एवं परिवार द्वारा गीता जी का पूजन अर्चन किया गया और कर्पूर आरती कर प्रसाद वितरण किया गया.

TAGGED:

MOHAN YADAV BHAGAVAD GITA
EVERY CHILD GITA IN SCHOOL BAG
SHRI KRISHNA MESSAGE
INDORE GITA BHAWAN INAUGURATE
INTERNATIONAL GITA FESTIVAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.