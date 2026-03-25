ETV Bharat / state

जब मोहन यादव ने शिप्रा में 50 फीट ऊपर ब्रिज से लगा दी छलांग, दोस्तों ने सुनाए जांबाजी के किस्से

जब मोहन यादव ने शिप्रा में 50 फीट ऊपर ब्रिज से लगा दी छलांग ( ETV BHARAT )

दोस्तों ने सुनाए मुख्यमंत्री मोहन यादव के जांबाजी के किस्से (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मित्र रवि सोलंकी ने बताया "हम सभी लोगों ने अंगारेश्वर महादेव मंदिर में पूजा की. अंगारेश्वर महादेव मंदिर पर जब कोई नहीं आता था, मंदिर शिप्रा के जल से जलमग्न रहता था, उस दौर से मोहन यादव यहां आ रहे हैं. बाबा की खूब कृपा भी है, जिसका प्रमाण हमें देखने को मिला है. पूजन के दौरान मुख्यमंत्री का संयोग से कॉल आया. उन्हें वीडियो कॉल पर दर्शन भी करवाए."

उज्जैन : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 25 मार्च को जन्मदिन है. इस मौके पर मोहन यादव के परिवार सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता, समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. बचपन के मित्रों ने अंगारेश्वर महादेव मंदिर का विशेष पूजन अभिषेक किया. इस दौरान वीडियो कॉल पर मुख्यमंत्री ने भी दर्शन लाभ लिए. मुख्यमंत्री की दीर्घायु, यशस्वी जीवन के लिए कामना की गई.

रवि सोलंकी बताते हैं "ये बात 1992 के सिंहस्थ महापर्व के दौरान की है. मंगलनाथ मंदिर के पास शिप्रा पर पुलिस बनाया गया था. जब शिप्रा स्वच्छ एवं निर्मल थीं. मोहन यादव के साथ हम लोग यहां तैरने पहुंचे. सभी लोगों ने ब्रिज से शिप्रा में कूदकर डुबकी लगाने की प्लानिंग की. सभी मित्र ब्रिज के ऊपर पहुंच गए. पुल की ऊंचाई करीब 50 फीट थी. इस दौरान मोहन यादव ने ब्रिज से शिप्रा में छलांग लगा दी. लेकिन हम लोगों की हिम्मत नहीं हुई. हम लोग वापस घाट पर दौड़ लगाकर पहुंचे. हम लोगों ने देखा कि मोहन यादव तैरकर बाहर आ गए. यही उनकी जांबाजी है."

अंगारेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना (ETV BHARAT)

मोहन यादव के दीर्घायु होने की प्रार्थना

अंगारेश्वर मंदिर के पुजारी मनीष अर्जुन उपाध्याय का कहना है "मोहन यादव के जन्मदिवस पर हमने भगवान अंगारेश्वर का षोडशोपचार पूजन, पंचामृत अभिषेक, रजत पूजन, बहपुष्प पूजन किया है. भगवान से विनती है कि मोहन यादव को यशश्वी रखें, दीर्घायु रखें. वह उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश का विकास करते रहें."

वीडियो कॉल पर अंगारेश्वर महादेव के दर्शन करते मोहन यादव (ETV BHARAT)

उच्च शिक्षित हैं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 को हुआ. वह 61 वर्ष के हो गए हैं. मोहन यादव ने BSC करने के बाद LLB, MBA, PHD की है. अन्य कई डिप्लोमा कोर्स भी कर रखे हैं. मोहन यादव लगातार तीसरी बार उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से विधायक चुने गए. मुख्यमंत्री बनने से पहले डॉ. मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री रहे. उन्होंने राजनीति की शुरुआत 1982 में की थी. छात्र राजनीति से अपना करियर शुरू किया था.