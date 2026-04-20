मोहन यादव ने क्रिकेट टीमों के लिए खोला खजाना, फिरोजिया ट्रॉफी के विजेता टीम को दिए 1 लाख
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रात 12 पहुंचे उज्जैन, क्षीरसागर मैदान में आयोजित फिरोजिया ट्रॉफी में हुए शामिल, विजेता और उपविजेता टीम के लिए खोला खजाना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 3:36 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार रात करीब 12 बजे उज्जैन पहुंचे, जहां वे शहर के क्षीरसागर मैदान में आयोजित फिरोजिया क्रिकेट ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में शामिल हुए. फाइनल विजेता टीम को 5 लाख 51 हजार और उपविजेता टीम को 2 लाख 51 हजार रुपए का इनाम दिया गया. इसके अलावा सीएम मोहन ने विजेता टीम को 1 लाख रुपए और उपविजेता टीम को 51 हजार रुपए देने की भी घोषणा की.
विजेता और उपविजेता टीम को सीएम देंगे पैसे
इस दौरान सीएम मोहन ने कहा कि "हर साल की तरह इस साल भी मैं रात 12 बजे मैदान में पहुंचा हूं. यहां बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों की उपस्थिति देख मन बड़ा प्रसन्न है. जो उज्जैन के नागरिकों का खेल के प्रति प्रेम दर्शता है. खेल आयोजन युवाओं में खेल की भावना विकसित करते हैं और प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है. मुख्यमंत्री ने सांसद अनिल फिरोजियो द्वारा आयोजित फिरोजिया ट्रॉफी के फाइनल विजेता टीम को 1 लाख रुपए और उपविजेता टीम को 51 हजार रुपए देने की घोषणा की.
कई मैदानों को आधुनिक स्टेडियम विकसित करने का आश्वासन
मुख्यमंत्री ने खेल प्रेमियों को संबोधित करते हुए कहा, शहर में नानाखेड़ा स्थित राजमाता विजयराजे सिंधिया स्टेडियम, माधव नगर स्थित मैदान, दशहरा मैदान सहित अन्य मैदानों पर खेल की व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण किया गया है. इन सब मैदानों के साथ क्षीर सागर मैदान को भी आधुनिक स्टेडियम के रूप में नगर निगम और खेल विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा."
21 सालों से जारी है प्रतियोगिता
फिरोजिया ट्रॉफी का आयोजन 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक उज्जैन के क्षीर सागर मैदान में खेला गया. फाइनल मुकाबले में शिवम कंप्यूटर जयपुर और भिल बॉयज झाबुआ मध्य प्रदेश के बीच रोमांचक संघर्ष देखने को मिला, जिसने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा. सांसद अनिल फिरोजिया ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रॉफी हर साल पिता स्व भूरेलाल फिरोजिया की स्मृति में बीते 21 सालों से आयोजित की जा रही है.
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प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 5 लाख 51 हजार रुपए और द्वितीय पुरस्कार 2 लाख 51 हजार का था. प्रतियोगिता में इस वर्ष नारी शक्ति की भावना को साकार करते हुए महिला क्रिकेटर मैच और मातृशक्ति सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया था. वहीं मैन ऑफ द मैच नय्युम सिसौदिया 21 हजार का इनाम दिया गया और मैन ऑफ द सीरीज करण शेखवात को बाइक गिफ्ट में मिली.