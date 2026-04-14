तकलीफों से बड़ा इमरान का हौसला, हादसे में गंवाए दोनों पैर, व्हील चेयर से कर रहे फूड डिलीवरी
उज्जैन के दिव्यांग फूड डिलीवरी मैन के संघर्ष की कहानी, एक इंजक्शन से दोनों पैर गंवाए, व्हील चेयर से कर रहे फूड डिलीवरी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 8:22 PM IST
उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाले एक ऐसे शख्स की कहानी आपको बताते हैं. जिसकी जिंदगी में हुए एक हादसे ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया. फिर भी हिम्मत और हौसलों ने उसको कभी टूटने नहीं दिया. कहानी है 45 वर्षीय दिव्यांग फूड डिलीवरी मैन मोहम्मद इमरान अंसारी की, जो दिव्यांग होने के बावजूद पावर व्हीलचेयर से दिन रात एक कर फूड डिलीवरी करते हैं और परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं.
डॉक्टर के गलत इंजक्शन से दोनों पैर खोए
दरअसल, मोहम्मद इमरान दोनों पैर से दिव्यांग है. इमरान बताते हैं "2 साल की उम्र में तेज बुखार आने पर डॉ से इंजेक्शन लगवाया. जिसके बाद से ही पैर मुड़ गए, उसी डॉक्टर के कारण ऐसा ही हादसा बड़े भाई के साथ भी हुआ, लेकिन उस वक्त हम समझ नहीं पाए और दोनों भाई शिकार हो गए. खास बात यह है दिव्यांग होने के बावजूद मोहम्मद इमरान ने 2006 में मध्य प्रदेश बॉडी बिल्डिंग चैंपियन टाइटल जीता. लॉकडाउन से पहले इमरान ने व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट खेला. इस बीच कई काम किए और आज फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं.
व्हील चेयर से क्रिकेट खेला, फूड डिलीवरी
ETV भारत से चर्चा में मोहम्मद इमरान ने बताया "मैं आगरा नाका के पास परिवार के साथ किराए के मकान में रहता हूं. इमरान की 2007 में शादी हुई थी, उनके दो बेटे हैं. एक 18 वर्ष का रेहान दूसरा 17 वर्ष का अरकान. इमरान के पिता की मृत्यु हो गई है, कुल 5 भाई 3 बहनों का परिवार है. बड़े भाई जो मेरी ही तरह पोलियो से ग्रसित थे, एक्सीडेंट में मृत्य हो चुकी है. इमरान ने बताया कि इंदौर में व्हील चेयर क्रिकेट लीग आयोजित हुई थी. जहां पावर व्हीलचेयर और डिलीवरी बॉय की जॉब मिली थी.
मैंने इससे पहले कई तरह के काम किए. पढ़ाई बीच में छोड़ 11 साल की उम्र से किराने की दुकान चलाई, बॉडी बिल्डिंग शुरू की. 2006 में जबलपुर में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश चैंपियन का टाइटल जीता. परिवार के भरण पोषण के कारण मैंने अपने सपने को छोड़ जयपुरी बैंगल्स कारखाने में काम किया, पान की दुकान व्हीलचेयर पर चलाई. बस इसी तरह जीवन चल रहा है.
इमरान की सरकार से गुहार
मोहम्मद इमरान ने सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि मैं अभी किराए के मकान में रह रहा हूं. अगर सरकार कोई योजना के तहत फ्लैट उपलब्ध करवा दे तो आर्थिक रूप से थोड़ा सहायता मिल जाएगी. अगर सरकार उसकी राशि भी लेना चाहे तो आज जो मैं किराए से ₹5000 दे रहा हूं, वही किस्त के रूप में राशि दे दिया करूंगा.
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आर्थिक तंगी, परिवार की जिम्मेदारी और समाज की नजरों में खुद को साबित करने का दबाव, लेकिन इमरान ने फैसला किया की वो दूसरो पर निर्भर नहीं रहेंगे. आज इमरान एक पावर व्हीलचेयर के सहारे उज्जैन की सड़कों पर दिन रात मेहनत करते हैं. गर्मी, सर्दी या बारिश हर मौसम के आगे उनका हौसला बड़ा नजर आता है. शहर की तंग गलियों और व्यस्त सड़कों के बीच उनकी व्हीलचेयर सिर्फ आगे नहीं बढ़ती, बल्कि हर उस सोच को पीछे छोड़ती है, जो कहती है अब कुछ नहीं हो सकता. मोहम्मफ इमरान आज उन सभी के लिए मिसाल है, जो छोटी-छोटी मुश्किलों में हार मान लेते हैं.