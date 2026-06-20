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उज्जैन पर मोदी सरकार की धनवर्षा, 2000 करोड़ का मेगा प्लान ले मनोहरलाल खट्टर मैदान में

केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ सिंहस्थ 2028 को लेकर चल रहे करोड़ों के विकास कार्यों का किया निरीक्षण.

Ujjain Modi Govt Key Projects
उज्जैन पर मोदी सरकार की धनवर्षा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 5:12 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन: केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर शनिवार को भी उज्जैन दौरे पर रहे. यहां उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ सिंहस्थ 2028 को लेकर चल रहे करोड़ों के विकास कार्यो का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कान्ह डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का निरीक्षण किया. क्षिप्रा के नवीन घाटों का जायजा लेने के साथ ही पीएम एकता मॉल का अवलोकन किया.

कान्ह डक्ट परियोजना का लिया जायजा

दरअसल इस योजना का मुख्य उद्देश्य कान्ह नदी के दूषित पानी को क्षिप्रा नदी के प्रमुख घाटों एवं तीर्थ स्थलों में मिलने से रोकना है, जिससे क्षिप्रा नदी का पानी पवित्र एवं स्वच्छ बना रहे. परियोजना के अंतर्गत गांव जमालपुरा, उज्जैन में कान्ह नदी पर एक बैराज का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गंदे पानी को क्लोज डक्ट के माध्यम से 30.15 किमी की दूरी तय कर गम्भीर बांध के डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जाएगा. इसकी लागत लगभग 919.94 करोड़ रुपए है.

Manohar Lal Khattar inspect Ujjain
सीएम मोहन और केंद्रीय मंत्री खट्टर ने देखा उज्जैन का मेगा डेवेलपमेंट प्लान (ETV Bharat)

अगले 25 सालों तक की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रख कर डिजाइन की गई है परियोजना

इसकी कुल लंबाई 30.15 किमी (कट एंड कवर डक्ट: 18.15 किमी + टनल: 12.00 किमी) है. टनल भाग में 4 शाफ्टों का निर्माण पहुंच एवं सफाई-रखरखाव के लिए किया गया है. डक्ट का डी-आकार का क्रॉस सेक्शन, अधिकतम 40 क्यूमेक्स दूषित जल की निकासी क्षमता का है. परियोजना को आगामी 25 सालों तक की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है. निर्माण पूर्ण होने के बाद अगले 15 साल तक संचालन एवं संधारण का प्रावधान है.

Manohar Lal Khattar inspect Ujjain
सीएम मोहन और मंत्री खट्टर ने देखा उज्जैन का मेगा डेवेलपमेंट प्लान (ETV Bharat)

इस अवसर पर उन्होंने परियोजना के टनल भाग में उतरकर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा भी लिया. निरीक्षण के दौरान चिंतामन जवासिया गांव के पास स्थित शाफ्ट नंबर-2 पर फेस नंबर-3 के कार्य की विस्तृत जानकारी ली. एसीएस डॉ. राजेश राजौरा ने केंद्रीय मंत्री खट्टर को योजना की जानकारी दी. इसके अलावा टनल पहुंच एवं रखरखाव संबंधी तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी दी गई.

Manohar Lal Khattar inspect Ujjain
केंद्रीय मंत्री खट्टर ने देखा उज्जैन का मेगा डेवेलपमेंट प्लान (ETV Bharat)

उज्जैन विकास प्राधिकरण बना रहा पीएम एकता मॉल

इंदौर रोड पर उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा 'पीएम एकता मॉल' बनाया जा रहा है. इस मॉल में पार्किंग एवं एट्रियम क्षेत्र को विशेष रूप से विकसित किया जा रहा है. इसमें 390 फोर व्हीलर, 276 टू व्हीलरकी क्षमता वाली पार्किंग, शॉपिंग सुविधाओं के लिए कुल 123 शोरूम एवं दुकानें, 36 स्टेट शोरूम, 53 एमपी ओडीओपी शॉप्स, 26 प्राइवेट शॉप्स, 8 एंकर स्टोर शामिल हैं. इसमें 13 लिफ्ट एवं 12 एस्केलेटर लगाए जा रहे हैं.

Manohar Lal Khattar inspect Ujjain
सीएम मोहन और मंत्री खट्टर ने देखा उज्जैन का मेगा डेवेलपमेंट प्लान (ETV Bharat)

मनोरंजन, खान-पान और अन्य सुविधाओं में एक मल्टीप्लेक्स तीन ऑडिटोरियम, 2 गेम जोन, 27 फूड कोर्ट शॉप्स, दो रेस्टोरेंट, एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट, मिलेट लोक, 20 कियोस्क शामिल हैं. 1500 क्षमता वाला एक कन्वेंशन हॉल, तीन मीटिंग हॉल, एक कॉन्फ्रेंस हॉल, एक वीआईपी लाउंज, प्री-फंक्शन + एंट्रेंस लॉबी की व्यवस्था रहेगी. आवास सुविधा के रूप में कुल 52 कमरे एवं 1 लिनेन स्टोर बनाए जा रहे हैं. जिसकी लागत 284 करोड़ है.

29 किलोमीटर नवीन घाटों का निर्माण

सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 778 करोड़ की लागत से क्षिप्रा किनारे 29.15 किमी लंबे नवीन घाट का निर्माण कार्य चल रहा है. इन घाटों पर श्रद्धालुओं के एंट्री - एग्जिट के लिए 150 से अधिक स्थान चिह्नित किए गए हैं, जहां एक साथ 4 करोड़ दर्शनार्थी क्षिप्रा में स्नान कर सकेंगे.

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