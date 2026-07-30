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एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में मॉडल से साध्वी बनी हर्षा रिछारिया, आश्रम में रहने पर किया खुलासा

हर्षा का सवाल- कौन लेगा मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी ( ETV BHARAT )

पत्रकारों ने सवाल किया कि वह संन्यास लेने व पिंडदान करने के बाद अपने पैरेंट्स के घर पर क्यों रहती हैं? इस पर साध्वी हर्षानंद गिरी ने कहा "आज एक भी आश्रम सुरक्षित नहीं है, जहां महिला खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें. कोई संत बेटी समान मानकर जीवनभर सुरक्षा की जिम्मेदारी ले तो उसी आश्रम में ठिकाना बनाने को तैयार हूं. जो संत आपत्ति कर रहे हैं, उनके बड़े-बड़े आश्रम हैं. मेरे पास तो दो ही ठिकाने हैं, एक गुरु का आश्रम और दूसरा माता-पिता का घर."

उज्जैन: मॉडल हर्षा रिछारिया से साध्वी बनी हर्षानंद गिरी ने देशभर में चल रहे बाबाओं के आश्रमों पर उंगली उठाई है. वह गुरुपूर्णिमा पर्व पर अपने गुरु महामंडलेश्वर सुमनानंद के उज्जैन के मंगलनाथ रोड स्थित मौनीतीर्थ आश्रम पहुंची. इस दौरान मीडिया के सवालों के जवाब हर्षानंद गिरी ने दिए.

कौन लेगा मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी

साध्वी हर्षानंगद गिरी ने कहा "कुछ दिन गुरु के आश्रम में रहने के बाद माता-पिता की सुरक्षा में घर पर रहना मुझे उचित लगता है. इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए. वर्तमान में देश में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं, यह मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं. जब तक मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं होगा, ऐसा ही चलता रहेगा. आज के समय कौन पवित्र है? कौन संत यह आश्वासन देने को तैयार है कि हर्षानंद मेरी बेटी के समान है और मैं जीवनपर्यंत इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता हूं. यदि कोई यह कहने को तैयार है तो मैं सहर्ष उस आश्रम में रहने को तैयार हूं. उसे अपना ठिकाना बना लूंगी."

गुरुपूर्णिमा पर गुरु महामंडलेश्वर सुमनानंद के साथ हर्षा (ETV BHARAT)

आश्रमों की गतिविधियों पर उठाई उंगली

आश्रमों की गतिविधियों को लेकर साध्वी हर्षानंद गिरी ने कहा "वर्तमान में कई बड़े आश्रमों में गुपचुप तरीके से पार्लर वालों को बुलाकर मेनिक्योर-पेडिक्योर जैसे काम कराए जाते हैं. लेकिन मैं ऐसा नहीं करती. वैसे भी माता लक्ष्मी और नारायण बहुत सुंदर हैं. सुंदर वातावरण में रहते हैं, तो उनकी आराधना और भक्ति करने वाला सुंदर ढंग से क्यों नहीं रह सकता. यह सिर्फ सोच का अंतर है."