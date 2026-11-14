आम भक्तों के मोबाइल बाहर, विधायक पुत्र की महाकाल मंदिर में रील, प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां
महाकाल मंदिर में वीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल, साधु-संतों से अभद्रता तो नेताओं के सुपुत्रों को स्पेशल सुविधा क्यों, सुरक्षा एजेंसी पर फाइन. रिपोर्ट-राहुल सिंह राठौड.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 11:54 AM IST|
Updated : November 14, 2026 at 12:01 PM IST
उज्जैन: बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर की व्यवस्थाएं लगातार सवालों के गहरे में है. कभी आम श्रद्धालुओं के साथ सुरक्षा कर्मियों के दुर्व्यवहार की शिकायतें आती हैं, उनके मोबाइल बाहर जमा करवा दिए जाते हैं, तो कभी साधु संतों को दर्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है. दूसरी तरफ राजनीतिक रसूख रखने वाले नेताओं और उनके परिजनों को वीआईपी प्रोटोकॉल मिलने के आरोप भी सामने आते रहे हैं.
ताजा मामला अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर रवींद्र पुरी महाराज के साथ कथित अभद्रता के बाद इंदौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक गोलू शुक्ला के सुपुत्र रुद्राक्ष शुक्ला को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का है. जिनके दर्शन की सोशल मीडिया के लिए बनाई गई रील सर्कुलेट हुई है और सवालों के घेरे में है. हालांकि मामले में जैसे ही तूल पकड़ा मंदिर समिति ने वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाले सुरक्षाकर्मियों और एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई की है.
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क्या है रुद्राक्ष शुक्ला की रील में?
दरअसल, एक सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर रुद्राक्ष शुक्ला के श्री महाकालेश्वर मंदिर में एंट्री से लेकर चौखट पर दर्शन की तस्वीरें पोस्ट की गई थी. जिसमें विधायक पुत्र के गर्भगृह के करीब तक पहुंच गए थे. जिसको लेकर विवाद सामने आया है. लोगों ने वीआईपी ट्रीटमेंट देने को लेकर सवाल उठाए हैं. बता दें कि, यह कोई पहली बार नहीं है जब विधायक सुपुत्र रुद्राक्ष विवादों में घिरे हो. महाकालेश्वर मंदिर और देवास की माता टेकरी से जुड़े विवाद रुद्राक्ष के सामने आते रहे हैं.
सबसे दिलचस्प बात यह है कि, मंदिर समिति इस मामले में सुरक्षा एजेंसियों पर 5 लाख का जुर्माना और 3 सुरक्षा कर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई कर चुकी है. लेकिन पूर्व में देखने में आया मंदिर समिति आम श्रद्धालुओं से संबंधित कुछ मामलों में आम श्रद्धालुओं पर प्रकरण दर्ज करवा चुकी है. ऐसे में सवाल लाजमी है कि आम दर्शनार्थियों और वीआईपी रसूखदारों के सुपुत्रों के साथ भेदभाव क्यों, VIP रसूखदार के सुपुत्र पर प्रकरण क्यों नहीं हुआ.
रील ने फिर खोली VIP व्यवस्था की पोल
मंदिर समिति के नियम अनुसार मंदिर के आंतरिक क्षेत्र में मोबाइल और बिना अनुमति फोटोग्राफी पर प्रतिबंध है. ऐसे में सवाल है की रील में दिखाई देने वाली शूटिंग किस अनुमति से हुई. क्या इसके लिए मंदिर समिति से विशेष अनुमति ली गई थी? अगर अनुमति ली गई थी तो इससे पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी महाराज के समय जिनका खुद का निर्धारित प्रोटोकॉल है उन्हें क्यों फोटो वीडियो से रोका गया. यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंच गया है.
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रुद्राक्ष शुक्ला से जुड़े पुराने विवादों की लिस्ट
पहला मामला कोरोना काल में गर्भ गृह के प्रवेश द्वार तक पहुंचने का था, जबकि आम श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंध था. दूसरा मामला भस्म आरती के दौरान गृह के अंदर दिखाई देने का रहा. दरअसल रंग पंचमी पर्व के मौके पर भस्म आरती के दौरान रुद्राक्ष शुक्ला का 26 सेकंड का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह पुजारी के साथ गर्भ गृह के अंदर मौजूद थे. जबकि गृह के अंदर पुजारी पुरोहितों के अलावा किसी को भी आरती के दौरान अनुमति नहीं है. तीसरा मामला देवास की माता टेकरी पर मारपीट का था. आरोप था कि वह अपने दोस्तों के साथ देर रात मंदिर पहुंचे. मंदिर के पट बंद होने के बावजूद उन्हें खुलवाने का प्रयास किया और पुजारी के बेटे के साथ मारपीट की थी.
चौथा मामला फिर महाकाल मंदिर से जुड़ा जिसमें कर्मचारियों से कहासुनी और झूमा झटकी हुई. दरअसल जुलाई 2025 में श्रावण के दूसरे सोमवार को विधायक गोलू शुक्ला कावड़ यात्रा लेकर उज्जैन पहुंचे थे. भस्म आरती के पहले उनके बेटे रुद्राक्ष और समर्थक भी पहुंच गए. आरोप लगा कि विधायक के गर्भ गृह में प्रवेश के दौरान रुद्राक्ष भी अंदर जाने लगे. इसी बात को लेकर कर्मचारियों से झूमा झटकी और कहासुनी हो गई.