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आम भक्तों के मोबाइल बाहर, विधायक पुत्र की महाकाल मंदिर में रील, प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां

महाकाल मंदिर में वीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल ( ETV Bharat )

उज्जैन: बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन मंदिर की व्यवस्थाएं लगातार सवालों के गहरे में है. कभी आम श्रद्धालुओं के साथ सुरक्षा कर्मियों के दुर्व्यवहार की शिकायतें आती हैं, उनके मोबाइल बाहर जमा करवा दिए जाते हैं, तो कभी साधु संतों को दर्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है. दूसरी तरफ राजनीतिक रसूख रखने वाले नेताओं और उनके परिजनों को वीआईपी प्रोटोकॉल मिलने के आरोप भी सामने आते रहे हैं.