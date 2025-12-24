ETV Bharat / state

उज्जैन के महिदपुर में नाबालिग से छेड़छाड़, हिंदू संगठनों ने की आगजनी और तोड़फोड़

उज्जैन में एक नाबालिग से छेड़छाड़ के बाद लोगों में जमकर आक्रोश. पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार. महिदपुर में भारी पुलिस बल तैनात.

UJJAIN MINOR MOLESTATION CASE
उज्जैन के महिदपुर में नाबालिग से छेड़छाड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 3:24 PM IST

Updated : December 24, 2025 at 4:15 PM IST

4 Min Read
उज्जैन: महिदपुर रोड क्षेत्र में एक 15 साल की लड़की से छेड़छाड़ के आरोप के बाद लोगों में जमकर आक्रोश है. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़कर जमकर पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया. कार्यकर्ताओं के अनुसार इस युवक का नाम जुबेर मंसूरी है और पेशे से यह ऑटो चालक है. घटना के बाद क्षेत्र में बुधवार सुबह से हिंदू संगठनों के आह्वान पर महिदपुर रोड नगर बंद है और सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. इधर पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और एसपी का कहना है कि स्थिति सामान्य है.

नाबालिग से छेड़छाड़ के बाद महिदपुर बंद

महिदपुर क्षेत्र में एक 15 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. घटना मंगलवार की बताई जा रही है जब एक दूसरे समुदाय का युवक नाबालिग को अपने साथ ले गया और दिन भर उसे घुमाया. ऐसा आरोप है कि इस युवक ने नाबालिग से छेड़छाड़ की. इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया. हिंदू संगठनों के आह्वान पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार सुबह से महिदपुर रोड नगर को बंद कराया. सड़कों पर आगजनी की और कुछ वाहनों में तोड़फोड़ करते हुए सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया.

उज्जैन में एक नाबालिग से छेड़छाड़ के बाद लोगों में जमकर आक्रोश (ETV Bharat)

पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देशन में मौके पर प्रशासनिक टीम के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. एसपी प्रदीप शर्मा के मुताबिक "आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस को युवक के पास से कुछ वीडियो भी मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है. फिलहाल क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस प्रशासन सतर्कता बनाए हुए हैं."

नाबालिग को परिवार को किया सुपुर्द

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग बच्ची को सुरक्षित परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है. इधर, एक पक्ष की मांग है कि बच्ची को ले जाने वाले का मकान गिराया जाए और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए. लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए पुलिस ने आरोपी युवक का जुलूस भी निकाला.

महिदपुर एसडीओपी जेंडेन लिंगर जप्पा ने बताया कि "आरोपी महिदपुर रोड थाना क्षेत्र के गांधीनगर का निवासी है, जिसका नाम जुबेर मंसूरी है. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है. आगे जांच एवं वैधानिक कार्रवाई की जा रही है."

ऑटो से कोचिंग जाती थी नाबालिग

बजरंग दल के क्षेत्रीय प्रमुख दिनेश राठौर ने बताया कि "घटना मंगलवार की शाम की है. महिदपुर थाना क्षेत्र में एक परिवार की 15 साल की बच्ची ऑटो से कोचिंग जाती थी. देर शाम तक जब वह नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने ऑटो चालक जुबेर मंसूरी पर शंका जाहिर की. इसके बाद हम लोगों को सूचना मिली. हिंदू संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ऑटो चालक जुबेर मंसूरी को ढूंढ निकाला और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद बच्ची को परिवार के हवाले किया. जुबेर से उसका मोबाइल छीनकर उसे भी पुलिस को सौंपा. आरोपी युवक लंबे समय से बच्ची को कोचिंग लाने ले जाने का काम करता था."

'मोबाइल में मिले 20 महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो'

बजरंग दल के क्षेत्रीय प्रमुख दिनेश राठौर का दावा है कि "ऑटो चालक जुबेर मंसूरी के मोबाइल में 20 महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं. हम चाहते हैं कि ऐसे शख्स की गंभीरता से जांच हो और उसका मकान तोड़ा जाए.इसके साथ ही उसका जुलूस निकाला जाए. हिंदूवादी संगठनों ने महिपदुर रोड क्षेत्र और आस पास के ग्रामीण इलाकों के मार्केट बंद करवाये थे."

