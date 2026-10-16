उज्जैन में गुजरात की मेलडी माता, यहां पेड़ों पर टंगी कील और चप्पल, क्या है मान्यता
गुजरात की लोकमान्यता से जुड़ी मेलडी माता का उज्जैन कनेक्शन, पेड़ो पर किलो से टंगी तस्वीरों और पुतलों के पीछे क्या है मान्यता. उज्जैन से राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 4:31 PM IST
उज्जैन: महाकाल की नगरी उज्जैन में आस्था और लोक परंपराओं से जुड़े कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं. जिनकी पहचान मुख्यधारा के मंदिरों से अलग है. विक्रांत भैरव मंदिर के पास स्तिथ सती माता का मंदिर, जिन्हें मेलडी माता का मंदिर भी कहा जाता है. यहां देवी को सिंदूर चढ़ाना और परिसर में हवन यज्ञ, दर्जनों पेड़ों पर किलो के बराबर टंगी तस्वीरें, नींबू-मिर्च और पुतले, सैंडल आने वाले श्रद्धालुओं का ध्यान खींचते हैं. इन वस्तुओं के पीछे जुड़ी मान्यताएं, इस मंदिर को विशिष्ट बनाती है.
पेड़ो पर टंगी तस्वीरें, नींबू-मिर्च और पुतलों की मान्यता?
मंदिर परिसर में मौजूद तांत्रिक भय्यू महाराज बताते हैं "यहां विशेष कर नवरात्र पर्व, चौदस, अमावस तिथियों पर साधना करने तांत्रिक और साधना करवाने वाले भक्त पहुंचते हैं. कुछ लोग न्यायालय में चल रहे मुकदमों, शत्रुओं से जुड़ी परेशानी, गृह क्लेश, वैवाहिक जीवन मे बाधा जैसी समस्यों का समाधान पाने तंत्र क्रिया के माध्यम से आते है. तमाम जरूरी सामग्रियों के साथ देवी के पूजन के बाद यहां यज्ञ में आहुति दी जाती है फिर परिसर में लगे पेड़ों पर किलों से व्यक्तियों की तस्वीरों को बांधा जाता है. श्रद्धलु सिर्फ उज्जैन ही नहीं पूरे देश के अलग-अलग राज्यों से आते है.
गुप्त रूप से होती तंत्र क्रिया, नहीं करते उजागर
हालांकि, इन वस्तुओं को टांगने की तंत्र प्रक्रिया, इसके पीछे की धार्मिक परंपराओं और इसकी शुरूआत कैसे हुई, जैसे तमाम सवालों के जवाब को सार्वजनिक करने से तांत्रिक भय्यू महाराज ने मना कर दिया. उन्होंने कहा यह सब कुछ गुप्त रूप से किया जाता है. वहीं मंदिर पहुंचे दर्शनार्थियों में कमलेश प्रजापत बताते हैं आज कल सोशल मीडिया पर मंदिर को लेकर ट्रेंड चल पड़ा है.
संकटों से रक्षा करने वाली लोकदेवी के रूप में पूजी जाती हैं मेलडी माता
यहां पेड़ों पर कील लेकर किसी की भी तस्वीरें टांगों तो वह वश में हो जाता है, या दुश्मन हो तो उससे मुक्ति मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है. हर चीज की प्रक्रिया है. जिसे बड़े बड़े तांत्रिक और जानकार बिना किसी का बुरा किए करते हैं. दरअसल, गुजरात की लोकमान्यताओं में मेलडी माता को देवी शक्ति के स्वरूप और संकटों से रक्षा करने वाली लोकदेवी के रूप में पूजा जाता है.
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गुजरात के अलग-अलग क्षेत्रों में उनकी आराधना की परंपरा प्रचलित है. उज्जैन स्तिथ इस मंदिर में भी उन्हें मेलडी माता के नाम से जाना जाता है. हालांकि गुजरात की लोकदेवी परंपरा और उज्जैन के इस विशिष्ट मंदिर के बीच ऐतिहासिक संबंध के दावों की पुष्टि मंदिर आने वाले बड़ी संख्या में गुजरात के भक्तों को देख समझ आती है.