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उज्जैन में गुजरात की मेलडी माता, यहां पेड़ों पर टंगी कील और चप्पल, क्या है मान्यता

उज्जैन में गुजरात की मेलडी माता ( ETV Bharat )

उज्जैन: महाकाल की नगरी उज्जैन में आस्था और लोक परंपराओं से जुड़े कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं. जिनकी पहचान मुख्यधारा के मंदिरों से अलग है. विक्रांत भैरव मंदिर के पास स्तिथ सती माता का मंदिर, जिन्हें मेलडी माता का मंदिर भी कहा जाता है. यहां देवी को सिंदूर चढ़ाना और परिसर में हवन यज्ञ, दर्जनों पेड़ों पर किलो के बराबर टंगी तस्वीरें, नींबू-मिर्च और पुतले, सैंडल आने वाले श्रद्धालुओं का ध्यान खींचते हैं. इन वस्तुओं के पीछे जुड़ी मान्यताएं, इस मंदिर को विशिष्ट बनाती है.

पेड़ो पर टंगी तस्वीरें, नींबू-मिर्च और पुतलों की मान्यता?